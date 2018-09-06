Десятки российских городов посоревнуются за звание самого чистого в экологическом квесте

СЕГОДНЯ 13:47 2018-09-06T13:51:24+03:00

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Превратить уборку мусора в захватывающий квест и увлекательные соревнования придумали в 2014 году в Петербурге. С тех пор "Чистые Игры" захватили всю страну и даже стали международными. "Игры" - это городской фестиваль, во время короторого участники делятся на команды. Задача - собрать и отсортировать мусор на определенной территории, попутно отгадывая загадки, отмечая точки на карте и участвуя в поиске артефактов.

Всемирный День Чистоты

15 сентября отмечается Всемирный День Чистоты. И организаторы эко-квеста решили, что это отличная дата для того, чтобы объединить всю страну ради спасения природы от мусора.

В этот день десятки городов России будут соревноваться за Кубок Чистоты в экологических квестах Чистые Игры. Команды, которые соберут больше всего мусора, определятся в онлайн-зачете на сайте cleangames.ru. Здесь же в режиме реального времени на интерактивной карте будут появляться фото-метки, которые делают участники.

Организаторам удалось превратить скучную уборку мусора в веселую игру с использованием гаджетовФото: материалы пресс-служб

В поддержку акции Чистые Игры сняли клип “Играй на нашей стороне”. Его герой убравшись у себя "на районе" отправляется в путешествие через всю страну, чтобы рассказать, как важно очистить прекрасную природу нашей страны от мусора.

Играй на нашей стороне!.Чистые Игры представляют песню для грязных берегов, пластиковых мешков, старых башмаков. Как нам грамотно прибраться, так чтобы не заскучать, и показать всем вокруг, что убирать мусор это круто?

«Хочется, чтобы люди перестали сидеть на месте и ждать, что за них кто-то придет и все решит. Есть классный способ собрать народ и всем вместе прибраться», — рассказывает автор и исполнитель песни Владимир Гусев.

Как присоединиться к акции?

"Чистые игры" 15 сентября пройдут в более чем 40 городах России. Их список и контакты организаторов команд можно найти в таблице. Присоединиться к командам также можно на сайте "Чистых игр".

КСТАТИ

"Чистые Игры" начинались с простой дружеской забавы. В 2014 году создатель проекта Дмитрий Иоффе отправился в лодочный поход с друзьями по озеру Вуокса и был поражен количеством мусора, которое скопилось на красивых островах.

«Мы в ту пору увлекались созданием сюжетно-ролевых игр живого действия и одному из товарищей пришла в голову идея, что было бы здорово организовать ролевые игры, где мусор будет «золотом», которое можно будет менять на «деньги» и тратить их в рамках игрового мира, всерьез засела у меня в голове», — рассказывает Дмитрий. «Я подумал, что идея действительно интересная, только не обязательно делать ролевую игру, можно просто игру, без ролей и специального антуража, по типу соревнований. И дальше пошло-поехало».

Участники делятся на команды, чья задача - быстрее всех собрать и отсортировать мусор на определенной территории

Если в 2015 году прошло всего 9 Чистых Игр, то в 2016 уже 26, а в 2017 — сразу 85. В этом году счет идет уже на сотни и о проекте, наконец, заговорили на самом высоком уровне.

15 августа на площадке молодежного форума "Машук" в Ставропольском крае Чистые Игры были представлены Владимиру Путину. Глава государства внимательно ознакомился с проектом.

А в конце августа Чистые Игры помогли проекту «Мой Дагестан», организовав экологическую акцию «Чистый Каспий» на базе методики Чистых Игр. В акции приняли участие первый заместитель руководителя администрации президента Российской Федерации Сергей Кириенко и врио главы республики Дагестан Владимир Васильев.

«Важно, что для многих людей организация Чистых Игр становится первым опытом, который открывает для них двери в активную социальную жизнь — они никогда ничего не проводили, а тут игровой формат их вдохновляет. И даже для опытных общественников подготовка и проведение игр становится стимулом к развитию и совершенствованию навыков. Хотелось бы, чтобы в России стало больше людей с активной жизненной позицией, и не только в Год Добровольца, а вообще в долгосрочной перспективе», — рассказывает создатель Чистых Игр Дмитрий Иоффе.