Глава «Гознака» Аркадий Трачук: Наши банкноты - защищенные, но устарели

СЕГОДНЯ 15:05 2018-09-06T15:24:42+03:00

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В конце прошлого года в России появились купюры нового образца - в 200 и 2000 рублей. Они отличаются от старых банкнот не только номиналом, но и новым дизайном. Как считают в «Гознаке», в ближайшие годы есть смысл поменять внешний вид и остальных бумажных денег.

- Концепция банкнот старого образца разработана в середине 90-х. После этого они многократно проходили модернизацию, банкнотам добавляли новые защитные элементы. С точки зрения защищенности они на хорошем уровне. Но сама концепция таких банкнот устарела. Да и сам дизайн является защитным признаком. На наш взгляд, время внесения изменений в дизайн уже настало, - заявил гендиректор «Гознака» Аркадий Трачук в интервью РИА Новости.

По словам Трачука, самая подделываемая купюра сейчас - это 5000 рублей. Поэтому логичнее всего сначала видоизменить ее.

- Она одна из первых, которая может нуждаться в модернизации. Тем не менее номиналы, порядок, сроки и возможные темпы такой модернизации, - это все прерогатива Банка России, - пояснил глава "Гознака".

Новые купюры отпечатаны на бумаге с полимерной пропиткой. Они обладают более мощной защитой от подделки и более долговечны.

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