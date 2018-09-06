2018-09-06T15:24:42+03:00
Экономика

Глава «Гознака» Аркадий Трачук: Наши банкноты - защищенные, но устарели

Настало дать купюрам современный дизайн
Евгений БЕЛЯКОВ
Поделиться:
Комментарии: comments4
Глава «Гознака» Аркадий Трачук.Глава «Гознака» Аркадий Трачук.Фото: Тимур ХАНОВ
Изменить размер текста:

В конце прошлого года в России появились купюры нового образца - в 200 и 2000 рублей. Они отличаются от старых банкнот не только номиналом, но и новым дизайном. Как считают в «Гознаке», в ближайшие годы есть смысл поменять внешний вид и остальных бумажных денег.

- Концепция банкнот старого образца разработана в середине 90-х. После этого они многократно проходили модернизацию, банкнотам добавляли новые защитные элементы. С точки зрения защищенности они на хорошем уровне. Но сама концепция таких банкнот устарела. Да и сам дизайн является защитным признаком. На наш взгляд, время внесения изменений в дизайн уже настало, - заявил гендиректор «Гознака» Аркадий Трачук в интервью РИА Новости.

По словам Трачука, самая подделываемая купюра сейчас - это 5000 рублей. Поэтому логичнее всего сначала видоизменить ее.

- Она одна из первых, которая может нуждаться в модернизации. Тем не менее номиналы, порядок, сроки и возможные темпы такой модернизации, - это все прерогатива Банка России, - пояснил глава "Гознака".

Новые купюры отпечатаны на бумаге с полимерной пропиткой. Они обладают более мощной защитой от подделки и более долговечны.

КСТАТИ

Гознак выпустил бесплатное приложение для проверки подлинности банкнот номиналом 200 и 2000 рублей

Для корректной работы смартфон пользователя должен обладать камерой 8Мп и выше, а также автофокусом (подробности)

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на тематическую рассылку, и не пропускайте материалы, которые пишет Евгений БЕЛЯКОВ

 
Читайте также
Новости 24
Источник рассказал, кто «просверлил» дырку в корабле «Союз»
Симоньян поздравила своего зама с назначением пресс-секретарем премьера
Источник: РКК «Энергия» рассматривает версию преднамеренного повреждения обшивки корабля «Союз»
Трамп заявил, что Ким Чен Ын провозгласил «непоколебимую веру» в него
Вышинский заявил о нарушениях при рассмотрении его ходатайства об отводе судье
Специалист рассказал, кого затронут перебои в Интернете 11 октября
Продюсер Иосиф Пригожин прокомментировал эмиграцию Юлии Самойловой
Причиной смерти солистки The Cranberries назвали несчастный случай
Меркель рассказала, что обсудила с Путиным и Эрдоганом обстановку в Идлибе
Банки ограничат в блокировке счетов россиян
В Совфеде отреагировали на готовность Франции нанести удар по Сирии
Орешкин рассказал анекдот про Брежнева, комментируя ситуацию с рублем
Всего одна бессонная ночь повышает риск развития диабета