2018-09-06T15:26:40+03:00
Звезды

Нина Русланова попала в больницу

Дочь народной артистки, между тем, упорно опровергает информацию о болезни матери
Татьяна ЗИМНЯЯ
Поделиться:
Комментарии: comments1
Актриса Нина Русланова.Актриса Нина Русланова.Фото: Мила СТРИЖ
Изменить размер текста:

Сегодня днем была госпитализирована в первую Градскую больницу народная артистка РФ Нина Русланова. Ее доставили по скорой помощи. Врачи оценивают ее состояние как средней тяжести и проводят обследование, чтобы поставить диагноз. Сейчас популярная актриса находится в приемном отделении. Первоначально было подозрение на инфаркт.

Тем не менее дочка Руслановой Оксана упорно опровергает информацию о болезни матери.

- Я не знаю, откуда пошла такая информация. Нина Ивановна не в больнице, а дома, - сказала нам Оксана.

Это третий случай за последние месяцы, когда Русланова оказывается на больничной койке. В июне актрису госпитализировали с травмой головы после падения у себя дома. В августе она снова попала в больницу. Тогда дочь сказала, что это был плановый осмотр.

Нина Русланова снялась в замечательных фильмах: «Короткие встречи», «Афоня», «Мой друг Иван Лапшин», «Зимняя вишня», «Собачье сердце», «Завтра была война» и многих-многих других.

Мы желаем актрисе скорейшего выздоровления.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Нина Русланова: «У меня золото, а не характер!»

Нину Русланову с полной уверенностью можно назвать женщиной непростой судьбы. Она подкидыш, выросший в двух советских детдомах в тяжелое послевоенное время. Ее первый фильм "Короткие встречи" (1967) пролежал на полке ровно 20 лет. Всенародная любовь к ней пришла в том возрасте, когда примы начинают играть роли второго плана (подробности)

Еще больше материалов по теме: «Нина Русланова: досье KP.RU»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Константин Лавроненко: Надеюсь, волна преследования мужчин женщинами когда-нибудь схлынет!
Наш кинообозреватель побеседовал со знаменитым российским актером в эфире Радио «Комсомольская правда» (97,2 FM) перед премьерой нового фильма «Странники терпенья» на Монреальском кинофестивале
Новости 24
Источник рассказал, кто «просверлил» дырку в корабле «Союз»
Симоньян поздравила своего зама с назначением пресс-секретарем премьера
Источник: РКК «Энергия» рассматривает версию преднамеренного повреждения обшивки корабля «Союз»
Трамп заявил, что Ким Чен Ын провозгласил «непоколебимую веру» в него
Вышинский заявил о нарушениях при рассмотрении его ходатайства об отводе судье
Специалист рассказал, кого затронут перебои в Интернете 11 октября
Продюсер Иосиф Пригожин прокомментировал эмиграцию Юлии Самойловой
Причиной смерти солистки The Cranberries назвали несчастный случай
Меркель рассказала, что обсудила с Путиным и Эрдоганом обстановку в Идлибе
Банки ограничат в блокировке счетов россиян
В Совфеде отреагировали на готовность Франции нанести удар по Сирии
Орешкин рассказал анекдот про Брежнева, комментируя ситуацию с рублем
Всего одна бессонная ночь повышает риск развития диабета