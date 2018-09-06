Нина Русланова попала в больницу

СЕГОДНЯ 15:20 2018-09-06T15:26:40+03:00

Дочь народной артистки, между тем, упорно опровергает информацию о болезни матери

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Сегодня днем была госпитализирована в первую Градскую больницу народная артистка РФ Нина Русланова. Ее доставили по скорой помощи. Врачи оценивают ее состояние как средней тяжести и проводят обследование, чтобы поставить диагноз. Сейчас популярная актриса находится в приемном отделении. Первоначально было подозрение на инфаркт.

Тем не менее дочка Руслановой Оксана упорно опровергает информацию о болезни матери.

- Я не знаю, откуда пошла такая информация. Нина Ивановна не в больнице, а дома, - сказала нам Оксана.

Это третий случай за последние месяцы, когда Русланова оказывается на больничной койке. В июне актрису госпитализировали с травмой головы после падения у себя дома. В августе она снова попала в больницу. Тогда дочь сказала, что это был плановый осмотр.

Нина Русланова снялась в замечательных фильмах: «Короткие встречи», «Афоня», «Мой друг Иван Лапшин», «Зимняя вишня», «Собачье сердце», «Завтра была война» и многих-многих других.

Мы желаем актрисе скорейшего выздоровления.

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