Дочь Нины Руслановой опровергла сообщения о госпитализации актрисы

СЕГОДНЯ 13:02 2018-06-11T13:02:39+03:00

Ранее в ряде СМИ появилась информация о том, что 72-летняя артистка сильно ударилась головой

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Народная артистка России Нина Русланова чувствует себя хорошо и не нуждается в постоянном медицинском наблюдении. Дочь известной актрисы Олеся опровергла появившиеся в ряде СМИ сообщения о срочной госпитализации ее 72-летней матери, которая якобы сильно ударилась головой при падении в квартире.

"Это ложь и провокация. Даже интересно, кто такие слухи распространяет? С Ниной Ивановной все нормально. Она дома. Ни в какую больницу она не попадала", - подчеркнула женщина.

Олеся рассказала, что днем в воскресенье, 10 июня, на фоне изменения погодных условий у ее матери немного поднялось давление, и к ней действительно пришел штатный врач из поликлиники. Но все ограничилось одним лишь уколом. Уже к обеду Нине Ивановне стало лучше.

Между тем, с самого утра дочери актрисы активно названивают представители СМИ, чтобы подтвердить распущенные кем-то слухи, сообщает телеканал "360".

Ранее сайт kp.ru писал о том, что в феврале 2010 года Нина Русланова попала в больницу с сердечным приступом.