Forbes назвал богатейшие семьи России

СЕГОДНЯ 15:58 2018-09-06T16:08:02+03:00

Верхние две строчки занимают те же кланы, что и в прошлом году

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Первое место. Семья Гуцериевых

Совладельцы группы «Сафмар» Михаил Гуцериев и Саит-Салам Гуцериев, гендиректор «Фортинвеста» Саид Гуцериев и гендиректор «М.Видео» Билан Ужахов имеют общее состояние в 5,97 млрд. долл.

По сравнению с 2017 годом, капитал семьи сократился на $3,94 млрд. долл.

Второе место. Семья Ротенбергов

Гендиректору клуба «Явара-Нева» Аркадию Ротенбергу, его брату члену совета директоров «СМП Банка» Борису Ротенбергу, сыну Игорю Ротенбергу (председатель совета директоров ЭнПиВи Инжиниринг) и дочери Лилии Ротенберг суммарно принадлежит 4,85 млрд. долл.

На втором месте находится семья Ротенбергов. ФОТО Михаил Метцель+Сергей Фадеичев ТАСС

Третье место. Семья Гапонцевых

Председатель совета директоров IPG Photonics (компания занимает 80% всего мирового рынка волоконных лазеров) Валентин Гапонцев и сын предпринимателя Денис Гапонцев на двоих по данным Forbes владеют 3,14 млрд. долл.

Четвертое место. Семья Шаймиевых

Дети бывшего президента Татарстана Радик и Айрат Шаймиевы имеют 2,48 млрд. долл. Им принадлежит по 19,5% акций группы «ТАИФ». В нее входят нефтеперерабатывающая компания «ТАИФ-НК», нефтехимические предприятия «Нижнекамскнефтехим» и «Казаньоргсинтез», генерирующая компания «ТГК-16».

Братья Шаймиевы

Пятое место. Семья Рахимкуловых

72-летний Мегдет Рахимкулов разбогател благодаря сотрудничеству с «Газпромом». Коммерсанту, а также его детям Тимуру и Руслану принадлежит 1,7 млрд. долл. Клан владеет акциями OTP Bank, нефтяной компании MOL, «Газпрома», ВТБ и другими. Активами семьи занимается венгерская компания Kafijat.

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