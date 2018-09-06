Степаненко требует 10 из 12 квартир: адвокат Петросяна считает, что жена юмориста специально затягивает судебный процесс

СЕГОДНЯ 16:44 2018-09-06T18:05:50+03:00

Тем временем в суде уже доказали, что предполагаемой любовнице юмориста ничего не принадлежит

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В Москве прошло очередное судебное заседание по делу о разделе имущества и разводе известных артистов. После того, как вся центральная пресса узнала о том, что Степаненко и Петросян судятся, толпа журналистов едва не взяла штурмом зал заседания Хамовнического суда. В тот же день защитники Евгения Вагановича и Елены Григорьевны попросили сделатьпроцесс закрытым. Теперь все, что происходит на суде, дозировано сообщают адвокаты.

Представительница интересов 65-летней артистки — уважаемый адвокат Елена Забралова. Защитница долгое время отказывалась что-то комментировать. После сегодняшнего суда адвокат сменила тактику.

- Мы действительно очень долго молчали, терпели тот поток лжи, который шел на Елену Григорьевну, - передает слова Елены Забраловой «НТВ». - Она сохраняла его деловую репутацию, она не порочила его как человека, не сказала вообще ни одного плохого слова. Ей очень больно сейчас, очень больно осознавать, что Евгений Ваганович позволяет себе жену, которая является его женой официально и женой по церковному браку, вот так вот дискредитировать в обществе.

По словам представительницы интересов Елены Степаненко, неправда, что артистка претендует на 80% имущества:

- Елена Григорьевна просит менее 50% от стоимости заявленного имущества, и никаких 80% в иске нет. Я вам говорю, что есть. И, несмотря ни на что, надо сохранять объективность и честность, - заявила адвокат Забралова.

На вопрос о том, правдивы ли предположения о том, что 29-летняя помощница 71-летнего Петросяна Татьяна Брухунова по совместительству и его любовница, защитница Степаненко ответила так:

- Сегодня никого не удивишь появлением в жизни молодых помощниц, которые становятся обладательницам сердца, жизни и обязательно чужого имущества. И я понимаю Евгения Вагановича, что вряд ли кто-то захочет рассказать о своем романе с полувековой разницей со своей сотрудницей.

Тем временем в суде уже доказали, что предполагаемой любовнице юмориста ничего не принадлежитФото: Личная страница героя публикации в соцсети

Что по поводу суда и всего заявленного Еленой Забраловой скажет оппонент Сергей Жорин, адвокат Евгения Петросяна?

- В суде есть небольшие подвижки. Но как мы ожидали, Степаненко была против выделения в отдельное производство требования о расторжении брака. Суд ее поддержал, но дал понять, что если процесс затянется больше, чем на 3 месяца, то наше ходатайство будет рассмотрено повторно. Не все так безнадежно в плане расторжения брака, - говорит адвокат юмориста. - Что касается раздела имущества, то, к сожалению, мы не продвинулись, поскольку описи имущества еще не было из-за того, что Степаненко не пускает никого в квартиру, где это имущество находится.

- То есть она по-прежнему не пускает в их общую с Евгением Петросяном квартиру?

- Эта квартира оформлена на Петросяна. Это как минимум совместное имущество, как максимум его имущество. И адвокат Степаненко прямо подтвердила, что артистка в нее никого не пускает.

- А что за история с тем, что Елена Степаненко отказалась принимать на ответственное хранение ценные вещи?

- Наверное, я опубликую этот процессуальный документ, который подтверждает, что они передали этот исполнительный лист приставу, а потом отозвали. Когда журналисты напрямую спросили у адвоката Степаненко, она сказала что ничего об этом не знает. При этом на суде она заявила, что они отозвали, потому, что Степаненко была на гастролях, а сейчас они опять это возобновят. Это похоже на затягивание процесса, потому что я не вижу в этом ни логики, ни здравого смысла. Не исключаю, что здравого смысла может и не быть.

Адвокат Елена ЗабраловаФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

- Есть ли беспокойство, что имущество, которое никак не могут арестовать, могут реализовать?

- Такая вероятность есть, но я надеюсь, что Елена Григорьевна не станет реализовывать совместно нажитое имущество, хотя этого исключать, конечно,тоже нельзя.

- Это сложный судебный процесс?

- Это стандартный процесс. Ситуация непростая, но у нас нет сомнений, что нам удастся сделать так, как по закону.

- Что скажете о том, что Елена Забралова впервые дала комментарии, высказалась и о помощнице Евгения Вагановича.

- Сегодня после суда я ей сказал: «Елена Юрьевна, если вы меня в чем-то обвиняете, давайте мы, глядя друг на друга, аргументировано все это обсудим». Но она отказалась. Я это не приветствую. А остальное — у каждого есть своя позиция. Это логично и правильно. Это естественно. Я против того, чтобы делались какие-то вбросы о несуществующих вещах, как, к примеру, что они хотят меньше половины.

- Адвокат Степаненко тонко заявила о том, что якобы часть имущества переписана на эту самую помощницу.

- Не тонко, они это утверждают. Но это уже опровергнуто в рамках судебного разбирательства. Уже пришли ответы, что это не так. Но, видимо, им не хочется отказываться от этой идеи.

Адвокат Михаил ЖоринФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

- Сам Евгений Петросян, такое ощущение, на фоне происходящего похудел и нервничает. Это так?

- Утверждение, что Евгений Ваганович находится в тяжелом эмоциональном состоянии — это неправда. Он человек мудрый, мужественный и сам по себе позитивный внутри. Понятно, что это неприятно. Но мы обсуждаем, принимаем решения, двигаемся дальше. Он все воспринимает максимально объективно. Если бы мы были инициаторами суда или сделали бы что-то, о чем можно жалеть, ситуация была бы другая. Мы же сначала вели переговорный процесс, сделали все, чтобы было возможно договориться. Сейчас в рамках суда делаем все, что от нас зависит. Но есть вещи, на которые мы не можем поменять.

- Но сдаваться он не намерен? 80% не планирует отдавать?

- Так теперь адвокат Степаненко говорит, что она хочет меньше половины. Если они изложат это в письменном виде и подадут в суд, так мы согласимся и на этом все будет закончено.

Я вообще был шокирован таким заявлением, потому что у нас перед глазами исковое заявление. Они хотят 10 из 12 квартир. Это правда, у них разная цена, но не до такой же степени.

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