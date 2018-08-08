2018-08-08T20:48:58+03:00
Звезды

Елена Степаненко и Евгений Петросян впервые прокомментировали свой развод после 33 лет семейной жизни

Супруги-юмористы надеются, что придут к согласию и взаимовыгодному разрешению вопроса [аудио]
Алина ЧЕРНОВА
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Елена Степаненко и Евгений Петросян не смогли пока договориться и ждут вердикта суда. Фото: "Россия 1"Елена Степаненко и Евгений Петросян не смогли пока договориться и ждут вердикта суда. Фото: "Россия 1"
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Уже почти неделю страна обсуждает крушение семейной жизни одной из самых известных пар. 72-летний Евгений Петросян не смог, хотя очень хотел, пройти через развод и раздел немалого имущества тихо и мирно. Его жена, 65-летняя Елена Степаненко, пошла в суд, делить все, что нашучено, не пополам, как предложил ей супруг, а взять большую долю. Все эти дни супруги молчали, хоть какой-то свет на происходящее проливали лишь их друзья и адвокат юмориста Сергей Жорин. И вот наконец они заговорили в программе «Вести» телеканала «Россия». Именно на этой кнопке идут популярные программы с их участием «Кривое зеркало» и «Смехопанорама».

- Я надеюсь, что мы придем к согласию и взаимовыгодному мирному разрешению этого вопроса. Очень хотелось бы сохранять добрые отношения в дальнейшем, потому что творческое взаимодействие многолетнее надо сохранить как художественную ценность, - заявил Евгений Петросян.

- У каждого человека в жизни что-то случается. Вот у нас с Евгением Вагановичем случился развод. Но это житейское дело. Все будет, как суд скажет. И вы об этом все узнаете, - рассказала Елена Степаненко.

Зрители обратили внимание, что выглядела Степаненко непривычно - без яркого макияжа, в платке и черных очках. Особенно бросалось в глаза, что она сильно похудела.

Но в обновленном виде Елена Григорьевна появляется не впервые.

Премьера «новой» Степаненко произошла на ее юбилейном бенефисе «Веселая, красивая» на канале «Россия». Актриса там не только шутила, но и пела давние хиты Аллы Пугачевой. Евгения Петросяна, кстати, рядом с именинницей уже не было. Зрители с трудом узнали ее. Как выяснилось, Елене Степаненко удалось за полгода похудеть на 46 килограммов.

- Чтобы так похудеть, надо есть шесть раз в день то, что помещается в ладошке. Например, салат и лимонад. И еще употреблять в день два литра воды. Если хочу есть, то сначала выпиваю стакан воды. Если голод не ушел, то тогда уже ем, - рассказала потом поклонникам Елена Григорьевна.

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На днях пришла печальная для поклонников "Кривого зеркала" новость - самая знаменитая пара юмористов на отечественном ТВ, Евгений Петросян и Елена Степаненко, разводятся. Более того - еще и делят в суде имущество (которого, кстати, немало). Степаненко требует у супруга большую часть нажитого, его же адвокаты настаивают на том, чтобы все разделить пополам. Тем временем в сети стали появляться слухи, что разводится пара не просто так, а, якобы, всему виной молодая помощница Петросяна Татьяна Брухунова... (подробности)

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Слухи о том, что у 72-летнего Евгения Вагановича разладились отношения с 65-летней супругой, ходили давно. Но все вопросы на эту тему артист жестко пресекал. И вот наконец стало известно, что Евгений Петросян и Елена Степаненко разводятся и делят совместно нажитое за 32 года брака имущество. По некоторым данным, оно оценивается в 1,5 млрд. рублей. Елена Степаненко претендует на 80 процентов этой суммы. Петросян в ответном иске предлагает поделить имущество 50 на 50. (подробности)

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Петросян и Степаненко впервые прокомментировали свой развод

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