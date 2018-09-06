2018-09-06T16:55:48+03:00
Всё о наших пенсиях

Десять президентских изменений

Какие поправки в текст пенсионного законопроекта внес Владимир Путин
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В конце сентября Госдума рассмотрит во втором чтении проект изменений в пенсионную систему. Уже поступило более 100 возможных поправок. В том числе и те, что в обращении к народу озвучил президент страны. «КП» приводит краткую выжимку его предложений.

1. Пенсионный возраст для женщин повысится не на 8, а на 5 лет - до 60 лет.

2. Те, кто должен был выйти на пенсию по старым правилам в ближайшие два года, получат право оформить ее на полгода раньше.

3. Многодетным матерям дали дополнительные льготы. Для тех, у кого пятеро детей, возраст выхода на пенсию не изменится (50 лет). А те, у кого трое или четверо детей, смогут выйти на пенсию на три и четыре года раньше.

4. Для работодателей установят административную и даже уголовную ответственность за увольнение или отказ в приеме на работу граждан предпенсионного возраста (тем, кому осталось пять или меньше лет до пенсии).

5. Пособие по безработице для граждан предпенсионного возраста вырастет более чем в два раза – с 4900 до 11 280 рублей.

6. Работникам предпенсионного возраста будет предоставляться два дня на бесплатную диспансеризацию за счет работодателя.

7. Пенсионный возраст не изменится для коренных малочисленных народов Севера (для работников вредных производств такая льгота была предусмотрена и в первой версии законопроекта).

8. Возможность выйти на пенсию досрочно стала более реальной. Для этого нужно заработать 37 лет стажа для женщин и 42 года - для мужчин. В первом варианте было на три года больше.

9. В рамках старых правил (55 лет для женщин и 60 лет для мужчин) останутся федеральные льготы по налогам на недвижимость и землю. Такой порядок будет действовать до конца 2028 года.

10. В рамках старых правил сохранятся и региональные льготы: бесплатный проезд, льготы по ЖКХ, при капремонте и газификации, на приобретение лекарств и т.д. Тоже до конца 2028 года.

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