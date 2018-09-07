«Театр абсурда»: Евгений Петросян впервые за долгое время высказался о скандале вокруг своего развода

СЕГОДНЯ 12:43 2018-09-07T12:47:25+03:00

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Вчера, 6 сентября в Хамовническомсуде Москвы прошло очередное судебное заседание по делу о разделе имущества и разводе Евгения Петросяна и Елены Степаненко.

Представительница интересов Елены Степаненко опровергла информацию, что артистка претендует на 80% имущества:

- Елена Григорьевна просит менее 50% от стоимости заявленного имущества, и никаких 80% в иске нет. Я вам говорю, что есть. И, несмотря ни на что, надо сохранять объективность и честность, - заявила адвокат Забралова.

А сегодня по поводу скандала вокруг развода впервые решил высказаться и сам Евгений Ваганович. До этого он старался никак не комментировать ни новости о разделе имущества, ни разговоры о том, что его помощница Татьяна Брухунова является его любовницей. В своем микроблоге он написал: «От такого количества неправды я ''балдею''! Ребята из СМИ! Вы меня даже удивляете! Такое впечатление, что начался театр абсурда» (орфография и пунктуация автора сохранены).

Петросян предпочел не уточнять, какая именно информация прессы, касающаяся его развода, является ложной. Вполне возможно, речь идет о недавнем интервью адвоката Елены Степаненко, которая прокомментировала роман Евгения Вагановича с ассистенткой и заявила, что нет ничего удивительного в том, что он скрывает эти отношения.

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