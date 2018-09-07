Российская фигуристка Александра Трусова первой в истории женского катания исполнила четверной лутц
В литовском городе Каунас в пятницу, 7 сентября, прошел розыгрыш наград на этапе юниорского Гран-При в женском одиночном катании. Уверенную победу здесь одержала россиянка Александра Трусова.
Во время исполнения произвольной программы Александра впервые в истории фигурного катания исполнила четверной прыжок "лутц". Она этот элемент сделала первой среди всех женщин на официальных соревнованиях. До этого Трусова же исполнила два четверных прыжка - сальхов и тулуп, тоже - первой в истории женского фигурного катания.
Набрав по итогам короткой и произвольной программ 221,44 балла, россиянка Александра Трусова заняла первое место. На второй позиции - Ким Йерим из Южной Кореи - 191,89 балла. Третье место в Ксении Синицыной - 187,91 балла.
Юная Александра Трусова - ученица известного тренера Этери Тутберидзе. Она в разное время воспитала Юлию Липницкую, Евгению Медведеву и Алину Загитову.
ЧТО ТАКОЕ ПРЫЖОК "ЛУТЦ" В ФИГУРНОМ КАТАНИИ
Лутц (2 оборота) в исполнении Аделины Сотниковой.