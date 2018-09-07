Российская фигуристка Александра Трусова первой в истории женского катания исполнила четверной лутц

7 Сент. 23:06 2018-09-07T23:17:27+03:00

Наша спортсменка с большим преимуществом победила в Каунасе [видео]

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В литовском городе Каунас в пятницу, 7 сентября, прошел розыгрыш наград на этапе юниорского Гран-При в женском одиночном катании. Уверенную победу здесь одержала россиянка Александра Трусова.

Во время исполнения произвольной программы Александра впервые в истории фигурного катания исполнила четверной прыжок "лутц". Она этот элемент сделала первой среди всех женщин на официальных соревнованиях. До этого Трусова же исполнила два четверных прыжка - сальхов и тулуп, тоже - первой в истории женского фигурного катания.

Набрав по итогам короткой и произвольной программ 221,44 балла, россиянка Александра Трусова заняла первое место. На второй позиции - Ким Йерим из Южной Кореи - 191,89 балла. Третье место в Ксении Синицыной - 187,91 балла.

Юная Александра Трусова - ученица известного тренера Этери Тутберидзе. Она в разное время воспитала Юлию Липницкую, Евгению Медведеву и Алину Загитову.

ЧТО ТАКОЕ ПРЫЖОК "ЛУТЦ" В ФИГУРНОМ КАТАНИИ