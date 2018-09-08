«Девочка-феномен»: Плющенко оценил выступление Трусовой, впервые в истории женского катания исполнившей четверной лутц

СЕГОДНЯ 11:37 2018-09-08T11:37:45+03:00

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Фигурист Евгений Плющенко оценил выступление юной российской фигуристки Александры Трусовой, впервые в истории женского катания исполнившей четверной лутц на соревнованиях в литовском Каунасе. Соответствующий комментарий он дал в эфире Радио «Комсомольская правда».

Катая произвольную программу на этапе юниорского Гран-При в женском одиночном катании, Трусова исполнила четверной прыжок «лутц» - ранее ни одна фигуристка не выполняла подобный элемент на официальных соревнованиях. Также Трусова дополнила выступление двумя другими четверными прыжками - сальховом и тулупом. По итогам короткой и произвольной программы российская спортсменка лидировала с большим отрывом и уверенно заняла первое место.

«В 14 лет прыгать четыре четверных прыжка (а она прыгает лутц, два тулупа и четверное сальто на тренировках) — это девочка-феномен. То, что она выполнила впервые на планете Земля четверной лутц — это потрясающе. Еще раз говорю, не устаю ее хвалить и радоваться, что такая спортсменка у нас есть, что она катает за Российскую Федерацию», - отметил Плющенко.

По мнению фигуриста, государству необходимо спонсировать и «продвигать» таких детей, чтобы они в свою очередь продвигали российской фигурное катание.

«То, что она выполнила вчера впервые четверной лутц и сделала каскад из другого прыжка — четверной тулуп — тройной тулуп, и потрясающе откатала всю программу в свои 14 лет, еще раз говорю, это девочка-феномен, девочка-индиго. Вот мое такое мнение. Это вундеркинд», - с восхищением добавил Плющенко.

Кроме того, фигурист пожелал Трусовой дальнейшего прогресса, в том числе появления в ее программе четверного сальто и еще двух четверных тулупов.

«И я не исключаю, что на следующие годы будут они вставлять в программы два четверных лутца и она это может выполнить. У нас в женском фигурном катании все здорово, все классно...Такие девочки у нас есть — уникальные, интересные. И я хочу их поблагодарить. И, конечно же, хочу поблагодарить родителей, поблагодарить тренеров, что они такую работу делают», - заключил Плющенко.