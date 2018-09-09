Почему погиб глава правительства Абхазии

СЕГОДНЯ 11:09 2018-09-09T12:44:36+03:00

Гагулия в конце апреля 2018-го возглавил правительство южной республики — в третий раз в своей карьере. Фото: Максим Григорьев/ТАСС

70-летний премьер южной республики Геннадий Гагулия погиб поздним субботним вечером в автокатастрофе на пути из аэропорта Сочи в Сухум [видео]

Изменить размер текста: A A

Колонна машин должна была доставить домой президента республики Рауля Хаджимбу и премьера Геннадия Гагулию, которые провели переговоры в Сирии (кстати, эта дружественная нам страна, в отличии от России, Венесуэлы, Никарагуа и Науру, пока независимость Абхазии официально не признала).

Около 10 часов вечера в районе милицейского поста Мюссера в Гудаутском районе в лимузин премьера врезался автомобиль, вылетевший на встречку. Есть данные, что 22-летний водитель машины-убийцы был в состоянии наркотического опьянения — сам он остался жив и сейчас стал фигурантом уголовного дела, а вот второе лицо Абхазии скончался от травм, когда его доставили в больницу (пострадали также водитель и охранник премьера). Гагулия, по образованию инженер-строитель, в конце апреля 2018-го возглавил правительство южной республики — в третий раз в своей карьере. Прежде он руководил кабмином Абхазии в середине 90-х и в начале 2000-х.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kp.ru/video/embed/667984" frameborder="0"></iframe> Видео с места ДТП, в котором погиб премьер-министр Абхазии Геннадий Гагулия.

Президент Хаджимба, ставший свидетелем трагедии, сообщил, что случившееся, по его мнению, - не теракт, а смертельное дорожно-транспортное происшествие.

Первые видеокадры с места ДТП, в котором погиб Геннадий Гагулия.В ДТП с участием правительственного кортежа, в котором погиб премьер-министр Абхазии Геннадий Гагулия, пострадали еще два человека

КТО ЕЩЕ ПОПАДАЛ В ДТП

В феврале этого года в Кракове автомобиль польского президента Анджея Дуды из-за прокола колеса на большой скорости вильнул влево и врезался в разделительное бетонное ограждение. Несмотря на серьезность столкновения — машина не смогла продолжать движение дальше, - сам Дуда, как сообщила его пресс-служба, опасных травм не получил, пересел в другую машину кортежа и двинулся дальше.

В этом же феврале в условиях плохой видимости в шведском городе Квинстон машина главы шведского кабмина Стефана Лёвена врезалась в стоящую впереди фуру, — водитель премьер-министра, похоже, не оценил длину тормозного пути. Сам Лёвен завил, что, поскольку скорость была минимальная, то и пострадавших не было.

В августе 2018-го под Ташкентом в кортеж узбекского премьер-министра Абдуллы Арипова «вклинился» со встречки микроавтобус - его 30-летний водитель не справился с управлением и въехал в машину перед мерседесом Арипова. Кроме премьера легкие телесные повреждения получил и его заместитель.

Гораздо трагичнее сложилось все в октябре 1980-го года: в «чайку» первого секретаря ЦК компартии Белоруссии Петра Машерова (его прочили на пост главы правительства СССР) на Московском шоссе врезался грузовик (опять-таки выезд на встречную полосу!). Машеров, сидевший рядом с водителем, умер от травм в больнице (погиб и его водитель).

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Премьер-министр Абхазии Геннадий Гагулия погиб в аварии

Премьер-министр Абхазии Геннадий Гагулия вечером 8 сентября погиб в аварии, когда ехал в республику из аэропорта Сочи. ДТП произошло возле милицейского поста Мюссера (подробности)

Смертельное ДТП с премьер-министром Абхазии устроил наркоман без прав

Стали известны подробности аварии, в которой погиб премьер-министр Абхазии Геннадий Гагулия. Как сообщили "Комсомольской правде на Северном Кавказе" в пресс-службе МВД республики, виновником смертельного ДТП оказался мужчина без водительских прав и в состоянии наркотического опьянения. (подробности)