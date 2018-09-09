«Российская шпионка» Бутина телом не торговала

СЕГОДНЯ 16:01 2018-09-09T17:09:29+03:00

Марию Бутину обвиняют в работе агентом иностранного правительства без уведомления Генпрокурора США Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Прокуратура США ошибочно обвинила арестованную гражданку нашей страны в предоставлении секс-услуг в обмен на секретную инофрмацию

Изменить размер текста: A A

Американские прокуроры признали, что неправильно истолковали переписку 29-летней Марии Бутиной. Ранее они утверждали, что задержанная россиянка предлагала интимные услуги в обмен на получение необходимой информации и доступа в высшие политические круги.

Напомним, власти США обвиняют Бутину в том, что, находясь в США по студенческой визе, она тайно работала на правительство России.

Прокуратура США ошибочно обвинила арестованную гражданку нашей страны в предоставлении секс-услуг в обмен на секретную инофрмациюФото: Личная страничка героя публикации в соцсети

В предъявленных американскому суду документах упоминается «американец №1», якобы через которого Бутина пыталась установить «неофициальный канал связи» между республиканцами и Москвой. Американские СМИ предположили, что речь идет о 56-летнем политтехнологе-республиканце Поле Эриксоне, с которым Бутина не только сотрудничала и дружила, но и вместе жила. Все обвинения россиянка отрицает.

Но несмотря на признание своей ошибки, сторона гособвинения по-прежнему сомневается в приятельских отношениях между Бутиной и республинацем Эриксоном и считает, что их дружба была лишь прикрытием.

Мария Бутина и Пол Эриксон.

- В распоряжении властей есть материалы, которые ставят под сомнение утверждения ответчика (Марии Бутиной — ред.) о том, что ее отношения с Полом Эриксоном достаточно крепкие, чтобы быть уверенными в ее появлении в суде в случае освобождения из-под стражи, - говорится в сообщении прокуратуры США.

Признание гособвинения своей ошибки является небольшой победой для адвокатов Бутиной, пишут американские СМИ. При этом об изменении меры пресечения для арестованной россиянки пока речь не идет. Власти США опасаются, что девушка попытается скрыться за границей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Тайный фигурант дела Марии Бутиной: Маша не предлагала мне секс за услуги. Это была шутка!

Уже полтора месяца в американской тюрьме находится 29-летняя россиянка Мария Бутина. Ее задержали 15 июля (накануне встречи Путина и Трампа в Хельсинки!), и обвинили в том, что она была «российским агентом» в оружейном лобби США. (подробности)