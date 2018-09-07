Тайный фигурант дела Марии Бутиной: Маша не предлагала мне секс за услуги. Это была шутка!

СЕГОДНЯ 10:40 2018-09-07T11:00:29+03:00

Изменить размер текста: A A

Уже полтора месяца в американской тюрьме находится 29-летняя россиянка Мария Бутина. Ее задержали 15 июля (накануне встречи Путина и Трампа в Хельсинки!), и обвинили в том, что она была «российским агентом» в оружейном лобби США.

С первых дней стало ясно, что в американских СМИ и суде будут всячески раздувать эротический аспект этой истории. Привлекательная рыжеволосая девушка, которая когда-то позировала с оружием для мужских журналов, идеально вписывается в образ сексапильной русской шпионки, вложенный на подкорку американцам множеством фильмов.

И тут же началось.

СПАСИБО ЧЕРЕЗ СМС

«По крайней мере, в одном случае Бутина предлагала человеку секс в обмен на должность в общественной организации», - это отрывок из досье ФБР на Бутину, который был озвучен в суде и облетел все американские СМИ.

Именно это обвинение создало в Америке Бутиной репутацию чуть ли не куртизанки, которая ворует секреты государственной важности, не вылезая из постелей сенаторов и конгрессменов.

Немного ясности внес адвокат Марии Бутиной Роберт Дрисколл. Он пояснил, что утверждение ФБР основано на одной СМС-ке трехлетней давности, которую девушка отправила своему другу (в документах он зашифрован под инициалами ДК).

Обвинение создало в Америке Бутиной репутацию чуть ли не куртизанки, которая ворует секреты государственной важности, не вылезая из постелей чиновников.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Что важно: дело происходило еще в Москве, а друг - гражданин России. Согласитесь, без этого контекста можно было подумать, что при помощи обольщения Бутина внедрялась в окружение Дональда Трампа, уже в Америке.

«Комсомольской правде» удалось найти того самого приятеля Бутиной, скрывающегося под псевдонимом ДК. Им оказался бывший пресс-секретарь организации «Право на оружие» Дмитрий Кислов.

- Совершенно абсурдная история и бредовые обвинения в сторону Маши, - вздохнул Дмитрий в трубку. - Несколько лет назад я гонял ее машину на техобслуживание, и она мне в шутку такое написала. Подчеркиваю, в шутку! Мы старые друзья. Естественно, у нас было общение со всякими вольностями. Но никакого секса: Маша слишком хорошо знает мою семью - жену и ребенка.

Дмитрий Кислов.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Переписка между Марией Бутиной и Дмитрием Кисловым:

ДК: Даже не представляю, что ты мне должна. Они выпотрошили меня с этой страховкой.

МБ: Секс. Спасибо тебе огромное. Больше у меня нет ничего, ни копейки. Проси, что хочешь.

ДК: Думай дальше! Секс с тобой меня не интересует.

КРАСАВИЦА И ЧУДОВИЩЕ

Обмен этими сообщениями состоялся в 2015 году. К тому моменту Мария уже больше года была в отношениях с видным деятелем американской Республиканской партии.

Его зовут Пол Эриксон. По определению американской прессы - 56-летний, рано облысевший активист с подвешенным языком, плохой кредитной историей и связями с самыми влиятельными людьми в консервативных кругах. В восьмидесятые он выступал на «разогреве» у президента Рейгана и даже - по иронии судьбы - стал продюсером русофобского фильма «Красный скорпион» (по сюжету советский супершпион Дольф Лундгрен прозревает и обращает свой гнев против системы, которая его воспитала).

Мария Бутина и Пол Эриксон.

С Бутиной Эриксон познакомился в 2013 году, когда приехал ву Москву наводить мосты с российскими единомышленниками - любителями огнестрельного оружия. И Мария, и Пол по ружьям и пистолетам сходили с ума: он - пожизненный член Национальной стрелковой ассоциации, она - основатель общественной организации «Право на оружие».

Через год после знакомства Эриксон, по выражению друзей Бутиной, «зачастил» в Россию. Свои чувства Пол и Маша от друзей уже не скрывали.

- Со стороны было видно, что это любовь-морковь, - говорит московский муниципальный депутат, приятель Бутиной Вячеслав Ванеев. - У него была симпатия к ней, он ей очень нравился как мужчина. На столе у нее стояла их совместная фотография. Один раз я с ней поговорил по-дружески, предупредил. Мол, человек несвободный, к тому же политик. Вряд ли у вас будет будущее. Не станет он рисковать карьерой ради красивой девчонки. Она тогда очень внимательно и болезненно это выслушала.

Через год после знакомства Эриксон, по выражению друзей Бутиной, «зачастил» в Россию.

Чувства тем временем крепли. Бутина и Эриксон вместе ездили отдыхать в Тель-Авив, а потом в парк развлечений «Мир Диснея» во Флориде. Как-то в Москве они записали на студии дуэтом песню из «Красавицы и чудовища» (видимо, обыгрывая свою внешность и 27-летнюю разницу в возрасте). Когда в августе 2016 года Мария окончательно решила переехать в США, Пол помог ей получить студенческую визу, уверяют друзья.

«МОСТЫ» В ШТАТАХ

В США Бутина училась в Вашинтоне, но временами жила в имении Эриксона в штате Южная Дакота. Там же у них была совместная фирма под названием «Bridges» (в переводе - «Мосты»). Что это был за бизнес неизвестно (в России Бутина управляла сетью мебельных магазинов и небольшим рекламным агентством), однако, как сообщается, Эриксон вложился в дело, чтобы помочь своей подруге оплачивать счета в университете. Уже из этого можно сделать вывод, что брать на полное содержание свою русскую любовь американец не собирался.

- Эриксон - умный мужик, именно поэтому он ее и «зацепил», - рассказывает еще один московский знакомый Марии. - Ей всегда сложно было общаться со сверстниками, именно из-за интеллектуального барьера. Поэтому ее влюбленность в Пола - это не геронтофилия (сексуальное влечение к пожилым людям - ред.) и уж тем более не корыстный расчет. Это следствие того, что она сама была не по годам сформировавшейся личностью.

Окончательно в США Мария переехала в 2016 году.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

К моменту задержания Бутина уже 5 лет встречалась с американским политиком. В США она чувствовала себя в безопасности.

- Мы с ней переписывались за несколько дней до ее ареста. Она была абсолютно беззаботна, шутила, присылала фотографии в академической шапочке и мантии, - вспоминает Дмитрий Кислов. - Думаю, все произошедшее стало для нее абсолютной неожиданностью.

После ареста Марии Бутиной Эриксон залег на дно. Он не появляется на публике и не отвечает на сообщения с просьбой прокомментировать дело его молодой пассии. По информации от адвоката, за полтора месяца Пол навестил Машу в тюрьме лишь однажды. О чем они там беседовали, остается загадкой. Но сама Бутина сейчас говорить о нем или упоминать его имя отказывается.

ПО СУЩЕСТВУ

В чем обвиняют Марию Бутину?

Бутиной предъявлены обвинения в работе агентом иностранного правительства без уведомления Генпрокурора США. По американским законам за это ей грозит до 10 лет заключения.

В обвинении указано, что в августе 2016 года Мария въехала в Штаты по студенческой визе, и дальше действовала по указаниям российского официального лица, на которого прежде работала (имеется в ввиду Александр Торшин - зампред Центробанка РФ, бывший сенатор и учредитель организации «Право на оружие» - ред.).

Марию Бутину обвиняют в работе агентом иностранного правительства без уведомления Генпрокурора США.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Также следователи утверждают, что при помощи своего сожителя Эриксона Бутина знакомилась с влиятельными американскими политиками, в том числе в оружейных организациях и продвигала среди них интересы России.

ФАБРИКА ГРЕЗ

Хотите знать, что русские сделают дальше? Смотрите Голливуд!

Блокбастер «Красный воробей» подготовил американцев к делу Бутиной

В марте 2018 года в США вышел шпионский боевик «Красный воробей». Главную роль российской шпионки-соблазнительницы Вероники Егоровой в нем сыграла суперзвезда американского кино Дженнифер Лоуренс.

По сюжету бывшая балерина Егорова прошла обучение в спецшколе Службы внешней разведке России - там ее научили использовать секс и шантаж для вербовки влиятельных западных политиков. Фильм стал хитом, собрав в прокате более 150 миллионов долларов. А через несколько недель после того, как он исчез из кинотеатров, разразилось дело Марии Бутиной.

И это уже не первый раз, когда западные кинематографисты предсказывают политические скандалы. В прошлом ноябре в британском сериале «Ответный удар» впервые рассказали зрителям о существовании никому не известного яда «Новичок» русского происхождения. И надо же - через 4 месяца история повторилась в реальной жизни.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Обвиняемая в шпионаже Мария Бутина Трампу: «Какова будет ваша внешняя политика в отношении моей страны?»

Новая Анна Чапман Мария Бутина, которой в Штатах грозит до 5 лет тюрьмы за «шпионаж в пользу России», оказывается, может быть связана с Дональдом Трампом. Вот это поворот. И любители конспирологии в социальных сетях вместе с рядом СМИ уже пытаются связать две истории воедино (подробности)

Алтайская Чапман: что известно о Марии Бутиной, задержанной в США по подозрению в шпионаже

В Вашингтоне арестована 29-летняя выпускница Алтайского госуниверситета Мария Бутина. Девушку обвинили в шпионаже. По законам Штатов, ей может грозить до 5 лет тюрьмы (подробности)

ВЕРСИЯ

Русскую «шпионку» в США арестовали, чтобы подставить Дональда Трампа

Новая «санкция» от США: за океаном арестовали русскую девушку. Сибирячку Марию Бутину задержали в Вашингтоне и отдают под суд (подробности)

КСТАТИ

Фильм «Красный воробей»: Потом пошла в шпионки и стала примой

На экраны вышла картина Фрэнсиса Лоуренса о том, как на самом деле готовят агентов русских спецслужб (подробности)

Премьера фильма «Красный воробей»: У американцев недоверие к русским - в крови

В прокат выходит фильм «Красный воробей» с Дженнифер Лоуренс. Наш обозреватель оценил премьеру и вспомнил всю киноисторию русско-американских отношений, чтобы понять - почему же мы в их картинах выглядим такими придурками (подробности)