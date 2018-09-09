Жириновский «прихлопнул» ботинком митинг оппозиционеров

СЕГОДНЯ 18:15 2018-09-09T18:26:52+03:00

Всего на Пушкинскую, по данным ГУВД, пришло 2 тысячи человек Фото: Михаил ФРОЛОВ

Как бунтари не провоцировали полицию, им не удалось испортить праздник москвичам давкой и драками

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- Я позову Росгвардию, и от вас ничего не останется. Вы должны быть за демократию, а вы со шпаной, - глава ЛДПР Владимир Жириновский закипал, словно тульский самовар. Казалось, что он прямо сейчас начнет кидать в молодых балагуров на Пушкинской площади громы и молнии. В полдень, 9 сентября, Владимир Вольфович, надев свою фирменную белую кепочку, вышел в центр Москвы поговорить с собравшимися здесь парой тысяч молодых людей (по данным ГУВД Москвы) об изменениях в пенсионной системе. Но бунтари его принимать за своего не захотели.

Лозунги против изменений в пенсионном законодательстве звучали вялоФото: Михаил ФРОЛОВ

«Клоун! Клоун! Уходи!», - заулюлюкала толпа. Длинноволосый парень (похоже, рокер и фанат «Гражданской обороны») выдавая одно ругательство за другим, замахал в сторону политика кулаком. Но Жириновский не из робкого десятка: он закален драками в Госдуме в «нулевые» и батлами на телевизионных ток-шоу.

- Этот подлец меня провоцирует! Иди сюда! Иди! Видите, какой трус и подлец! – с этими криками Жириновский погнался за "рокером". И почти догнал! На ходу политик попытался дать пинка обидчику. Но промахнулся. Ботинок слетел с ноги Владимира Вольфовича и полетел в хохочущую толпу.

Драйва тоже не было: полиция не повелась на провокации и не стала задерживать озорных глулякФото: Михаил ФРОЛОВ

Охранники либерал-демократа кинулись спасать «тапок» своего шефа от политических противников: ведь кто-то из митингующих мог его стащить на память. Спасли. Жириновский обулся – бой продожился.

Владимир Вольфович кинулся с кулаками на какого-то парня и даже повалил на землю. Видимо, политик споткнулся об брусчатку и рухнул на противника сверху. Опять на выручку прибежали телохранители и поставили босса на ноги.

- А ты лежи, негодяй! «Скорая» едет! – говорил Жириновский поваленному бузотеру. – Ты зачем на меня орал?

Впрочем, вскоре политик запыхался на жаре биться с молодежью. Охранники стали пробивать в толпе своему уставшему начальнику коридор на выход.

Как бунтари не провоцировали полицию, им не удалось испортить праздник москвичам давкой и дракамиФото: Михаил ФРОЛОВ

Молодежь осталась в одиночестве. Всего на Пушкинскую, по данным ГУВД, пришло 2 тысячи человек (даже старики-коммунисты собрали на своих прошедших неделей раньше в Москве акциях втрое больше народу). Лозунги против изменений в пенсионном законодательстве звучали вяло. Было видно, что молодежь, пришедшую под этим предлогом побузить на «Пушку» эта тема не очень-то и волновала. Драйва тоже не было: полиция не повелась на провокации и не стала задерживать озорных глуляк (даже тех, которые залезали на фонарные столбы и вскарабкивались на памятник Пушкину). Не пришли даже казаки-разбойники, которые на прошлых митингах лупили хипстеров нагайками.

Народ от скуки стал расходитьсяФото: Михаил ФРОЛОВ

Толпа продержалась часа полтора. Народ от скуки стал расходиться. Ведь в Москве такая хорошая погода: еще на дне города надо успеть погулять!