2018-09-09T23:12:48+03:00
Политика

Жириновского на митинге провоцировал «оппозиционер» с украинским паспортом

«Комсомолка» разбиралась, зачем иностранец пришел «протестовать» в центр Москвы
Роман ГОЛОВАНОВ
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Участник митинга написал на Жириновского заявление в полицию. И тут выяснилось, что он гражданин УкраиныУчастник митинга написал на Жириновского заявление в полицию. И тут выяснилось, что он гражданин УкраиныФото: Михаил ФРОЛОВ
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Не успела на Пушкинской площади Москвы улечься пыль после попытки провести несогласованный митинг, как вскрылись любопытные подробности о его участниках. В полдень на «Пушку» приехал глава ЛДПР Владимир Жириновский. Сначала он хотел мирно поговорить с бузотерами, но Владимиру Вольфовичу пришлось остужать молодежь. Из толпы начали освистывать его и кричать: «Уходи». Жириновский пошел на обидчиков в рукопашную.

Схватка у Жириновского не заладилась: сначала он неудачно дал пенделя длинноволосому рокеру (промахнулся, а разношенный ботинок сорвался улетел с ноги в толпу), потом в порыве драки споткнулся и упал. Охранники поставили своего шефа на ноги и он продолжил урезонивать парня.

- Паспорт давай, скотина. Давай паспорт. Ты не имел права приходить без паспорта, - голосил Жириновский, дергая «оппозиционера" за руку (казалось, политик хочет оторвать себе ее на память, как добытый в битве трофей). - Посажу на три года, подлец, только дернись!

В итоге поколоченный думцем парень написал заявление в полицию. И тут выяснилось, что он... гражданин Украины. Оказывается, Жириновский не просто так в драке требовал показать паспорт.

- Многие заметили, что у этого провокатора торчал из штанов сине-желтый украинский паспорт. Получается, в Киеве совсем обнаглели. Сначала разрушили, разворовали собственную страну. А теперь засылают своих агентов-провокаторов на митинги в Москву! - рассказали «КП» в пресс-службе ЛДПР.

Что же получается! Гражданин Украины пришел в центр Москвы протестовать как бы против изменений в пенсионной системе России?

На самом деле, все прозаичнее. Полиция не трогала собравшихся на «Пушке». «Горячие головы» какие только оскорбления не сыпали в адрес ОМОНа — сотрудники в ответ даже сняли каски и убрали дубинки. Они показательно не велись на провокации, ведь организаторам незаконного митинга нужна была кровь и красивая картинка с задержаниями.

Было видно, как крепкие молодые парни призывали толпу пойти с Пушкинской «гулять» по столице. Когда митинг стал «стухать» им удалось повести народ вниз по Страстному, потом на Петровку. Неизвестные парни (у некоторых на лицах были маски) заводили толпу и даже перекрыли улицу — машины не могли проехать. Видимо, кто-то прислал ребят из Украины, чтобы те отработали в Москве технологии Майдана?

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- Я позову Росгвардию, и от вас ничего не останется. Вы должны быть за демократию, а вы со шпаной, - глава ЛДПР Владимир Жириновский закипал, словно тульский самовар. Казалось, что он прямо сейчас начнет кидать в молодых балагуров на Пушкинской площади громы и молнии. В полдень, 9 сентября, Владимир Вольфович, надев свою фирменную белую кепочку, вышел в центр Москвы поговорить с собравшимися здесь парой тысяч молодых людей (по данным ГУВД Москвы) об изменениях в пенсионной системе. Но бунтари его принимать за своего не захотели. (подробности)

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