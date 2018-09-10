Единый день голосования: Второго тура губернаторских выборов в нескольких регионах не избежать

СЕГОДНЯ 01:19 2018-09-10T01:40:59+03:00

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ГУБЕРНАТОРЫ

Это, конечно, самое зримое, самый лакомый кусочек, если можно так выразиться. На выборах, прошедших в это воскресенье избирались главы 22 регионов. Часть из них выбирались не прямым голосованием избирателей, а депутатами местных парламентов. В последних обошлось без каких бы то ни было сюрпризов. За Владимира Васильева как кандидата на пост главы Дагестана проголосовали 77 из 86 депутатов. Подавляющим большинством голосов депутатов народного собрания Ингушетии на третий срок на пост руководителя республики избрали Юнус-Бека Евкурова. С подавляющим преимуществом (14 голосов из 18) депутаты окружного заксобрания выбрали губернатором Ямало-Ненецкого автономного округа тридцатилетнего Дмитрия Артюхова, самого молодого главу региона в России.

Одними из первых стали известны результаты выборов главы Чукотки. При явке около 55% от числа всех избирателей убедительную победу одержал действующий губернатор и кандидат от «Единой России» Роман Копин, за которого подали голоса почти 58%. Кандидаты от КПРФ, ЛДПР и СР составить ему достойную конкуренцию не сумели. Более 81% голосов набрал на выборах губернатора Магаданской области, а значит, одержал безоговорочную победу на них другой кандидат-«единоросс» Сергей Носов.

Совсем иная картина сложилась на выборах Хабаровского губернатора. Действующий глава региона единоросс Вячеслав Шпорт не вел активную кампанию, видимо, решив, что люди и так оценят его вклад в развитие края, в частности программы для многодетных семей, усилия по развитию туристических кластеров и т.д. Однако этого оказалось недостаточно. И к промежуточному финишу Шпорт, по результатам обработки более 97% бюллетеней, пришел вторым. За него проголосовали 35,53% избирателей, а за конкурента из ЛДПР Сергея Фургала – 35,58%. При подсчете оставшихся трех процентов кандидаты еще могут поспорить за распределение первого-второго мест, но второго тура им не избежать, поскольку 50% + 1 голос никто из них уже не наберет. А прямые выборы губернаторов проходят именно по такой схеме – для победы в первом туре надо набрать 50% + 1 голос от всех пришедших на выборы, а в случае второго тура надо набрать простое большинство.

В ЦИК заявили, что серьезных нарушений в ходе выборов не былоФото: Алексей БУЛАТОВ

Настоящая гонка со сменой лидера развернулась в Хакасии. По итогам обработки 12% бюллетеней там лидировал действующий глава региона, кандидат от «Единой России» Виктор Зимин, набравший по первоначальным подсчетам 46% голосов. Но по мере увеличения количества подсчитанных бюллетеней его основной соперник, кандидат от КПРФ Валентин Коновалов все ближе приближался к фавориту, и на отметке практически половины подсчитанных голосов уже лидировал с весомым отрывом. 44,24% голосов у коммуниста и 35,84% у Зимина. Если Коновалов не выберется за пределы 50% + 1 голос в оставшиеся еще не посчитанные бюллетени, то и тут пройдет второй тур выборов губернатора. Надежды на победу в первом туре у Зимина практически нет.

Еще один регион, где не обойтись без второго тура выборов – Приморский край. Здесь врио губернатора Андрей Тарасенко, хоть и лидирует с большим отрывом (46,67% голосов избирателей после подсчета 97% бюллетеней) набрать еще более 3% голосов для достижения необходимого результата он не сможет просто арифметически. Его ближайший конкурент, кандидат от КПРФ Андрей Ищенко набрал 24,67%. Интересно, что другие кандидаты от парламентской оппозиции (ЛДПР и СР) здесь не смогли подняться даже на третью ступеньку, которую заняла представительница Российской партии пенсионеров за социальную справедливость Юлия Толмачева с результатом 10,7% голосов.

К ним вполне может присоединиться и Владимирская область, губернатор которой Светлана Орлова очень уклончиво отвечала на вопросы жителей о детской больнице на «прямой линии» с Владимиром Путиным. Первоначально действующая глава региона вырвалась вперед с 44,25% голосов, но прошло несколько часов и ее результаты резко снизились. По данным ЦИК на 23:40 Москвы за Орлову проголосовали 38,87% избирателей, а вот ее ближайший конкурент, кандидат от ЛДПР Владимир Сипягин, первоначально набиравший 28,11% голосов, улучшил свой результат до 30,5%. Если такая динамика сохранится, то и тут второго тура, может статься, не миновать.

Москва и Московская область абсолютно бессюрпризно выбрали соответственно Сергея Собянина и Андрея Воробьева, победивших своих соперников с огромным отрывом.

Про остальные регионы можно с уверенностью говорить, что они получат своих новых руководителей уже по итогам первого тура, и в этих регионах победили кандидаты от партии власти, а даже там, где они не победили, как, например, в Орловской области, где более 83% голосов были отданы за коммуниста Андрея Клычкова, так именно его Кремль и назначил врио губернатора перед этими выборами.

В 16 регионах состоялись выборы местных парламентовФото: Мария ЛЕНЦ

Выводы из этих итогов предельно просты – власть пользуется среди избирателей достаточно большим авторитетом, и электорат голосует за ее кандидатов либо как за лучший вариант, либо как за наименьшее зло. Однако причин для почивания на лаврах нет. Здоровый или не очень популизм, который любая оппозиция всегда будет использовать, может выйти боком тем, кто думает, что за голоса избирателей бороться не надо, все и так выйдет само собой.

ГОСДУМА

Тут все еще проще. Семь мандатов в шести регионах явно не изменят политический климат в нашем парламенте. Однако семь новых депутатов способны освежить в нем атмосферу. И есть вероятность, достаточно высокая, что это произойдет. На довыборах в Госдуму можно отметить, как наиболее интересные события, победы бывшего депутата Госдумы Александра Хинштейна и Евгения Примакова, внука бывшего премьер-министра и выдающегося советского и российского политика Евгения Максимовича Примакова. Уж про этих новых депутатов совершенно точно можно сказать, что данные деятельные мужчины не будут просто просиживать мягкие парламентские кресла. Даже если их будет таких всего два из новых семи – это уже хорошо.

РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПАРЛАМЕНТЫ

В 16 регионах состоялись выборы местных парламентов (региональных законодательных органов). И вот здесь можно ожидать самые большие изменения в плане политического спектра. Можно предположить, что в ряде Субъектов Федерации правящая партия утратит свое подавляющее «конституционное» большинство. Но все же останется в конечном итоге победительницей.

К примеру, по результатам обработки 33,57% бюллетеней на выборах в Ярославскую областную думу лидирует «Единая Россия», набравшая 36,72% голосов. На втором месте КПРФ (25,53%), далее следуют ЛДПР (13,53%), «Справедливая Россия» (9,63%), «Коммунисты России» (6,56%) и т.д. Но можно смело ожидать, что «ЕР» останется главным бенефициаром. Во-первых, некоторые оппозиционные партии предпочтут голосовать за предложения «единороссов», вместо того, чтобы организовать свой единый блок. А во-вторых, «ЕР» постарается обеспечить себе большинство за счет «паровозов»-одномандатников, самых узнаваемых и авторитетных людей региона, призванных под знамена партии власти.

Еще более радостная ситуация для оппозиционных партий сложилась в Иркутской области. Там «ЕР» уже не лидирует никак. По итогам обработки почти 90% бюллетеней победу на выборах в местное областное Заксобрание одержала КПРФ – 34,08%. «Единая Россия» отстает почти на 7% - 27,32% голосов. У ЛДПР – 15,99%, у СР – 7,13%, у Коммунистической партии социальной справедливости – 4,72%. Но по партийным спискам избираются лишь 23 депутата, а 22 – по одномандатным округам, и нет сомнений, что «ЕР» постарается выжать из мажоритарной составляющей все возможное.

Наверняка, будут похожие результаты и в некоторых других регионах. Однако нельзя не заметить, что, как говорил один персонаж одного очень известного в Советском Союзе романа, «лед тронулся, господа присяжные заседатели». Лед действительно тронулся. И «Единая Россия» не может этого не замечать. Оппозиция становится конкурентоспособной. Насколько – зависит от нее самой. Политический ландшафт России перестает напоминать ровную унылую равнину с изредка встречающимися барханами или пятнами болот. Он становится более рельефным. И в этом, наверное, один из главных итогов прошедших выборов.

Полный список регионов и городов, где проходили выборы 9 сентября 2018 года