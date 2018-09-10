2018-09-10T01:46:57+03:00
Звезды

Тяжелая болезнь помешала Валерию Леонтьеву выйти на сцену

На финальном дне «Новой волны» зрители так и не дождались любимого певца
Алина ЧЕРНОВА
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69-летнего Валерия Леонтьева на конкурсе «Новая волна» в Сочи сразила коварная пневмония69-летнего Валерия Леонтьева на конкурсе «Новая волна» в Сочи сразила коварная пневмонияФото: Instagram.com
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Два дня пролежал в сочинской гостинице под присмотром медиков 69-летний Валерий Леонтьев. Как уже писала «КП», Валерию Яковлевичу диагностировали пневмонию после выступления на «Новой волне» в Сочи.

Артисту было так плохо, что коллеги вызвали ему «Скорую». После обследования врачи запретили певцу выходить на сцену. По словам директора Леонтьева, артист надеялся, что капельницы все-таки помогут ему выступить на финальном дне конкурса «Новая волна». Покой Леонтьева круглосуточно берегла неотложка, дежурившая у окон его отеля.

Ещё утром Леонтьев надеялся выйти на сцену, рвался в концертный зал, чтобы исполнить свою песню «Билет». Но, увы, зрители так и не дождались Леонтьева.

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Жаль огорчать вас, но я, скорее всего, не смогу принять участие в сегодняшнем и завтрашнем концертах на Новой волне. Врачи категорически запретили мне выходить на сцену. Я не хочу, чтобы моя болезнь обрастала домыслами и слухами
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- К сожалению, Валерий Яковлевич не смог присутствовать сегодня на концерте. Хотя мы все очень на это надеялись. Болезнь помешала, - объяснил «КП» режиссёр «Новой волны» Александр Ревзин.

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