Тяжелая болезнь помешала Валерию Леонтьеву выйти на сцену
Два дня пролежал в сочинской гостинице под присмотром медиков 69-летний Валерий Леонтьев. Как уже писала «КП», Валерию Яковлевичу диагностировали пневмонию после выступления на «Новой волне» в Сочи.
Артисту было так плохо, что коллеги вызвали ему «Скорую». После обследования врачи запретили певцу выходить на сцену. По словам директора Леонтьева, артист надеялся, что капельницы все-таки помогут ему выступить на финальном дне конкурса «Новая волна». Покой Леонтьева круглосуточно берегла неотложка, дежурившая у окон его отеля.
Ещё утром Леонтьев надеялся выйти на сцену, рвался в концертный зал, чтобы исполнить свою песню «Билет». Но, увы, зрители так и не дождались Леонтьева.
- К сожалению, Валерий Яковлевич не смог присутствовать сегодня на концерте. Хотя мы все очень на это надеялись. Болезнь помешала, - объяснил «КП» режиссёр «Новой волны» Александр Ревзин.
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