«Валера с трудом передвигался»: Игорь Крутой рассказал о тяжёлой болезни Леонтьева

СЕГОДНЯ 16:55 2018-09-09T17:21:08+03:00

Два дня певец провёл в гостиничном номере под наблюдением врачей Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

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69-летнего Валерия Леонтьева на конкурсе «Новая волна» в Сочи сразила коварная пневмония. Знаменитому артисту вызвали «скорую», врачи прописали ему постельный режим.

Два дня певец провёл в гостиничном номере под наблюдением врачей. У отеля, где остановился артист, круглосуточно дежурила неотложка. Но быть может, на закрытие «Новой волны» артист все-таки приедет.

- Валера Леонтьев с трудом передвигался по номеру,-рассказал на пресс-конференции композитор и продюсер Игорь Яковлевич Крутой. - У него пневмония. Мы вызвали Валере «скорую». Вот сейчас думаем, как ему сегодня выходить на сцену. Но сам Валера очень хочет сегодня быть на сцене. Думаю, приедет, выступит.

«КП» желает здоровья любимому артисту.

valera_leontiev Дорогие друзья! Жаль огорчать вас, но я, скорее всего, не смогу принять участие в сегодняшнем и завтрашнем концертах на Новой волне

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