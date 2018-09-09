2018-09-09T17:21:08+03:00
Звезды

«Валера с трудом передвигался»: Игорь Крутой рассказал о тяжёлой болезни Леонтьева

Маэстро объяснил, почему Валерию Яковлевичу вызвали «скорую» на «Новой волне»
Мария РЕМИЗОВА@Maria_Remizova
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Два дня певец провёл в гостиничном номере под наблюдением врачейДва дня певец провёл в гостиничном номере под наблюдением врачейФото: Личная страница героя публикации в соцсети
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69-летнего Валерия Леонтьева на конкурсе «Новая волна» в Сочи сразила коварная пневмония. Знаменитому артисту вызвали «скорую», врачи прописали ему постельный режим.

Два дня певец провёл в гостиничном номере под наблюдением врачей. У отеля, где остановился артист, круглосуточно дежурила неотложка. Но быть может, на закрытие «Новой волны» артист все-таки приедет.

- Валера Леонтьев с трудом передвигался по номеру,-рассказал на пресс-конференции композитор и продюсер Игорь Яковлевич Крутой. - У него пневмония. Мы вызвали Валере «скорую». Вот сейчас думаем, как ему сегодня выходить на сцену. Но сам Валера очень хочет сегодня быть на сцене. Думаю, приедет, выступит.

«КП» желает здоровья любимому артисту.

valera_leontievvalera_leontiev
Дорогие друзья! Жаль огорчать вас, но я, скорее всего, не смогу принять участие в сегодняшнем и завтрашнем концертах на Новой волне
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