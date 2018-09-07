2018-09-07T14:14:59+03:00
Здоровье

Синдром “черного волосатого языка”: причины и способы лечения

Исследователи описали необычный случай заболевания - в группе риска любители сигарет, а также люди, принимающие антибиотики
Григорий ПУШКАРЁВ
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Чаще всего подобное состояние языка вызвано приемом антибиотиков, которые воздействуют на микрофлору в ротовой полости. ФОТО nejm.orgЧаще всего подобное состояние языка вызвано приемом антибиотиков, которые воздействуют на микрофлору в ротовой полости. ФОТО nejm.org
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Врачи в американском штате Миссури поставили необычный диагноз 55-летней женщине, жаловавшейся на тошноту и неприятный вкус во рту - синдром “черного волосатого языка”. Об этом говорится в исследовании, опубликованном в журнале New England Journal.

Редкий и необычный случай

Ясир Хамад, ведущий автор исследования и доцент кафедры внутренней медицины Вашингтонского университета в Сент-Луисе, рассказал, что состояние проявляется относительно редко. По официальным оценкам, оно диагностируется у 0,6-13 процентов населения и варьируется в зависимости от региона.

“Я занимаюсь исследованиями в США в течение последних 10 лет, и это буквально первый случай, который я видел”, - говорит Хамад.

Ученый подчеркнул, что случай был “классическим, учебным проявлением черного волосатого языка”.

Как проявляется “черный волосатый язык”

К счастью, “черный волосатый язык”, или lingua villosa nigra, обычно безболезнен и временен. Состояние проявляется, когда крошечные шишки на языке, называемые сосочками (они обычно имеют длину около миллиметра), растут дольше, чем обычно. Тогда они начинают ловить частицы пищи (а также бактерии) и покрываются пятнами, придавая языку характерный внешний вид.

Чаще всего состояние вызвано приемом антибиотиков, которые воздействуют на микрофлору в ротовой полости. Кроме того, на цвет языка влияет табак, определенные диеты и избыточное количество кофе, чая и алкоголя, а также плохая гигиена полости рта.

Зимой 2017 года Хамад диагностировал пациентку с “черным волосатым языком” примерно через неделю после того, как она начала принимать антибиотики для борьбы с инфекцией.

“Это было очень драматично. Язык был буквально черным”, - рассказал Хамад.

Беспокоиться не стоит

Согласно исследованию, 55-летняя женщина, имя которой не раскрывается, заразилась инфекцией после того, как обе ее ноги были сломаны в результате серьезной автомобильной аварии. В исследовании говорится, что пациентка лечилась двумя видами антибиотиков, один из которых, миноциклин. Именно он, как выяснилось, был виновником почернения языка. Поэтому исследователь исключил препарат и посоветовал женщине практиковать хорошую гигиену полости рта. Через несколько недель ее язык вернулся в нормальное состояние.

“Конечно, на фотографии это выглядит страшно, но в жизни особых проблем нет. Это не вызывает никаких проблем со здоровьем, и это обратимо”, - успокоил Хамид.

Доктор посоветовал людям, у которых есть подобные симптомы, не беспокоиться и проконсультироваться со своими врачами.

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