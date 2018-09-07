Владимир Путин прилетел в Тегеран для участия в трехстороннем саммите по Сирии
Президент РФ Владимир Путин прибыл в Тегеран для участия в трехстороннем саммите России, Турции и Ирана по сирийскому урегулированию.
Ожидается, что глава российского государства обсудит с президентами Турции и Ирана Реджепом Тайипом Эрдоганом и Хасаном Роухани текущее положение дел в Сирии, обменяются мнениями по проблеме долгосрочного урегулирования в арабской республике, а также согласуют конкретные шаги по борьбе с терроризмом.
Путин в Тегеране встретился с Эрдоганом.
В центре внимания переговоров будет ситуация в провинции Идлиб, в частности, в контексте ожидаемых в этом регионе провокаций боевиков с применением химического оружия.
По итогам закрытой дискуссии Путин, Эрдоган и Роухани примут совместное заявление, после чего выступят перед прессой. Также саммит станет площадкой для двусторонних переговоров — Путин намерен провести отдельные встречи с Эрдоганом, Роухани и духовным лидеров Ирана аятоллой Хаменеи.
Первая встреча по Сирии в таком трехстороннем формате состоялась 22 ноября 2017 года в Сочи. Следующий саммит прошел 4 апреля в Анкаре.
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