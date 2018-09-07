2018-09-07T22:59:37+03:00
Политика

"Без ответа не оставим": РПЦ осудила назначение Константинополем своих епископов на Украине

Этот шаг Варфоломея - "беспрецедентно грубое вторжение на территорию Московского патриархата"
Ася ХОВАНСКАЯ
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Такие действия не могут остаться без ответа, - написал в пятницу в своем Телеграм-канале официальный спикер РПЦ Владимир ЛегойдаТакие действия не могут остаться без ответа, - написал в пятницу в своем Телеграм-канале официальный спикер РПЦ Владимир ЛегойдаФото: Анатолий ЖДАНОВ
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Русская православная церковь осудила назначение Константинопольским Патриархом Варфоломеем своих епископов на Украине и пообещала не оставить такой шаг без ответа.

- Назначение Константинопольским Патриархом своих представителей-епископов на Украине – без согласования с Патриархом Московским и всея Руси и Блаженнейшим Митрополитом Киевским и всея Украины - есть не что иное, как беспрецедентно грубое вторжение на каноническую территорию Московского патриархата. Такие действия не могут остаться без ответа, - написал в пятницу в своем Телеграм-канале официальный спикер РПЦ Владимир Легойда.

Напомним, Константинопольский патриархат назначил в Киеве двух своих экзархов - архиепископа Даниила Памфилийского из США и епископа Илариона Эдмонтонского из Канады "в рамках подготовки к предоставлению автокефалии православной церкви на Украине".

Этой весной Петр Порошенко обратился к Патриарху Варфоломею с просьбой предоставить Украинской церкви автокефалию (независимость от Москвы), назвав Московский патриархат "щупальцами страны-агрессора". Сама Украинская православная церковь, к которой относят себя большинство верующих украинцев, неоднократно подчеркивает, что она автокефалию не просит и в ней не нуждается. И просьба светских властей и поддерживаемых ими раскольников здесь никакой роли не играет.

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