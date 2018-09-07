"Без ответа не оставим": РПЦ осудила назначение Константинополем своих епископов на Украине

СЕГОДНЯ 21:15 2018-09-07T22:59:37+03:00

Такие действия не могут остаться без ответа, - написал в пятницу в своем Телеграм-канале официальный спикер РПЦ Владимир Легойда Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Изменить размер текста: A A

Русская православная церковь осудила назначение Константинопольским Патриархом Варфоломеем своих епископов на Украине и пообещала не оставить такой шаг без ответа.

- Назначение Константинопольским Патриархом своих представителей-епископов на Украине – без согласования с Патриархом Московским и всея Руси и Блаженнейшим Митрополитом Киевским и всея Украины - есть не что иное, как беспрецедентно грубое вторжение на каноническую территорию Московского патриархата. Такие действия не могут остаться без ответа, - написал в пятницу в своем Телеграм-канале официальный спикер РПЦ Владимир Легойда.

Напомним, Константинопольский патриархат назначил в Киеве двух своих экзархов - архиепископа Даниила Памфилийского из США и епископа Илариона Эдмонтонского из Канады "в рамках подготовки к предоставлению автокефалии православной церкви на Украине".

Этой весной Петр Порошенко обратился к Патриарху Варфоломею с просьбой предоставить Украинской церкви автокефалию (независимость от Москвы), назвав Московский патриархат "щупальцами страны-агрессора". Сама Украинская православная церковь, к которой относят себя большинство верующих украинцев, неоднократно подчеркивает, что она автокефалию не просит и в ней не нуждается. И просьба светских властей и поддерживаемых ими раскольников здесь никакой роли не играет.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Порошенко опять солгал о «начале признания единой поместной православной автокефальной церкви» на Украине

Занимающий пост президента Украины Петр Порошенко сделал очередно сенсационное заявление. Якобы Вселенский патриарх Варфоломей начал процедуру, необходимую для признания Украинской единой автокефальной православной церкви. Как и положено в цивилизованном обществе, на своей странице в одной из социальных сетей.

- Вселенский Патриархат начинает процедуры, необходимые для предоставления автокефалии Украинской Православной Церкви, написал он. - Соответствующее решение принял Святой и Священный Синод Вселенского Патриархата, который накануне принял к рассмотрению обращение Президента к Вселенскому Патриарху Варфоломею о предоставлении Томоса (разрешения) об автокефалии Православной Церкви в Украине...(подробности)