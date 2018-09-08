2018-09-08T15:12:04+03:00
Политика

Минобороны России предупредило, что в курсе всех нюансов провокации с химоружием в Сирии

Но остановит ли это США и их союзников?
Александр ГРИШИН@orgstruk
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Сигналом для начала реализации террористами практической фазы провокации в провинции Идлиб станет специальная команда от неких «зарубежных друзей сирийской революции»Сигналом для начала реализации террористами практической фазы провокации в провинции Идлиб станет специальная команда от неких «зарубежных друзей сирийской революции»Фото: REUTERS
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В пятницу, 8 сентября, на переговорах с руководителями Ирана и Турции президент РФ Владимир Путин повторил предупреждение о готовящихся боевиками исламских радикальных организаций провокаций с применением «химического оружия» якобы правительственными сирийскими военными. Нет сомнений, что на таком высоком уровне озвучивается только многократно проверенная информация.

В субботу информацию о подготовке провокации озвучили представители Минобороны РФ.

- По имеющейся в распоряжении Минобороны России неопровержимой информации, 7 сентября в городе Идлиб в расположенном в районе школы «Аль-Вахда» командном пункте террористов прошла сходка лидеров группировок: «Хайат Тахрир Аш-Шам» («Джабхат Ан-Нусра», запрещена в РФ - ред.) и «Хизб Ат-Туркестан Аль-Ислами» («Исламская партия Туркестана», запрещена в РФ) с участием местных координаторов «Сирийской гражданской обороны» («Белые каски»), - сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков. - На сходке были окончательно согласованы и утверждены сценарии проведения и съемок постановочных «инцидентов» с якобы применением отравляющих веществ сирийскими правительственными войсками против мирного населения в населенных пунктах Джиср Эш-Шугур, Серакаб, Тафтаназ и Сармин.

- Полная готовность всех участников, задействованных в проведении постановочных провокаций, должна быть обеспечена к вечеру 8 сентября, - заявляет Минобороны.

То есть к вечеру нынешней субботы. Для чего такая информация озвучена всего за несколько часов? Неужели кто-то думает, что очередные «воины Аллаха» смотрят на информацию, распространяемую российским Минобороны?

А заявление МО рассчитано не на них, а на тех, кто дергает их за веревочки.

- Сигналом для начала реализации террористами практической фазы провокации в провинции Идлиб станет специальная команда от неких «зарубежных друзей сирийской революции», - прямым текстом заявляют российские военные.

Наверное, это можно расценивать уже как самое последнее предупреждение. Если провокация не будет отменена, то заявление в адрес этих «зарубежных друзей», а оно именно в их адрес, должно показать им, что все планы по устройству провокации известны, и она в такой ситуации становится бесполезной. Самое рациональное в такой ситуации отменить провокацию с химической атакой. Но способен ли сейчас Запад в лице США и Великобритании на рациональные поступки, или все должно померкнуть перед придуманной ими идеологической схемой?

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Владимир Путин: Надеемся, что у террористов хватит ума сложить оружие

Сирийская провинция Идлиб в последние несколько недель стала болевой точкой для всей планеты. Регион с населением в 3,5 миллиона и последняя зона деэскалации, которая до сих пор не попала под контроль сирийского правительства. Место, откуда запускают беспилотники для атак российских баз в Сирии, где действуют военспецы чуть ли не всех стран мира и откуда очень не хочется уходить Эрдогану со своими войсками.

Поэтому очередной саммит в Тегеране с участием президентов России, Турции и Ирана казался всем ключом к решению проблемы. Лучше места и способа договориться о дальнейших совместных действиях в Идлибе сложно было и придумать (подробности)

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