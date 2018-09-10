200 лет Гознаку: Как печатают деньги в России
У акционерного общества «Гознак» юбилей - исполнилось 200 лет. И, как выяснилось, на его предприятиях уже давно печатают не только деньги. Журналисты «Комсомолки» посетили сразу несколько столичных фабрик и поняли, что без Гознака мы не смогли бы ни расплачиваться в магазинах, ни ездить за рубеж, ни даже пить водку...
БУМАЖНАЯ ФАБРИКА НОМЕР ОДИН!
Главное для Гознака - это, конечно, выпускать деньги по заказу Центробанка. Банкноты и монеты, в том числе памятные и сувенирные. По России есть несколько бумажных фабрик (да, они именно так и называются) и монетных дворов. Часть из них находится в Москве.
Система безопасности тут крутая: например, чтобы попасть на производство монет, сотрудники проходят через спецпропускники, где раздеваются догола. Журналистов в качестве исключения от такой проверки избавили. Некоторым даже удалось попасть на производство с самым запретным предметом - кошельком, набитым мелочью.
Главное для Гознака - это, конечно, выпускать деньги по заказу ЦентробанкаФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
ПРО МОНЕТОЧКУ...
На Московском монетном дворе почти все процессы автоматизированы. Круглые заготовки для будущих монет подаются в штамповочные машины. Те со скоростью пулемета чеканят новые деньги. Куча 10-рублевок сверкает, как гора золота.
Дальше свежеотчеканенные монеты едут в цех расфасовки. Там они сортируются по номиналу и упаковываются в пластиковые пакеты разных размеров (тоже автоматически). На каждом этапе стоят контролеры, следящие за качеством чеканки. Ручной труд подключается лишь в конце, когда нужно запаковать коробку весом три центнера и номинальной стоимостью полмиллиона.
ДОКУМЕНТЫ НА ВЫЕЗД
Скорее всего, вы этого не знали, но биометрические загранпаспорта - это тоже Гознак. В Москве штампуются готовые документы для граждан из всех регионов.
- Министерство внутренних дел присылает все данные в зашифрованном виде. Мы загружаем эту информацию в машину, а та автоматически печатает паспорта. Наша задача - произвести и проконтролировать, все ли совпадает, а потом отправить заказчику, - поясняет Вячеслав Ермолаев, директор Московской типографии Гознака.
Один паспорт делают примерно четыре минуты. А скорость двух машин рассчитана на производство 35 - 40 тысяч паспортов в сутки. Сейчас спрос в разы ниже. Гознак выпускает в среднем по 10 тысяч паспортов в сутки.
Скорее всего, вы этого не знали, но биометрические загранпаспорта - это тоже ГознакФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
При этом часть технологического процесса уже удалось импортозаместить. Основные машины все еще немецкого производства, а вот чипы для паспортов изготавливаются уже у нас.
В РОССИИ - ПИТЬ!
Сколько в России пьют, можно понять по объему производства акцизных марок. Печатает марки тоже Гознак. Главный заказчик - Росалкогольрегулирование.
Скорости здесь астрономические. Акцизные марки отгружают рулонами по 5000 штук. Лента крутится со скоростью 110 метров в минуту. В итоге за один рабочий день Гознак может напечатать 15 млн. (!) марок. По одной - на каждую бутылку.
Да, видимо, не случайно мы попали в тройку самых пьющих стран мира...
Сколько в России пьют, можно понять по объему производства акцизных марокФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
ТОЛЬКО ЦИФРЫ
Производственные мощности Гознака позволяют ежегодно производить 11 тысяч тонн защищенной банкнотной бумаги, 7 миллиардов экземпляров банкнот, 5 миллиардов монет, до 40 миллионов паспортов, от 30 до 45 миллионов почтовых марок (в зависимости от формата марки и технологии печати), а также практически любое количество акцизных марок и другой продукции.
ДОСЛОВНО
«Гознак - компания, которая объединила в себе производство бумаги, банкнот и документов, защита которых от подделки в той или иной степени важна как для государства, так и для граждан, то есть для каждого из нас. Все это было ключевой задачей, которая с самого основания предприятия стояла перед Экспедицией Заготовления Государственных Бумаг - так Гознак назывался с 1818 по 1919 год. Почти весь защитный комплекс, который применяется при изготовлении банкнот, - это разработки специалистов Гознака. А новые банкноты номиналом 200 и 2000 рублей можно назвать квинтэссенцией нашей работы. При их разработке были использованы все наши ключевые технологии последнего времени».
(Аркадий ТРАЧУК, гендиректор Гознака, - в интервью агентству «РИА Новости».)
КСТАТИ
Глава «Гознака» Аркадий Трачук: Наши банкноты - защищенные, но устарели
Примерно год назад в России появились купюры нового образца - в 200 и 2000 рублей. Они отличаются от старых банкнот не только номиналом, но и новым дизайном. Как считают в Гознаке, в ближайшие годы есть смысл поменять дизайн и всех остальных бумажных денег (подробности)