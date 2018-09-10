200 лет Гознаку: Как печатают деньги в России

СЕГОДНЯ 12:25 2018-09-10T13:57:00+03:00

Новые 10-рублевки сверкают как золотые. Но с ними можно только сфотографироваться. На выходе из цеха - тщательный досмотр с металлоискателями Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

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У акционерного общества «Гознак» юбилей - исполнилось 200 лет. И, как выяснилось, на его предприятиях уже давно печатают не только деньги. Журналисты «Комсомолки» посетили сразу несколько столичных фабрик и поняли, что без Гознака мы не смогли бы ни расплачиваться в магазинах, ни ездить за рубеж, ни даже пить водку...

БУМАЖНАЯ ФАБРИКА НОМЕР ОДИН!

Главное для Гознака - это, конечно, выпускать деньги по заказу Центробанка. Банкноты и монеты, в том числе памятные и сувенирные. По России есть несколько бумажных фабрик (да, они именно так и называются) и монетных дворов. Часть из них находится в Москве.

Система безопасности тут крутая: например, чтобы попасть на производство монет, сотрудники проходят через спецпропускники, где раздеваются догола. Журналистов в качестве исключения от такой проверки избавили. Некоторым даже удалось попасть на производство с самым запретным предметом - кошельком, набитым мелочью.

Главное для Гознака - это, конечно, выпускать деньги по заказу ЦентробанкаФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

ПРО МОНЕТОЧКУ...

На Московском монетном дворе почти все процессы автоматизированы. Круглые заготовки для будущих монет подаются в штамповочные машины. Те со скоростью пулемета чеканят новые деньги. Куча 10-рублевок сверкает, как гора золота.

Дальше свежеотчеканенные монеты едут в цех расфасовки. Там они сортируются по номиналу и упаковываются в пластиковые пакеты разных размеров (тоже автоматически). На каждом этапе стоят контролеры, следящие за качеством чеканки. Ручной труд подключается лишь в конце, когда нужно запаковать коробку весом три центнера и номинальной стоимостью полмиллиона.

ДОКУМЕНТЫ НА ВЫЕЗД

Скорее всего, вы этого не знали, но биометрические загранпаспорта - это тоже Гознак. В Москве штампуются готовые документы для граждан из всех регионов.

- Министерство внутренних дел присылает все данные в зашифрованном виде. Мы загружаем эту информацию в машину, а та автоматически печатает паспорта. Наша задача - произвести и проконтролировать, все ли совпадает, а потом отправить заказчику, - поясняет Вячеслав Ермолаев, директор Московской типографии Гознака.

Один паспорт делают примерно четыре минуты. А скорость двух машин рассчитана на производство 35 - 40 тысяч паспортов в сутки. Сейчас спрос в разы ниже. Гознак выпускает в среднем по 10 тысяч паспортов в сутки.

Скорее всего, вы этого не знали, но биометрические загранпаспорта - это тоже ГознакФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

При этом часть технологического процесса уже удалось импортозаместить. Основные машины все еще немецкого производства, а вот чипы для паспортов изготавливаются уже у нас.

В РОССИИ - ПИТЬ!

Сколько в России пьют, можно понять по объему производства акцизных марок. Печатает марки тоже Гознак. Главный заказчик - Росалкогольрегулирование.

Скорости здесь астрономические. Акцизные марки отгружают рулонами по 5000 штук. Лента крутится со скоростью 110 метров в минуту. В итоге за один рабочий день Гознак может напечатать 15 млн. (!) марок. По одной - на каждую бутылку.

Да, видимо, не случайно мы попали в тройку самых пьющих стран мира...

Сколько в России пьют, можно понять по объему производства акцизных марокФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Производственные мощности Гознака позволяют ежегодно производить 11 тысяч тонн защищенной банкнотной бумаги, 7 миллиардов экземпляров банкнот, 5 миллиардов монет, до 40 миллионов паспортов, от 30 до 45 миллионов почтовых марок (в зависимости от формата марки и технологии печати), а также практически любое количество акцизных марок и другой продукции.

ДОСЛОВНО

«Гознак - компания, которая объединила в себе производство бумаги, банкнот и документов, защита которых от подделки в той или иной степени важна как для государства, так и для граждан, то есть для каждого из нас. Все это было ключевой задачей, которая с самого основания предприятия стояла перед Экспедицией Заготовления Государственных Бумаг - так Гознак назывался с 1818 по 1919 год. Почти весь защитный комплекс, который применяется при изготовлении банкнот, - это разработки специалистов Гознака. А новые банкноты номиналом 200 и 2000 рублей можно назвать квинтэссенцией нашей работы. При их разработке были использованы все наши ключевые технологии последнего времени».

(Аркадий ТРАЧУК, гендиректор Гознака, - в интервью агентству «РИА Новости».)

КСТАТИ

Глава «Гознака» Аркадий Трачук: Наши банкноты - защищенные, но устарели

Примерно год назад в России появились купюры нового образца - в 200 и 2000 рублей. Они отличаются от старых банкнот не только номиналом, но и новым дизайном. Как считают в Гознаке, в ближайшие годы есть смысл поменять дизайн и всех остальных бумажных денег (подробности)