Путин на Госсовете по развитию Дальнего Востока: Мост построили, а использовать его нельзя будет? Вы понимаете, что нас на смех поднимут?

СЕГОДНЯ 15:10 2018-09-10T15:21:39+03:00

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Заседание президиума Госсовета по развитию Дальнего Востока закончилось тем, чем начался понедельник в целом. Владимир Путин почти два часа с пристрастием допрашивал руководителей регионов, министров и всех, от кого зависит ситуация на правом фланге страны. А уже в заключительном слове дал оценку только-только завершившемуся Единому дню голосования.

- В целом избирательная кампания прошла достойно, с высокой достаточно явкой избирателей, организованно, с минимальными нарушениями, - сказал Путин. - Наверняка шероховатости какие-то были. С этим, безусловно, нужно разбираться. Мы будем это делать.

За столом были и те, кто в воскресенье победили на своих губернаторских выборах, и те, кто остался на второй тур. Нельзя сказать, что они прямо уж прятали от президента глаза, но и триумфаторами себя не чувствовали. Но Путин поддержал и их.

- В некоторых регионах, в том числе и на Дальнем Востоке, предстоит второй тур. Абсолютно нормальное явление, нормальное дело, - сказал он. - Уверен, что и этот этап будет завершен в ближайшее время.

Говоря о развитии Дальнего Востока, Путин начал со слов благодарности прежней команде, работавшей в министерстве развития региона.

- Хотел бы поблагодарить коллег, которые в последние годы проводили эту работу, - сказал президент. - И подчеркну: опираясь на фундамент уже достигнутого, нам необходимо двигаться дальше, сделать ещё больше.

Основные направления давно определены, а главным из них Путин еще раз назвал демографию.

- Стабилизация, а затем и рост численности населения Дальнего Востока, - сформулировал глава государства задачу. - Мы с вами знаем: миграционный отток из региона постепенно сокращается, но фактом остаётся то, что люди по-прежнему всё-таки уезжают. В прошлом году уехало на 17 тысяч больше, чем приехало. Вызывает особую озабоченность, что 70 процентов уехавших – это люди трудоспособного возраста. И это на фоне экономического роста в макрорегионе и большой потребности в кадрах на Дальнем Востоке. Вывод понятен: людей не устраивают сегодняшние условия для жизни. Дальний Восток по-прежнему отстаёт, проблем, безусловно, пока ещё много.

Собственно сам президент и перечислил — что не устраивает людей: низкая обеспеченность жильём, качественными услугами здравоохранения, образования, связи, нехватка современных объектов культуры и спорта, неудовлетворительная транспортная доступность, отставание в благоустройстве городов и посёлков.

- Этот вопрос надо решать, безусловно, уже сейчас, причём комплексно, - призвал он. - Развивать систему профессионального образования, создавать преференции для тех, кто хотел бы переехать на Дальний Восток, и, разумеется, комфортные условия для всех, кто уже живёт на этой земле.

Разговор за большим столом шел настолько предметный, что доставалось даже федеральным министрам. Главу минтранса Дитриха Путин поправил в числе пассажиров, перевезенных в прошлом году по «плоскому тарифу».

- У меня другие цифры, - посмотрел президент в справку. - Вы сказали миллион, а у меня 500 тысяч человек.

Выяснилось, что Дитрих и в самом деле ошибся.

Полпред Юрий Трутнев пожаловался, что на проблемы с финансированием строительства грузопассажирских судов для сообщения между Камчаткой, портами Сахалина и Магаданской области.

- Минтранс эти деньги нашли в госпрограмме, но их предложение о перераспределении средств не поддержано Минэкономразвития, - аккуратно перевел стрелки Трутнев. - Министр здесь присутствует, может быть, попросить его все-таки поддержать предложение.

- Максим Станиславович, а в чем проблема? - обратился Путин к министру экономического развития Орешкину.

- Я просто не в курсе этой проблемы, мы с Юрием Петровичем разберемся, - попытался улизнуть министр, но не получилось.

- Ну, вы же приехали на совещание по Дальнему Востоку - вы должны быть в курсе этой проблемы. Я вас прошу выяснить и доложить отдельно, - не позволил Путин.

- Деньги на два судна есть: одно судно - начиная с 2020 г., другие суда - начиная уже с 2018-2019 годов. Эти деньги есть в бюджете, - пояснил глава минфина Силуанов.

- Деньги, может, и есть в бюджете, только суда не заложены, и ничего не делается, - не согласился и с этим Путин. - Потом выяснится, что деньги не использованы и назад поступят в бюджет - вот и все. Деньги есть, а запланированные мероприятия не выполняются. Значит, Максим Станиславович, разберитесь там и доложите мне.

Совещание изобиловало подобными моментами — например, Путина не устроила ситуация с пропускными пунктами через границу на месте возведения двух мостов в Дальневосточном федеральном округе. И снова все произошло с подачи Трутнева.

- У нас сегодня ситуация такая, что у нас сдаются в 2019 году два моста: их название Нижнеленинское-Тунцзян и Благовещенск-Хэйхэ - где просто пунктов пропуска нет, - доложил вице-премьер. - Будут затрачены большие бюджетные деньги, но мосты будут стоять, так как перевозить по ним грузы и людей без пунктов пропуска будет невозможно.

Антон Силуанов ответил, что в нацпроекте по поддержке экспорта предусмотрено 11,9 млрд рублей на строительство 13 пунктов пропуска на территории Дальнего Востока.

- То есть эти деньги заложены в бюджете? - спросил Путин. - Но если мост будет готов, а пункта пропуска не будет, он будет просто стоять пустой, не будет использоваться. Это будет просто смешно! Вы понимаете, нас на смех поднимут, что же мы заморозили деньги, получается? Построили мост, а он работать не будет. Не пройти, не проехать по нему нельзя будет - а зачем тогда строили?

Этот вопрос тоже внесли в число поручения для немедленного рассмотрения по итогам Госсовета.

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