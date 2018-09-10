Глобальное потепление может подарить России свой Суэцкий канал

СЕГОДНЯ 17:07 2018-09-10T17:47:30+03:00

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Глобальное потепление и тающие льды в Арктике могут сыграть на руку России если не в климатическом, то в экономическом смысле. У Северного морского пути, который преимущественно идет вдоль берегов нашей страны, есть шанс стать вторым «Суэцким каналом».

- В условиях снеготаяния он мог бы быть альтернативой египетскому Суэцкому каналу, сокращая недели на перевозки и затраты на топливо для судов, курсирующих между Европой, Азией и Америкой. Российская компания «Росатом» (ее атомные ледоколы прокладывают путь по льдам) хвастается, что на этом маршруте «нет очередей и пиратов», - пишет американское издание The Washington Post и сравнивает длительность одного и того же маршрута по двум путям. - Корабль из Южной Кореи до Германии идет по Суэцкому каналу 34 дня, по Северному морскому пути - 23 дня.

А поводом для таких лестных по отношению к России выводов стало сообщение о пробном запуске в августе по Северному морскому пути контейнеровоза компании Maersk. Судно Venta Maersk с рыбой на борту вышло из Владивостока в Петербург и на себе проверит, насколько этот маршрут удобнее (или нет), чем привычный Суэцкий канал.

Пока же по нашему пути перевезено в 5 тысяч раз меньше грузов, чем через Суэцкий канал - по данным за 2017 год. Талый лед нам в помощь!

КОММЕНТАРИЙ ЭКСПЕРТА

«Это будет морской «шелковый путь»

Юрий Солозобов, директор по международным проектам Института национальной стратегии:

- Китайсейчас развивает программу «Нового шелкового пути». Она включает в себя около двух десятков новых инфраструктурных маршрутов, которые заменят или дополнят существующие пути между Евросоюзом и Китаем. И часть маршрутов проходит через Россию. Сухопутный путь достаточно длинный, поэтому предпочтение сейчас отдают морскому. Как раз Северный морской путь Китай в данный момент и рассматривает, как один из ключевых муршрутов поставки товаров в ЕС. Все это означает значительные торговые и экономические перспективы для нашей страны.

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