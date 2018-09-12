«Ценим разных людей»

СЕГОДНЯ 13:25 2018-09-12T13:25:03+03:00

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1. ОБЩЕЕ

Организатором конкурса является АО «ИД «Издательский дом «Комсомольская правда», зарегистрированное и расположенное по адресу: 127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1. Конкурс проводится при поддержке АО «КАРЕ-ПиАр», зарегистрированный по адресу 115162, г.Москва, ул.Мытная д.46, стр.5, эт.2, пом1, комнт. 33 Ответственный представитель конкурса – Менеджер службы рекламы проекта КП-WEB АО «Издательский дом «Комсомольская правда» Шепелева Н.О. тел. +7 495 777 0282, доб. 8880

1.1. Публичный конкурс проводится организатором самостоятельно за счет собственных и привлеченных средств (со стороны партнера конкурса АО «КАРЕ-ПиАр»)

1.2. Публичный конкурс проводится с целью популяризации работы в Макдоналдс среди жителей всех регионов России, а также поддержание интереса к медиаресурсам Издательского дома «Комсомольская правда».

1.3. Публичный конкурс проводится на русском языке.

1.4. Участником конкурса может быть любое совершеннолетнее дееспособное лицо, достигшее 18-летнего возраста.

1.5. Территория проведения конкурса не ограничена.

2. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ КОНКУРСА

2.1. Волеизъявление лица, отвечающего требованиям п.1.5 настоящего Положения, об участии в конкурсе должно быть добровольным.

2.2. Участник конкурса принимает в нем личное участие.

2.3. Участник конкурса обязан сообщить организатору следующие данные: фамилию, имя, отчество и номер контактного телефона. Паспортные данные и данные свидетельства о пенсионном страховании участником конкурса сообщаются организатору по собственному желанию. В случае объявления победителем участника, не сообщившего данные документа, удостоверяющего личность, он несет риск последствий в виде невыплаты награды (невыдачи призов) организатором. Такое решение организатора может быть обосновано сложностью его идентификации среди иных участников конкурса.

2.4. Участник конкурса не вправе совершить отчуждение и/или уступку прав на участие в конкурсе третьему лицу (лицам), включая право получения награды от организатора.

2.5. Расходы на телефонные переговоры участника конкурса, связанные с его регистрацией для участия в конкурсе и во время его проведения, оплачиваются участником самостоятельно и организатором не компенсируются (не возмещаются).

2.6. Транспортные расходы и иные расходы, включая расходы на проживание, связанные с приездом участника (победителем конкурса) к месту получения награды и обратно организатором конкурса не компенсируются (не возмещаются).

2.7. Лицо, принявшее участие в конкурсе, несет персональную ответственность за полноту и достоверность сведений, информации и документов, предоставленных организатору конкурса.

3. ПОЛОЖЕНИЕ О НАГРАДЕ, ПРИЗЕ.

3.1. Наградой являются вещевые подарки. Размер награды (наград) устанавливаются в разделе 4 настоящих Положений.

3.2. Награда вручается по месту нахождения организатора (п. 1.1). Время вручения оговаривается организатором с победителем индивидуально.

3.3. Победитель конкурса вправе получить награду не позднее 10.11.2018

3.4. В соответствии с Налоговым кодексом РФ, физические лица (Участник Конкурса), получившие приз, исчисляют и выплачивают налог на доходы физических лиц самостоятельно.

3.5. Участник конкурса, признанный организатором победителем, обязан получить награду лично. Для получения награды победитель обязан предъявить организатору оригиналы документов, указанных в пункте 2.3. настоящего Положения. Победитель конкурса несет риск неполучения награды в случае отсутствия у него оригиналов документов, указанных в пункте 2.3 настоящего Положения, а также наличия в них ошибок, неполноты данных, влияющих на идентификацию его личности организатором конкурса.

4. УСЛОВИЯ (ОПИСАНИЕ) КОНКУРСА и РАЗМЕР НАГРАДЫ

4.1. Конкурс проводится в период с 12 сентября 2018 года по 05 октября 2018 года. Работы принимаются до 23:59 часов 3 октября 2018 года. 05 октября 2018 года будут объявлены победители конкурса.

4.2. На конкурс принимаются фотографии и истории, созданные самостоятельно участником конкурса.

4.3. Отправляя работу на конкурс, участник тем самым подтверждает, что ознакомлен и согласен со всеми пунктами настоящего Положения, и дает свое согласие на передачу и обработку своих персональных данных организаторами конкурса с целью участия в конкурсе.

4.4. Участник конкурса подтверждает и гарантирует, что обладает всеми правами на фотоматериалы, присланные на конкурс от его имени, и права третьих лиц не нарушены. В случае предъявления претензий к организатору конкурса в отношении неправомерного использования фотографий, предоставленных участником для участия в конкурсе, участник самостоятельно несет полную ответственность по указанным претензиям.

4.5. Условия конкурса

На конкурс принимаются фотографии в формате .jpg или .jpeg, размер одного снимка – от 700 Кб до 5 Мб и текст до 5 000 знаков.

Присланные на конкурс работы не будут изменены.

Присланные на конкурс фотографии размещаются в специальном разделе сайта АО «Издательский дом «Комсомольская правда» в сети Интернет по адресу: https://www.kp.ru/daily/26851.4/3892551

Согласно п. 2.3. работа, присланная на конкурс, должна сопровождаться контактными данными участника конкурса (номер телефона, электронный адрес, почтовый адрес).

Присылая работу на конкурс, участник соглашается на передачу эксклюзивного права публикации работы (и/или предоставляет право воспроизведения фотографии на сайте www.kp.ru. и в газете «Комсомольская правда» с целью участия в конкурсе на условиях настоящего положения) организатору конкурса без выплаты какого-либо вознаграждения.

Размер и форма награды победителю конкурса:

1. Планшет;

2. Экшн-камера;

3. Колонки;

4. Беспроводные наушники;

5. Портативная зарядка;

6. Годовая подписка на газету «Комсомольская правда».

4.6. Организаторы конкурса оставляют за собой право не размещать присланную на конкурс работу (отказать в участии в конкурсе) без объяснения причин.

4.7. Организаторы конкурса оставляют за собой право проверить присланные на конкурс материалы на отсутствие заимствований.

4.8. Организаторы конкурса оставляют за собой право публиковать результаты голосования, отличающиеся от результатов на сайте, основываясь на внутреннюю закрытую статистику.

4.9. Порядок определения победителя. Победителем объявляется участник конкурса, по выбору жюри - жюри из работников «Издательский дом «Комсомольская правда» и АО «КАРЕ-ПиАр» . Так же учитываются голоса на сайте https://www.kp.ru/daily/26851.4/3892551

4.10. Порядок награждения победителя и призеров конкурса. В качестве награды победителям конкурса вручается приз.

5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

5.1. Настоящее Положение размещается на сайте АО «Издательский дом «Комсомольская правда» в сети Интернет по адресу: www.kp.ru

5.2. Лицо, отвечающее требованиям пункта 1.5 настоящего Положения, считается осведомленным и ознакомленным с настоящим Положением с момента его волеизъявления об участии в публичном конкурсе.

5.3. Организатор вправе организовать фото/ видеосъемку победителей и участников конкурса. Победитель и участник конкурса, принявшие участие в фото/ видеосъемке, дают согласие на безвозмездное использование своего изображения в составе печатной и/или видеопродукции организатора конкурса, в том числе рекламной продукции АО «Издательский дом «Комсомольская правда». Участие победителя и участника конкурса в фото/ видеосъемке считается согласием на воспроизведение и использование изображения гражданина в соответствии со статьей 152.1 ГК РФ.

5.4. Организатор конкурса не вступает в переписку и переговоры с участниками конкурса, кроме случаев прямо предусмотренных настоящим Положением.

5.5. Организатор конкурса не несет ответственности за работу операторов телефонной связи и качество предоставляемых ими услуг.