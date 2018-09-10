За прием на работу пожилых сотрудников предлагают ввести налоговые льготы

СЕГОДНЯ 17:50 2018-09-10T18:00:08+03:00

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Сейчас наниматели не выстраиваются в очередь за сотрудниками предпенсионного возраста. Универсального решения, как сделать таких людей привлекательными на рынке труда, пока нет. Но проекты уже появились.

Минэкономразвития считает нужным в первую очередь дать налоговые поблажки самим пенсионерам, если они зарегистрированы как индивидуальные предприниматели. В проекте очередной программы по поддержке малого и среднего бизнеса, который подготовило ведомство, таких предпринимателей предлагается освободить от взносов в Пенсионный фонд.

Бизнес в свою очередь тоже внес ряд предложений. В «Опоре России» считают, что надо снизить взносы в ПФР за сотрудников предпенсионного возраста с 22% до 10%. А «Деловая Россия» выступает за льготы по страховым взносам за работников, которые продержались в компании пять предпенсионных лет и продолжают там же трудиться дальше.

Пока это только предложения. Но очевидно, что какие-то льготы для предпенсионных работников все же появятся.

Впрочем, уже высказываются сомнения, что работодатели воспользуются налоговыми поблажками именно так, как на то рассчитывают авторы инициатив.

- Сейчас компании ради налоговых льгот специально нанимают, например, людей с инвалидностью, - рассказал «КП» ведущий научный сотрудник Института прикладных экономических исследований РАНХиГС Александр Аброскин. – Такой сотрудник сам может даже не работать – ему достаточно числиться. То же может произойти и с будущими предпенсионерами. Они будут официально записаны в штат, но по факту их работу станут выполнять молодые. Часть сэкономленных денег от сниженных налогов или соцотчислений пойдет в карман пожилому сотруднику, но его официальную зарплату будет получать кто-то другой.

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