2018-08-29T12:58:04+03:00
Политика

Путин предложил ввести уголовную ответственность за увольнение граждан предпенсионного возраста

Также глава государства предложил наказывать работодателей за отказ в приеме на работу таких сотрудников
Екатерина БОЛГОВА
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Президент РФ Владимир ПутинПрезидент РФ Владимир ПутинФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Путин предложил ввести уголовную ответственность за увольнение граждан предпенсионного возраста и отказ в приеме их на работу. Об этом он заявил в телеобращении к россиянам, с которым выступил в среду, 29 августа.

"На переходный период предлагаю считать предпенсионным возрастом пять лет до наступления срока выхода на пенсию", - сказал президент.

Он отметил, что такие изменения в законодательство необходимо внести одновременно с принятием законопроекта об изменениях пенсионной системы. Также Путин поручил кабмину разработать механизмы, благодаря которым бизнесмены были бы заинтересованы в сотрудниках предпенсионного возраста.

"Естественно, было бы неправильно и несправедливо руководствоваться здесь только административными мерами. Поэтому поручаю Правительству предложить реальные стимулы для бизнеса, что бы работодатели были заинтересованы принимать и сохранять на работе граждан предпенсионного возраста", - сказал глава государства.

Следите за видеотрансляцией обращения президента.

ПОЛНАЯ СТЕНОГРАММА ОБРАЩЕНИЯ ПРЕЗИДЕНТА

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