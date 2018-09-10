Список скандалов и измен Джона Терри

СЕГОДНЯ 18:05 2018-09-10T18:28:44+03:00

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В «Спартак» едет Джон Терри - легендарный защитник «Челси» и сборной Англии. Он уже прошел медосмотр, и если все формальности по контракту на 9 месяцев успеют уладить, то англичанин сможет дебютировать уже 16 сентября в матче с «Ахматом».

Но всю карьеру Джона сопровождают не только титулы, но и скандалы - измены, расизм, политика, наркотики, сложно найти грязную история, в которую Терри не вляпался бы двумя ногами. Так что «Спартак» вместе с громким именем приобретает настоящую пороховую бочку. Впрочем, взрывная волна от нее может забросить «красно-белых» в чемпионы.

Изменял с порнозвездами, соблазнил жену товарища по команде

Терри - один из самых известных бабников мирового футбола. У него есть красавица жена, но он не раз изменял ей. Краткий список любовных побед защитника, составленный и по его собственным признаниям и по публикациям СМИ:

- Порномодель Карина Кларк

- Порномодель Линси Маккензи

- модель Лорен Поуп

- модель Никола Улиан

- Модель Алисия Дюваль (жертва многочисленных пластических операций)

- Джейн Коннери (сотрудница лондонского аэропорта Хитроу, старше Джона на 12 лет)

- Фанатка Дженни Баркер (на момент знакомства с Терри ей было 17 лет)

- Ванесса Перронсел (жена товарища Терри по команде Уэйна Бриджа. Когда эта история выплыла, Бридж отказывался играть в с Терри в одной сборной)

Как видите, вкусы Терри разнообразны. «Где бы вы ни были, не оставляйте свою жену с Джоном Терри», - поют британские фанаты на трибунах.

Оскорблял американцев после трагедии 11 сентября

Дело было в аэропорту, а Джон Терри и его товарищи были нетрезвы. Что конкретно компания говорила американским туристам по поводу трагедии 11 сентября, история умалчивает. Но судя по всему нечто серьезное - Терри оштрафовали на двухнедельную зарплату, и того счет шел на десятки тысяч евро.

Отец Терри обвинялся в наркоторговле

Терри-старшего подставил журналист. Он в баре представился доверенным лицом одного из бизнесменов и купил в туалете у Теда 3 грамма кокаина за 160 фунтов. Доказательства были настолько весомыми, что отцу футболиста пришлось признать вину, и он получил полгода условно.

Терри еще и расист

Во всяком случае именно так решила Английская федерация футбола. В одном из матчей Джон якобы оскорбил Антона Фердинанда ругательством и словом «черный». Терри все отрицал, но все равно был оштрафован на 220 тысяч фунтов и дисквалифицирован на 4 матча. Но самое главное, что это после того скандала общественность потребовала лишить Джона капитанской повязки сборной Англии, тренировавший ее тогда Фабио Капелло послал всех к черту, психанул и уволился. А вскоре возглавил сборную России.

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Но в то же время Джон Терри - 5-кратный чемпион Англии, у него 5 кубков Англии и победа в Лиге чемпионов. Трижды он признавался лучшим защитником в Европе, дважды был игроком года в «Челси», и вообще у него почти два десятка трофеев. Всегда он считался знаковым бойцом, футболистом, который оставляет всего себя на поле. «Спартаку», у легионеров которого бывают проблемы с мотивацией, такого бешеного лидера не хватает. За эти качества и будут платить Джону Терри 2 млн евро в год.

КСТАТИ

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