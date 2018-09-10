«Единая Россия» на выборах набрала больше 60%

СЕГОДНЯ 18:25 2018-09-10T18:24:27+03:00

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9 сентября в стране проходил единый день голосования. В среднем по стране, «Единая Россия» набрала на выборах всех уровней больше 60% голосов.

- «Единая Россия» показала результат в 60,03%, - рассказал секретарь генсовета партии Андрей Турчак на брифинге по итогам единого дня голосования, - Напомню, что многочисленные эксперты прогнозировали нашей партии результат в пределах 30%. Мы эти результаты существенным образом превысили.

Политик добавил, что в стране проходило 16 кампаний по выборам депутатов в местные законодательные органы. В 13 регионах «Единая Россия» получила первое место. В Кемеровской области партия получила 89% мандатов, в Калмыкии - 77,8%, в Ростовской области - 76,7%, в Смоленской области - 54%.

Андрей Турчак рассказал, что лучшие результаты у партии оказались в тех регионах, где была высокая явка. Например, в Кемеровской области проголосовало 66% избирателей, в Ростовской – 45,5%, а Калмыкии – 54,5%.

- Напротив, явка в Забайкальском крае составила 22%, в Иркутской области - 26%. В этих регионах результаты партии оказались наиболее низкими. К чему я это говорю? Все разговоры о технологиях занижения явки, они безосновательны, - добавил Турчак.

В четырех губернаторских предвыборных кампаниях пройдет второй тур. Секретарь генсовета «Единой России» пообещал, что партия сделает все необходимое для победы своих кандидатов.

- Сейчас идет во всех регионах (где будет второй тур голосования за главу региона) работа штабов. Мы сделаем все для того, чтобы наши кандидаты, прошедшие во второй тур, получили побед, - сказал Турчак.

Где пройдут вторые туры выборов за пост губернатора:

- Хабаровский край

- Владимирская область.

- Республика Хакасия.

- Приморский край.

Заметим, что победа «Единой России» в этом году дорогого стоила. Все понимали, что легко выиграть выборы не получится. Средний по стране результат в 30% считался хорошим, 35% – отличным, более 40 % - великолепным. Реальность же превзошла все ожидания.

Партия победила по спискам в 13 из 16 кампаниях, а с учетом одномандатников имеет контроль во всех 16 регионах. Похожая ситуация в городских думах - в 10 из 12 чистая победа, но вместе с одномандатниками контроль во всех законодательных органах городов.

Средний процент голосов, набранный «Единой Россией» на выборах в законодательные собрания – 49,88%, а вместе содномандатниками более 60%.