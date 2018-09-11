Артем Дзюба стал «Человеком года GQ»

СЕГОДНЯ 00:54 2018-09-11T00:55:01+03:00

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В этот понедельник в Barvikha Luxury Village прошла церемония вручения наград «Человек года» по версии журнала GQ. К этому мероприятию наши «крем ля крем» готовятся прям как Дженнифер Лоуренс к «Оскару»: капля шампанского для блеска глаз и платье из новой коллекции любого актуального бренда. Главные моменты вечера - это тусовочка в фойе, пока народ собирается, и игривые перепалки ведущих во время самой церемонии награждения. Этот год исключением не стал. Рассматриваем самые интересные наряды вечера и рассказываем о победителях.

Начнём с главного. Наверное, ни у кого, и даже у самих номинантов на престижную награду не было сомнений, кому должно достаться почетное звание «Человек года». Зал взорвался аплодисментами, когда объявили, что им стал Артём Дзюба. Наш футболист тронул сердца россиян (да и вообще всех футбольных болельщиков) не только своей великолепной игрой в составе сборной на ЧМ-2018, но и искренними слезами после проигрыша хорватам. Страна была благодарна Дзюбе за его эмоции и слова о том, что команда хотела, чтобы мы ими гордились. Поэтому, да, более очевидной кандидатуры в этом году не было, пожалуй, ни у кого. Артем не смог прибыть на церемонию из-за травмы, но передал видеообращение, в котором благодарил за честь и признавался, что спортсмены ее редко удостаиваются.

Еще одним очевидным победителем стал Макс Барских - этот артист за последние два года выпустил несколько громких хитов, которые собрали все главные музыкальные награды. Но при этом не запятнал себя скандалами и разборками, стараясь держаться в тени нашего шоу-бизнеса. В итоге он стал «Музыкантом года». Автором года стал Сергей Слепаков, записавший несколько дико ржаных песен на злобу дня, за некоторые ему пришлось даже извиняться, что только придало его текстам популярности. В номинации «продюсер года» победили Иван Ургант и Александр Гудков - «за создание хайпового контента в Сети». И правда, их пародии для «Вечернего Урганта» на главные хиты набирали чуть ли не больше просмотров, чем оригинальные произведения. Гудков вообще за этот год получил второе дыхание, начав снимать безумные клипы нашим поп-артистам. Из недавнего - как раз та самая нашумевшая «Ибица» Филиппа и Баскова. Именно с этой песней завершил церемонию «Маркиз де Хайп», как Киркорова обозвал Гудков.

Помимо наград мы внимательно рассмотрели самые интересные наряды вечера.

ГлюкOza

Певица ГлюкOzaФото: Михаил ФРОЛОВ

Певица, как говорится, не первый год замужем. Все загадки уже отгаданы, страсть полыхает ровным огнем. Но Наташа продолжает подбрасывать в этот костёр дровишек, появляясь на людях в эротичных нарядах. Вот и в этот раз Чистякова-Ионова не сдержалась и надела розовое платье с глубоким декольте в стиле «золотого Голливуда».

Тимати и Анастасия Решетова

Тимати и Анастасия РешетоваФото: Михаил ФРОЛОВ

Спутница «Блэкстара» вполне может составить конкуренцию Глю. Да, Наташа - звезда, и знает, как красиво преподнести свои формы. Но у Решетовой есть одно достоинство - у неё совершенно нет комплексов. Но главное, чтобы Тимати нравилось. А раз Анастасия снова держит его за локоток, значит против ее откровенных нарядов рэпер ничего не имеет. В этот раз обошлось без демонстрации бюста - Решетова выбрала для выхода в свет черное боди с прозрачной накидкой.

Мария Погребняк

Для жён футболистов, думаем, должен быть отдельный подиум, где дамы должны демонстрировать свои чудеснейшие наряды. Правда, крайне редко кто-то из них выбирает что-то не кукольное, этот раз также исключением не стал. Супруга Павла Погребняка пришла в виде гигантской красной зефирки на ножках. Плюс накладной белоснежный хвост - и просто героиня любого клипа Филиппа Киркорова, снятого до 1995-го года.

Регина Тодоренко

Регина ТодоренкоФото: Михаил ФРОЛОВ

Экс-ведущая «Орла и решки» совсем недавно перестала скрывать своё счастливое положение. Беременная ведущая выбрала для выхода в свет готический образ - черное пышное платье и чудная шляпка. Оригинальный выбор, который мы всячески приветствуем - всяко интереснее стандартных размахаек, которыми так любят злоупотреблять звезды в ожидании малыша.

Елена Летучая

Елена ЛетучаяФото: Михаил ФРОЛОВ

Экс-«Ревизорро» появилась в Барвихе в платье цвета фуксии с открытыми плечами и выразительным декольте. Многие заметили, что Елена последнее время сильно сбросила вес - наряд подчеркнул ее постройневшие формы.

Ани Лорак

Ани Лорак с Филиппом КиркоровымФото: Михаил ФРОЛОВ

Певица, которой через пару недель стукнет 40 лет, выглядела как девочка в чёрном платье, облегающем ее изящную фигурку. Наряд был весьма затейливо скроен - одна рука без рукава, другая прикрыта драпировкой.