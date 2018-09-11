«У меня нет алкоголизма и шизофрении»: Василиса Володина объяснила свое фото из больницы

СЕГОДНЯ 12:38 2018-09-11T12:44:55+03:00

Володина довольно резко высказалась в адрес журналистов, от которых она ждала «желтых» публикаций о своей госпитализации Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

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Программу «Давай поженимся» снимают сериями, и за день делают от 4 до 6 передач, не трудно представить в какой бешеном ритме живут в это время ее постоянные ведущие. А соответственно, и как они переутомляются. А ведь у них помимо съемок еще параллельная работа, семья, увлечения. И видимо, организм время от времени дает сбой. Не выдержал он и у астролога Василисы Володиной, которая накануне опубликовала фото из больницы. Она объяснила, что легла в клинику всего на один день. Отложив съемки в шоу «Давай поженимся», астролог занялась восстановлением здоровья.

При этом Володина довольно резко высказалась в адрес журналистов, от которых она ждала «желтых» публикаций о своей госпитализации. «У меня нет тяжелых болезней, непоправимых состояний, алкоголизма, беременности и шизофрении, о которых вы все равно напишете через 10 минут...» — написала Василиса. Также она попросила не беспокоить её звонками.

Однако такое заявление Володиной некоторые из подписчиков посчитали дешевой попыткой пиара. «Вы выкладываете фото из больницы и при этом не хотите, чтобы о вас писали или говорили. Зачем? Чтобы все-такие поговорили лишний раз», «Хотела бы скрыть, не публиковала бы, а теперь пишет, что, мол, дайте отдохнуть... Все для пиара», — заявили фолловеры Володиной.

А накануне в своем инстаграме Лариса Гузеева заявила о запуске нового сезона популярной программы "Давай поженимся" и заявила, что больше не держит зла на тех, кто писал злые комментарии под постами о свадьбе ее сына.

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