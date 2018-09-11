Есть ли у «Собибора» шансы на «Оскаре»

СЕГОДНЯ 13:10 2018-09-11T13:12:48+03:00

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Как известно, любой конкурс - это лотерея, поэтому шансы есть всегда. Но в данном конкретном случае они, похоже, не особенно велики.

Среди претендентов на выдвижение «Собибор» конкурировал с двумя картинами - «Лето» Кирилла Серебренникова и «Довлатов» Алексея Германа-младшего. И тот, и другой фильмы в киномире гораздо более известны: «Лето» участвовало в конкурсе Каннского фестиваля, «Довлатов» - Берлинского и даже завоевал на нем один из призов. Эти фильмы показали потом на десятках других фестивалей, о них написаны за рубежом десятки рецензий. Всего этого «Собибор», увы, избежал - в крупных фестивалях он не участвовал, главные мировые киноиздания Variety и The Hollywood Reporter его не рецензировали.

«Собибор» - режиссерский дебют Константина Хабенского, одной из главных актерских звезд России. Но его имя на Западе не является брендом, тем более режиссерским. Имена Серебренникова и Германа более известны, более того, «Лету» на «Оскарах» могло «помочь» нынешнее положение его режиссера - о его пребывании под домашним арестом пишут в зарубежной прессе.

«Собибор» рассказывает реальную историю лeйтeнанта Совeтской армии Алeксандра Пeчeрского, организовавшего побег из страшного лагеря. Нельзя сказать, что военная тема вообще и тематика Холокоста в частности сейчас так уж интересуют киноакадемиков - «Рай» Андрея Кончаловского тоже был посвящен именно ей, действие его тоже происходило в концлагере, но фильм не прошел в номинацию, хотя за ним стоял приз Венецианского фестиваля и богатый личный миф Кончаловского, которого очень хорошо знают в Америке.

На стороне «Собибора», впрочем, - наличие «еврейской темы», к которой традиционно чувствительны академики. Герой Хабенского, несмотря на все страшные обстоятельства, не убивший в себе гордость, становится в фильме почти библейским Моисеем, который учит евреев не бояться и в результате выводит их из лагеря. Из «плюсов» также и то, что в основе картины лежит реальная история, о которой немногие знают, - большой процент номинированных на «Оскара» фильмов рассказывают реальные истории о реальных людях. Впрочем, и «Лето», и «Довлатов» тоже основаны именно на них.

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