Секси-вишенка: Ким Кардашьян снялась обнаженной, прикрыв интимные места бутонами

СЕГОДНЯ 14:35 2018-09-11T14:38:04+03:00

Ким отлично знает: все, что она показывает в Инстаграме, моментально раскупается. Особенно если она при этом позирует полуголой.

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Ким Кардашьян поделилась в Инстаграме очередным соблазнительным снимком: модель снялась обнаженной, похваставшись женственными изгибами своего тела. Чтобы соблюсти приличия, стратегические места брюнетка прикрыла бутонами цветущей вишни. Почему именно вишни? Да потому что своей наготой Ким решила прорекламировать новую линию косметики, которую она назвала «Цветы вишни». Коллекция скоро появится в магазинах, и чтобы подогреть интерес к ней, звезда реалити традиционно решила обнажиться.

kimkardashian My new Cherry Blossom Collection is almost here and is inspired by my love for the pretty pink-colored trees

Ким за последнее время радикально похудела — и потому не устает оголяться и делать новые снимки в бикини и в нижнем белье. Кардашьян уверяет, что за 3,5 месяца она постройнела на 20 килограммов — мол, сидела на диете Аткинса и не вылезала из спортзала. Профессиональные хирурги ей, конечно, не верят: совершенно очевидно, что сногсшибательная фигура Ким — результат пластики. Модели провели так называемое липомоделирование — когда излишки жира из одних мест перекачивают в другие. По словам профессионалов, Ким удалили жир с талии и бедер, переместив его в ягодицы. Этим и объясняется осиная талия звезды при довольно внушительных бедрах. Подобная процедура у лучших хирургов планеты (а Кардашьян, безусловно, пользуется услугами самых дорогих эскулапов) стоит около 150 тысяч долларов.

Впрочем, эти деньги оборотистая Кардашьян уже отбила: у модели в одном только Инстаграме 117 миллионов подписчиков, неустанно следящих за ее новыми снимками. Каждый рекламный пост на страничке модели стоит от 500 тысяч долларов. Модель использует Инстаграм и для продвижения собственного бизнеса: кроме линии косметики она выпускает еще и именные парфюмы. Один из них так и называется - KKW Body ( «Тело»). И рекламировала его Ким... правильно, обнаженной.

kimkardashian super soaker

В другой раз на своей страничке модель выложила снимок, в подписи к которому она призвала поклонников узнать побольше о пользе ананасового сока. А заодно ненавязчиво продемонстрировала баночку любимого напитка, которым она освежается в жару. Ким могла бы до посинения твердить о калориях, сжигании жиров, вреде сахара и пользе свежих фруктов. Но она поступила проще: звезда реалити-шоу, как обычно, пустила в ход собственное соблазнительное тело, сфотографировавшись в белом купальнике. И добилась своего: всего за несколько часов ее фотография собрала в Инстаграме почти два миллиона лайков. И поклонницы, разумеется, теперь будут налегать на ананасовый сок в надежде обрести такую фигуру, как у Ким.