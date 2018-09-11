«Ни дня без скандала»: Лосины Киркорова шокировали гостей конкурса

СЕГОДНЯ 14:00 2018-09-11T15:24:48+03:00

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После премьеры трэш-клипа Киркорова и Баскова «Ибица» удивляться чему -то было бы странно. Но Филипп умеет заставить сплетников о себе говорить.

kp_star_onlinekp Король поп-сцены удивил нарядом

В финальный день «Новой волны» король поп-сцены показал концертный номер «Химера». На сцену артист вышел в строгом чёрном костюме с бабочкой, который каким-то чудом превратился прямо во время номера в другой наряд : в полосатые лосины, которым бы позавидовал Николай Цискаридзе, И в тон им - в рубашку и пиджак.

Секрет номера Киркоров отказался раскрывать. Но на красной дорожке певец появился в тех самых полосатых лосинах.

Лосины Киркорова шокировали гостей конкурсаФото: Лариса КУДРЯВЦЕВА

Блогеры тут же принялись обсуждать провокационный наряд поп-короля.

- Слишком обтягивающие брюки! Куда смотрел стилист! - пишут на просторах Интернета критики Киркорова.

- А что тут такого? Если ноги стройные длинные и фигура позволяет, почему бы и не надеть такие штаны?! Тем более, что полоска -тренд сезона, - защитили Филиппа поклонники.