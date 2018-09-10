«Песню Киркорова и Баскова стали запрещать ещё до выхода клипа»: Игорь Крутой рассказал, почему рискнул показать «Ибицу» на «Новой волне»

СЕГОДНЯ 02:15 2018-09-10T02:16:24+03:00

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Страна содрогнулась в минувшие выходные от клипа «Ибица» Филиппа Киркорова и Николая Баскова. Ненормативная лексика, трэш-сцены - в общем, это скандальное видео переплюнуло по всем пунктам нашумевший «Цвет настроения синий». Ролик даже запретили к показу на одном из федеральных каналов.

А Игорь Крутой рискнул и разрешил «королю сцены» и «императору» показать «Ибицу» в виде концертного номера (постановщиком этого действа был Максим Пасюк) на «Новой волне».

- В программе Андрея Малахова, посвящённой моему дню рождения все-таки состоялась премьера клипа «Ибица». Так что не везде запретили. Там конечно же, убрали в клипе все острые моменты, где мат-перемат и не только, но все остальное прошло в эфир,-рассказал «КП» маэстро и руководитель «Новой волны» Игорь Крутой. - Концертный номер на «Ибицу» тоже будет показан в телеэфире 14 сентября в районе 11 часов вечера.

После презентации треш-клипа в Ютюбе Басков и Киркоров показали на него номер в предпоследний день конкурса, проходящего в Сочи.Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА

Я не могу понять, почему у людей такое нервное восприятие этого клипа, этой песни. Я считаю, что это зависть к успеху. Это же простая летняя песенка. Ну разбираются Басков с Киркоровым. Да, они в клипе немного перешли грань дозволенного, но песню стали «закрывать» ещё до того, как появился клип (руководителям некоторых радиостанций в припеве слышалось нецензурное слово-Ред.). Поэтому к этой песне у многих очень неоднозначное отношение. Или быть может, к этим двум персонажам. Но мне кажется, это будет мегахит и по количеству просмотров и по популярности. Да, они немножко провоцируют. Но Филипп Бедросович, как известно, мастер провокаций. Я думаю, клип обречён на успех. Запретят или не запретят его на ТВ-это уже не так важно. Социальные сети остановить уже невозможно. Во всяком случае я им дал на «Новой волне» зелёный свет. И на «Песне года» «Ибица», конечно же, прозвучит. Я не уверен, что она будет звучать на концерте «День полиции».

Но тут уж, как фишка ляжет (смеётся).

Кстати, как и прогнозировал Игорь Крутой, «Ибица» уже собрала на Ютубе более 3 миллионов просмотров.

phkdigest "IBIZA" Премьера песни. Филипп Киркоров @fkirkorov и Николай Басков @nikolaibaskov Новая волна 2018

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Об этом номере речь пошла еще на пресс-конференции по поводу открытия «Волны» - тогда Игорь Крутой рассказал, что нас всех ждёт какая-то жесть. Правда, выразился он чуть более интеллигентно - «Вас ожидает психическое потрясение - ошеломляющая премьера песни «Ибица». Он, конечно, знал заранее, что готовит нам эта парочка. (подробности)

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