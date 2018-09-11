Генерал армии Анатолий Куликов: Если предниматель - вор, он должен сидеть с уголовниками, а не резвиться в удобной камере с проститутками

СЕГОДНЯ 16:07 2018-09-11T16:57:30+03:00

Экс-глава МВД и бывший вице-премьер РФ в эфире Радио «Комсомольская правда» прокомментировал предложение об отдельных тюрьмах для осужденных за экономические преступления

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Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) удовлетворила запрос бизнес-омбудсмена Бориса Титова о выделении отдельных блоков в тюрьмах для заключенных по экономическим преступлениям. Об этом сам уполномоченный по правам предпринимателей сообщил журналистам в ходе Восточного экономического форума (ВЭФ). Титов отметил, что ФСИН пошло навстречу и приняло решение «создавать специальные зоны, блоки и отсеки, в которых будут отдельно сидеть обвиняемые по экономическим преступлениям».

Эту новость - на свой страх и риск - в эфире Радио «Комсомольская правда» я решил обсудить с ярым борцом с преступностью - генералом Анатолием Куликовым...

- Это что же получается? - сразу же возмутился Анатолий Сергеевич. - Эти преступники воруют, а потом для них еще и условия отдельные создавать? Я думаю, что это забота не очень квалифицированная. Я бы даже сказал - подобная забота не квалифицированно-обоснованная. Только - на общих основаниях!

Пусть парашу нюхают все одинаково. Тот, кто украл. А, тем более, если миллионы украл, - пусть там рядом с ней и спит!

- Товарищ генерал, понял! Хорошо... Но, извините, за границей же есть такие какие-то преференции для уважаемых бизнесменов… Ну, как их можно - богатых людей, вместе со всеми, прямо у параши...

- Я не знаю, за границей, может, и есть. Я знаю, что у нас есть бизнес-люксы за деньги, которые продажная администрация тюрем оборудует. И все там делает для того, чтобы они (осужденные преступники. - А.Г.) туда и девок, и проституток приводили в любое время. В этом опасность.

Они что, такие условия хотят создать, чтобы они тут, на свободе, жили, обворовывая все? И не были наказаны. Так, что ли?

Я так полагаю, что Бориса Титова, к которому, откровенно говоря, с огромнейшим уважением отношусь, считаю его одним из самых порядочных людей в бизнесе, - занесло... Моя лично моральная точка... Но это его предложение абсолютно расходится с моими оценками, с моими принципами и критериями.

- Ну товарищ генерал, вдруг бизнесмен, если к нему по-хорошему, потом и исправится? Ну, пусть - в нормальной камере... А?

- Это почему же так должно быть? Если он осужден по закону, совершил преступление, - перед законом все равны. Почему ему нужно создавать другие условия? Объясните!

Создают…

- Но ведь ваши бывшие коллеги, которые попадают за решетку, - все-таки сидят отдельно! Это - как?

- Изолируют от преступного мира, от других уголовников – бывших работников правоохранительных структур. Да... Полиции, суда, прокуратуры и так далее. Им создают другие колонии. Но это только лишь с точки зрения безопасности. Чтобы не убили, короче говоря.

- Я понял.

- А здесь что? Почему? И насильник, и вор, и… Ходорковский что, должен был сидеть в отдельной бизнес-колонии, что ли?

- Ну, он вместе со всеми варежки шил.

- Да, были такие предложения: давайте частные тюрьмы сделаем, чтобы вот там содержать. Глупости! Я - еще раз: перед законом все равны.

И, как говорил товарищ Жеглов, «вор должен сидеть в тюрьме».

Повторяю, - чтобы он и парашу понюхал наравне с тем же насильником...

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