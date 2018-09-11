Презентация Apple в сентябре 2018 года: какие устройства покажут?

СЕГОДНЯ 10:35 2018-09-11T11:17:35+03:00

Как ожидается, на презентации Apple в сентябре 2018 года представят минимум три смартфона, а также новый iPad Pro

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12 сентября 2018 года в 20:00 по московскому времени начнется ежегодное специальное мероприятие Apple, на котором, вероятно, будут анонсированы три или четыре новые модели iPhone, а также обновленные версии планшета iPad Pro и “умных” часов Apple Watch.

Презентация Apple в сентябре 2018 года состоится в театре Стива Джобса.

Три или четыре новых смартфона

Apple добросовестно анонсировала новые iPhone каждый сентябрь с 2012 года, когда представила iPhone 5. В 2017 году компания превзошла себя, выпустив три новых модели - iPhone 8 и 8 Plus, а несколько недель спустя - радикально переработанный iPhone X.

В этом году Apple, как ожидается, повторит этот подвиг с тремя совершенно новыми моделями, основанными на дизайне X: нет кнопки “Домой”, тонкие боковые рамки и Face ID.

Вот что мы ожидаем увидеть:

iPhone XS: это продолжение флагмана прошлого года. Скорее всего, компания увеличит его производительность, улучшит двойные камеры и увеличит срок службы батареи, сохраняя при этом тот же (или аналогичный) 5,8-дюймовый OLED-экран. Цены могут начинаться от 899 долларов (около 63 тысяч рублей).

iPhone XS Max или iPhone XS Plus: Apple, как говорят, разработала более крупную 6,5-дюймовую версию iPhone X - возможно, называемую iPhone XS Max или iPhone XS Plus. Устройство может иметь три задние камеры, а его цена - начинаться где-то между 999 и 1100 долларами (от 70 до 77 тысяч рублей). Возможно, что поддержка Apple Pencil также может быть добавлена, чтобы конкурировать с про-ориентированными телефонами Galaxy Note от Samsung.

iPhone XR или iPhone 9: 6,1-дюймовый вариант может иметь ЖК-дисплей, одну заднюю камеру и алюминиевую конструкцию. И он может быть относительно дешевле, начиная где-то между 699 и 849 долларами (от 49 до 59 тысяч долларов). Согласно данным августа, оба больших телефона также могут получить поддержку двух SIM-карт в некоторых странах. Но 6,1-дюймовый телефон может не поставляться до октября.

Сайт Slashleaks уже заметил страницу iPhone 9 на официальном сайте Apple, в которой подробно описаны цветовые варианты смартфона. Ожидается, что 6,1-дюймовая модель с ЖК-дисплеем даст покупателям как минимум пять вариантов цветовой темы.

iPhone 9 может быть доступен в цветах Spicy Orange, Red, Cobalt Blue, и Space Grey и Black. Также подтверждаются данные о поддержке быстрой 18-ваттной зарядки, поскольку данный адаптер присутствует в списке совместимых аксессуаров. Кроме того, в специальном разделе пользователи смогут сравнить iPhone 9, iPhone X, iPhone XS и iPhone XS Plus.

Кроме того, возможен выход и четвертого нового iPhone.

В последнем докладе Bloomberg не упоминается iPhone SE - самый доступный вариант в линейке телефонов Apple с момента его дебюта в 2016 году. Но мы регулярно слышали постоянные слухи о возможном обновлении устройства в этом году.

Согласно слухам, Apple может анонсировать “бюджетное” устройство в 2018 году, предоставив iPhone SE 2 тот же процессор A10, который использовался в iPhone 7 2016 года. Но сможет ли этот обновленный SE сохранить свой миниатюрный 4-дюймовый экран вместе с ценой в 349 долларов (около 24 тысяч рублей)? Узнаем совсем скоро.

Apple Watch 4

С Google и Samsung, усиливающими конкуренцию в сегменте “умных” часов, у Apple есть реальный стимул встряхнуть рынок с выходом нового устройства. Bloomberg сообщает, что новая модель будет иметь “самые значительные изменения” с момента ее запуска в 2014 году - включать в себя больший дисплей с более высоким разрешением и жестовое управление.

По крайней мере, известно, что Apple дебютирует на WatchOS 5 (она представила систему на конференции разработчиков WWDC в этом году), с обновлениями в фитнес-приложениях, поддержкой подкастов и возможностью воспроизведения звука из сторонних приложений на ходу.

Новый iPad Pro

Когда Apple дебютировала с последним iPad в марте, добавив поддержку стилусов и более быстрый процессор, это сократило разрыв между планшетом начального уровня и его гораздо более дорогими братьями и сестрами. Теперь слухи предполагают, что компания будет искать оправдание премиальной цене Pro с крупным редизайном, вдохновленным дизайном iPhone X - сокращение боковых рамок, удаление кнопки “Домой” и добавление Face ID. Bloomberg сообщает, что мы увидим две новые модели - 11-дюймовую и 12,9-дюймовую.

Новые компьютеры Mac и MacBook

Конечно, Apple представила новый 13-дюймовый и 15-дюймовый MacBook Pro только в июле этого года. Но в течение многих лет хардкорные поклонники Apple обвиняли компанию в пренебрежении своей компьютерной линейкой - особенно MacBook Air, который оставался практически неизменным в течение большей части десятилетия. Согласно слухам, однако, Apple может выпустить несколько новых продуктов в 2018 и 2019 годах.

По слухам, новый MacBook Air с дисплеем Retina может, наконец, увидеть свет 12 сентября и заткнуть большую дыру в нижней части сегмента ноутбуков Apple. Также возможен выход нового iMac, оснащенного процессором Intel восьмого поколения.

AirPods

Источники сообщают, что Apple разрабатывает пару высококачественных AirPods с шумоподавлением, водонепроницаемостью и беспроводной зарядкой. По крайней мере, стоит ожидать, что в AirPods будут добавлены улучшения программного обеспечения и аксессуары для беспроводной зарядки - оба обновления были ранее анонсированы Apple.