Об интернет-магазине Связной

Крупнейшая розничная сеть в электроники и аксессуаров Связной, основанная в 1995 году, располагает более 2600 точками продаж в 1100 городах России. Кроме продажи гаджетов, ритейлер предоставляет дополнительные услуги: расширенную гарантию на устройства, установку и настройку программного обеспечения, сервис оплаты интернета, коммунальных услуг и многого другого. Помимо физических торговых залов, с 2002 года работает интернет-магазин, который занимает лидирующие позиции среди онлайн-ритейла.

В 2015 году магазин стал лауреатом премии «Права потребителей и качество обслуживания» в номинации «Розничная торговля: специализированная сеть магазинов». А авторитетное аналитическое агентство Infoline внесло сеть в топ-15 крупнейших ритейлеров России.

Система поощрений покупателей и выгодные промокоды позволяют существенно экономить на покупках в розничной сети и онлайн-магазине.

Популярные товары магазина Svyaznoy

На главной странице интернет-магазина ежедневно обновляется перечень самых популярных товаров. Чаще всего клиенты заказывают здесь смартфоны, моноблоки, роботы-пылесосы и беспроводные наушники.

Что касается производителей, то в лидерах продаж первые позиции занимает продукция Samsung, Apple и Xiaomi. Практически все бестселлеры участвуют в той или иной акции, а иногда — сразу в нескольких. А в случае, когда товар продается по полной цене, можно получить скидку по актуальному промокоду, найдя его на нашем сайте.

Бонусная система интернет-магазина Svyaznoy

В онлайн-магазине предусмотрена щедрая система скидок и бонусов. Каждому клиенту магазина предлагается оформить карточку «Связной Плюс World», которая объединяет преимущества бонусных и банковских карт мира. Она позволяет совершать выгодные покупки и управлять своими финансами. Преимущества карты:

бесплатное обслуживание;

пополнение без комиссии;

онлайн-сервисы;

конвертация валют по курсу Банка России;

возможность оформить кредитный лимит;

Поддержка платежных сервисов Google Pay, Samsung Pay и Apple Pay.

Держатели карт участвуют в бонусной программе, накапливая плюсы за повседневные покупки. Впоследствии их можно менять на скидки в Связном и у партнеров программы. Кроме этого, участникам клуба доступны отдельные бонусы и выгодные предложения.

Важно! Нельзя списать бонусы при покупке товара по акции или промокоду. А еще за покупки в Связном покупателям начисляются мили Аэрофлота, которые можно тратить на путешествия и покупки в магазине.

Условия оплаты в магазине Svyaznoy

Купить товар можно за полную стоимость и в рассрочку через сервис Мокка, зарегистрировавшись в нем и согласовав лимит до 100 000 р. на покупки. Еще можно оформить кредит в Сбербанке, оставив заявку с сайта магазина. Решение принимается за несколько минут.

У тех, кто хочет оплатить всю сумму онлайн, магазин примет оплату с Apple Pay, Visa, MasterCard, Мир, VK Pay. Также можно рассчитаться наличными в точках продаж или с курьером в момент доставки.

Условия доставки в магазине Svyaznoy

Получить заказанный товар можно в постаматах и пунктах выдачи PickPoint

Доставка курьерской службой осуществляется по указанному адресу после предварительного звонка оператора. Еще есть экспресс-услуга с получением товара в течение 30 и более минут, а также резерв и доставка до ближайшего магазина торговой сети.

Возврат и обмен товара

Неисправный технически сложный товар подлежит обмену или возврату при подтверждении дефекта актом, выданным авторизованным сервисным центром или независимой экспертизой. В ходе проверки качества должно быть подтверждено, что устройство не подлежит ремонту. Неисправный не технически сложный товар можно обменять или вернуть, если у них обнаружен явный дефект. Такие устройства не должны иметь механических повреждений и должны находиться в целой заводской упаковке.

Возврату и обмену не подлежит продукция Apple, техника для дома и кухни, приборы для ухода за телом, крупногабаритные товары, модемы с сим-картами, уцененные товары и строительная техника.