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В онлайн-магазине Связной — тысячи наименований электроники, техники и аксессуаров, включая популярные модели смартфонов, беспроводные наушники, моноблоки и умные устройства. В магазине действует программа лояльности, предлагается услуга трейд-ин, проводятся постоянные акции и генер ... ируются выгодные промокоды Связного. Благодаря спецпредложениям ритейлера можно сэкономить тысячи рублей с каждой покупки. А еще со Связным можно копить мили Аэрофлота и менять их на путешествия либо на скидки в интернет-магазине.
Юридический адрес:
г. Москва, ул. Ленинская Слобода, д. 26, стр. 5
Электронная почта:
msk.marketing@svyaznoy.ru
Телефон:
+7 (800) 700-43-43
Соц. сети:
106 оценок поставлено средняя 4.4
В онлайн-магазине Связной — тысячи наименований электроники, техники и аксессуаров, включая популярные модели смартфонов, беспроводные наушники, моноблоки и умные устройства. В магазине действует программа лояльности, предлагается услуга трейд-ин, проводятся постоянные акции и генер ... ируются выгодные промокоды Связного. Благодаря спецпредложениям ритейлера можно сэкономить тысячи рублей с каждой покупки. А еще со Связным можно копить мили Аэрофлота и менять их на путешествия либо на скидки в интернет-магазине.
Юридический адрес:
г. Москва, ул. Ленинская Слобода, д. 26, стр. 5
Электронная почта:
msk.marketing@svyaznoy.ru
Телефон:
+7 (800) 700-43-43
Соц. сети:
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Крупнейшая розничная сеть в электроники и аксессуаров Связной, основанная в 1995 году, располагает более 2600 точками продаж в 1100 городах России. Кроме продажи гаджетов, ритейлер предоставляет дополнительные услуги: расширенную гарантию на устройства, установку и настройку программного обеспечения, сервис оплаты интернета, коммунальных услуг и многого другого. Помимо физических торговых залов, с 2002 года работает интернет-магазин, который занимает лидирующие позиции среди онлайн-ритейла.
В 2015 году магазин стал лауреатом премии «Права потребителей и качество обслуживания» в номинации «Розничная торговля: специализированная сеть магазинов». А авторитетное аналитическое агентство Infoline внесло сеть в топ-15 крупнейших ритейлеров России.
Система поощрений покупателей и выгодные промокоды позволяют существенно экономить на покупках в розничной сети и онлайн-магазине.
На главной странице интернет-магазина ежедневно обновляется перечень самых популярных товаров. Чаще всего клиенты заказывают здесь смартфоны, моноблоки, роботы-пылесосы и беспроводные наушники.
Что касается производителей, то в лидерах продаж первые позиции занимает продукция Samsung, Apple и Xiaomi. Практически все бестселлеры участвуют в той или иной акции, а иногда — сразу в нескольких. А в случае, когда товар продается по полной цене, можно получить скидку по актуальному промокоду, найдя его на нашем сайте.
В онлайн-магазине предусмотрена щедрая система скидок и бонусов. Каждому клиенту магазина предлагается оформить карточку «Связной Плюс World», которая объединяет преимущества бонусных и банковских карт мира. Она позволяет совершать выгодные покупки и управлять своими финансами. Преимущества карты:
бесплатное обслуживание;
пополнение без комиссии;
онлайн-сервисы;
конвертация валют по курсу Банка России;
возможность оформить кредитный лимит;
Поддержка платежных сервисов Google Pay, Samsung Pay и Apple Pay.
Держатели карт участвуют в бонусной программе, накапливая плюсы за повседневные покупки. Впоследствии их можно менять на скидки в Связном и у партнеров программы. Кроме этого, участникам клуба доступны отдельные бонусы и выгодные предложения.
Важно! Нельзя списать бонусы при покупке товара по акции или промокоду. А еще за покупки в Связном покупателям начисляются мили Аэрофлота, которые можно тратить на путешествия и покупки в магазине.
Купить товар можно за полную стоимость и в рассрочку через сервис Мокка, зарегистрировавшись в нем и согласовав лимит до 100 000 р. на покупки. Еще можно оформить кредит в Сбербанке, оставив заявку с сайта магазина. Решение принимается за несколько минут.
У тех, кто хочет оплатить всю сумму онлайн, магазин примет оплату с Apple Pay, Visa, MasterCard, Мир, VK Pay. Также можно рассчитаться наличными в точках продаж или с курьером в момент доставки.
Получить заказанный товар можно в постаматах и пунктах выдачи PickPoint
Доставка курьерской службой осуществляется по указанному адресу после предварительного звонка оператора. Еще есть экспресс-услуга с получением товара в течение 30 и более минут, а также резерв и доставка до ближайшего магазина торговой сети.
Неисправный технически сложный товар подлежит обмену или возврату при подтверждении дефекта актом, выданным авторизованным сервисным центром или независимой экспертизой. В ходе проверки качества должно быть подтверждено, что устройство не подлежит ремонту. Неисправный не технически сложный товар можно обменять или вернуть, если у них обнаружен явный дефект. Такие устройства не должны иметь механических повреждений и должны находиться в целой заводской упаковке.
Возврату и обмену не подлежит продукция Apple, техника для дома и кухни, приборы для ухода за телом, крупногабаритные товары, модемы с сим-картами, уцененные товары и строительная техника.
На этой странице систематически появляются новые купоны со спецпредложениями и промокодами, дающими право на фиксированную или процентную скидку. Чтобы активировать промокод, нужно сделать следующее:
Выбрать подходящее спецпредложение и кликнуть на купон. Если для получения скидки предусмотрен код, он автоматически скопируется в буфер обмена, а сервис перенаправит пользователя на страницу магазина с акционным товаром.
Добавить товар в корзину и перейти в нее.
Вставить скопированный код в ячейку для активации и нажать «Применить».
На товары, которые продаются со скидками, действие промокода может не распространяться.
Интернет-магазин работает с несколькими кредитными организациями. Подать заявку на финансирование можно с сайта магазина онлайн.
Для использования накопленных бонусов при покупке в интернет-магазине нужно указать номер карты Связной Плюс. Если карта виртуальная, то ее номер состоит из цифр телефона пользователя. Бонусами можно оплатить до 99% от стоимости товара.
Для отмены и корректировки заказа следует позвонить по номеру 8 (800) 700-43-43 и назвать оператору код заказа или цифры телефона, указанного при оформлении покупки.
В интернет-магазине цены часто ниже, чем в физических торговых залах, поскольку в данном случае ритейлер экономит на аренде площади и оплате работы персонала.
Сведения о комплектации и характеристиках опубликованы в карточке товара на сайте магазина Связной. Здесь же можно узнать о наличии товара и найти отзывы реальных покупателей.
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