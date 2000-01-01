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Связной

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106 оценок поставлено средняя 4.4

Промокоды Связной на Октябрь

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Купоны со скидками магазина электроники Связной

В онлайн-магазине Связной — тысячи наименований электроники, техники и аксессуаров, включая популярные модели смартфонов, беспроводные наушники, моноблоки и умные устройства. В магазине действует программа лояльности, предлагается услуга трейд-ин, проводятся постоянные акции и генер ... ируются выгодные промокоды Связного. Благодаря спецпредложениям ритейлера можно сэкономить тысячи рублей с каждой покупки. А еще со Связным можно копить мили Аэрофлота и менять их на путешествия либо на скидки в интернет-магазине.


Посетить Связной
Контакты Связной

Юридический адрес:
г. Москва, ул. Ленинская Слобода, д. 26, стр. 5

Электронная почта:
msk.marketing@svyaznoy.ru

Телефон:
+7 (800) 700-43-43

Соц. сети:

vkfacebook
Связной

Спасибо за оценку!

106 оценок поставлено средняя 4.4

Купоны со скидками магазина электроники Связной

В онлайн-магазине Связной — тысячи наименований электроники, техники и аксессуаров, включая популярные модели смартфонов, беспроводные наушники, моноблоки и умные устройства. В магазине действует программа лояльности, предлагается услуга трейд-ин, проводятся постоянные акции и генер ... ируются выгодные промокоды Связного. Благодаря спецпредложениям ритейлера можно сэкономить тысячи рублей с каждой покупки. А еще со Связным можно копить мили Аэрофлота и менять их на путешествия либо на скидки в интернет-магазине.


Посетить Связной
Контакты Связной

Юридический адрес:
г. Москва, ул. Ленинская Слобода, д. 26, стр. 5

Электронная почта:
msk.marketing@svyaznoy.ru

Телефон:
+7 (800) 700-43-43

Соц. сети:

vkfacebook

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Специальные предложения от Связной

Об интернет-магазине Связной

Крупнейшая розничная сеть в электроники и аксессуаров Связной, основанная в 1995 году, располагает более 2600 точками продаж в 1100 городах России. Кроме продажи гаджетов, ритейлер предоставляет дополнительные услуги: расширенную гарантию на устройства, установку и настройку программного обеспечения, сервис оплаты интернета, коммунальных услуг и многого другого. Помимо физических торговых залов, с 2002 года работает интернет-магазин, который занимает лидирующие позиции среди онлайн-ритейла.

В 2015 году магазин стал лауреатом премии «Права потребителей и качество обслуживания» в номинации «Розничная торговля: специализированная сеть магазинов». А авторитетное аналитическое агентство Infoline внесло сеть в топ-15 крупнейших ритейлеров России.

Система поощрений покупателей и выгодные промокоды позволяют существенно экономить на покупках в розничной сети и онлайн-магазине.

Популярные товары магазина Svyaznoy

На главной странице интернет-магазина ежедневно обновляется перечень самых популярных товаров. Чаще всего клиенты заказывают здесь смартфоны, моноблоки, роботы-пылесосы и беспроводные наушники.

Что касается производителей, то в лидерах продаж первые позиции занимает продукция Samsung, Apple и Xiaomi. Практически все бестселлеры участвуют в той или иной акции, а иногда — сразу в нескольких. А в случае, когда товар продается по полной цене, можно получить скидку по актуальному промокоду, найдя его на нашем сайте.

Бонусная система интернет-магазина Svyaznoy

В онлайн-магазине предусмотрена щедрая система скидок и бонусов. Каждому клиенту магазина предлагается оформить карточку «Связной Плюс World», которая объединяет преимущества бонусных и банковских карт мира. Она позволяет совершать выгодные покупки и управлять своими финансами. Преимущества карты:

  • бесплатное обслуживание;

  • пополнение без комиссии;

  • онлайн-сервисы;

  • конвертация валют по курсу Банка России;

  • возможность оформить кредитный лимит;

  • Поддержка платежных сервисов Google Pay, Samsung Pay и Apple Pay.

Держатели карт участвуют в бонусной программе, накапливая плюсы за повседневные покупки. Впоследствии их можно менять на скидки в Связном и у партнеров программы. Кроме этого, участникам клуба доступны отдельные бонусы и выгодные предложения. 

Важно! Нельзя списать бонусы при покупке товара по акции или промокоду. А еще за покупки в Связном покупателям начисляются мили Аэрофлота, которые можно тратить на путешествия и покупки в магазине.

Условия оплаты в магазине Svyaznoy

Купить товар можно за полную стоимость и в рассрочку через сервис Мокка, зарегистрировавшись в нем и согласовав лимит до 100 000 р. на покупки. Еще можно оформить кредит в Сбербанке, оставив заявку с сайта магазина. Решение принимается за несколько минут.

У тех, кто хочет оплатить всю сумму онлайн, магазин примет оплату с Apple Pay, Visa, MasterCard, Мир, VK Pay. Также можно рассчитаться наличными в точках продаж или с курьером в момент доставки.

Условия доставки в магазине Svyaznoy

Получить заказанный товар можно в постаматах и пунктах выдачи PickPoint

Доставка курьерской службой осуществляется по указанному адресу после предварительного звонка оператора. Еще есть экспресс-услуга с получением товара в течение 30 и более минут, а также резерв и доставка до ближайшего магазина торговой сети.

Возврат и обмен товара

Неисправный технически сложный товар подлежит обмену или возврату при подтверждении дефекта актом, выданным авторизованным сервисным центром или независимой экспертизой. В ходе проверки качества должно быть подтверждено, что устройство не подлежит ремонту. Неисправный не технически сложный товар можно обменять или вернуть, если у них обнаружен явный дефект. Такие устройства не должны иметь механических повреждений и должны находиться в целой заводской упаковке.

Возврату и обмену не подлежит продукция Apple, техника для дома и кухни, приборы для ухода за телом, крупногабаритные товары, модемы с сим-картами, уцененные товары и строительная техника.

Как воспользоваться промокодом Связной

На этой странице систематически появляются новые купоны со спецпредложениями и промокодами, дающими право на фиксированную или процентную скидку. Чтобы активировать промокод, нужно сделать следующее:

  1. Выбрать подходящее спецпредложение и кликнуть на купон. Если для получения скидки предусмотрен код, он автоматически скопируется в буфер обмена, а сервис перенаправит пользователя на страницу магазина с акционным товаром.

  2. Добавить товар в корзину и перейти в нее.

  3. Вставить скопированный код в ячейку для активации и нажать «Применить».

На товары, которые продаются со скидками, действие промокода может не распространяться.

Часто задаваемые вопросы про Связной

★ Каким образом можно купить товар в кредит?

Интернет-магазин работает с несколькими кредитными организациями. Подать заявку на финансирование можно с сайта магазина онлайн.

★ Как списать бонусы Связной Плюс?

Для использования накопленных бонусов при покупке в интернет-магазине нужно указать номер карты Связной Плюс. Если карта виртуальная, то ее номер состоит из цифр телефона пользователя. Бонусами можно оплатить до 99% от стоимости товара.

★ Как отменить или внести изменения в заказ?

Для отмены и корректировки заказа следует позвонить по номеру 8 (800) 700-43-43 и назвать оператору код заказа или цифры телефона, указанного при оформлении покупки.

★ Почему цены в интернет-магазине отличаются от цен в точках продаж?

В интернет-магазине цены часто ниже, чем в физических торговых залах, поскольку в данном случае ритейлер экономит на аренде площади и оплате работы персонала.

★ Где найти информацию о технических характеристиках представленных в магазине товаров?

Сведения о комплектации и характеристиках опубликованы в карточке товара на сайте магазина Связной. Здесь же можно узнать о наличии товара и найти отзывы реальных покупателей.

Лучшие промокоды Связной

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