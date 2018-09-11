Слон и Моська 2.0

СЕГОДНЯ 19:45 2018-09-11T19:47:48+03:00

Наш колумнист - о том, зачем глава Росгвардии вызвал Навального на дуэль

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Иногда в странных поступках высоких чиновников не стоит искать скрытых смыслов, конспирологических посылов, важных государственных сигналов... Даже элементарную логику в них высматривать необязательно. Можно просто откинуться в кресле и наслаждаться политическим шоу, не вникая в глубинные причины происходящего на компьютерном экране.

Вот целый генерал армии, открыв скрипящую дверь пыльного шкафа, достает уже попорченное молью «разоблачение Навального». «Компот по 40 рублей, говоришь? Сейчас я тебе покажу компот». И начинает рубить (не по бумажке, обратите внимание) правду-матку. Жестко, по-военному, чтоб на цитаты расхватывали, как фразы из фильма «ДМБ» - загляденье.

И вот уже лучи света врываются в душную камеру ИВС, озаряя сидящего в углу человечка. «Трухлявый», позабытый всеми Навальный, срывая с себя паутину небытия, распускает оппозиционный хвост - пока перед сокамерниками. Но через 12 дней он выйдет, он ответит, он снова в игре, спасибо Виктору Васильевичу, уважаемому. Золотов по-генеральски резко, практически за шкирбан вернул блогера в скисшую информационную повестку. Возвысив сначала до человека «с президентскими амбициями», который должен (не знаю, почему, не спрашивайте) вернуть старые офицерские традиции сатисфакции. А затем шваркнув об землю: «Не расстраивай меня, моська гнусавая».

А в интернете - свистопляска. Букмекеры принимают ставки, боксеры предлагают ринги, Тина Канделаки «столбит» трансляцию на «Матч-ТВ»... И казалось бы серьезная история постепенно оборачивается фарсом, обрастая интернет-хохмами и «фотожабами».

А Виктор Золотов, перекинув мячик в изолятор временного содержания, разминает руки в ожидании ответного удара. Ему просто нужен спарринг-партнер, для которого, помимо правого хука и апперкота, наверняка заготовлен какой-то сокрушительный супер-прием. Может даже из области уголовного права. Иначе зачем возвышать моську до своего уровня?

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