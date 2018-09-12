В Госдуме требуют запретить продавать сладости, чипсы и гамбургеры детям до 14 лет

СЕГОДНЯ 12:50 2018-09-12T13:33:19+03:00

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Депутат Виталий Милонов нашел главного врага российских школьников – сахар. Ну точнее шоколадки, конфеты и газировка, в которых его добавляют в огромных количествах. В Госдуме уверены, что производители и продавцы специально травят наших детей. Поэтому ребятню нужно спасти от сладостей. Милонов отправил письмо главе Минздрава Веронике Скорцовой с требованием запретить продавать детям до 14 лет «сахарную гадость».

- На шоколадных батончиках и на газировке нужно писать предупреждения об опасности, как на сигаретах, - рассказал "КП" Виталий Милонов. - Например, показывать, как гниют зубы, если постоянно кушать такую гадость. Или каким жирдяем ты вырастешь. Школьники не знают меры в любви к сладостям. Дома сын или дочка может есть овсяную кашу или рыбный суп. Но в школе за ребятней не уследишь. Деткам нужно давать карманные деньги, чтобы они могли купить себе обеды в школе. Но дети тратят эти деньги не на полезную еду, а на всякую дрянь. А к чему приводит переедание конфетами? Диатез, отравление, сахарный диабет.

Депутат предлагает не останавливаться на запрете только сахара.

- Надо собрать конференцию специалистов и диетологов и определить список вредной еды, - сказал Милонов. – В корзину полетят чипсы, сухарик, лапша быстрого приготовления, жвачки. Вся эта дрянь портить здоровье наших людей. Посмотрите на мальчиков и девочек, которые едят гамбургеры в «Макдоналдсе». Малыши уже страдают ожирением. Это угроза их жизни. Нам нужно их спасать.

Ранее Виталий Милонов в интервью сетевоему изданию m24.ru объяснил свою позицию тем, что когда дети сами покупают себе сладости в неограниченных количествах, рядом нет взрослого наставника, который мог бы рассказать им о вреде таких продуктов для их организма.

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