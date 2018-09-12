2018-09-12T19:03:40+03:00
Звезды

Василисе Володиной стало плохо прямо во время съемок «Давай поженимся»

Стали известны причины госпитализации астролога популярной передачи
Ольга АНТОНОВА
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Астролог Василиса Володина в передаче "Давай поженимся".Астролог Василиса Володина в передаче "Давай поженимся".Фото: Михаил ФРОЛОВ
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«Комсомолка» уже писала, что на днях Василиса Володина опубликовала снимок из больничной палаты и заявила, что вынуждена была по некоторым обстоятельствам лечь в больницу. Причину госпитализации астролог программы «Давай поженимся» раскрывать не стала.

Как оказалось, причиной срочной госпитализации стала острая аллергическая реакция на антибиотики. В начале сентября Василиса заболела, и врачи прописали ей медикаменты, не взяв в расчет индивидуальную непереносимость препаратов.

Вскоре у Володиной появилась крапивница, сильно отекло лицо. А потом и вовсе стало плохо во время съемок очередного выпуска программы «Давай поженимся». Приехавшие врачи «скорой» сделала штатного астрологу программы укол, но, отработав смену перед камерой, она все равно решила обратиться к врачу.

«Со мной все в полном порядке. Мы бодры! Веселы! Если серьезно, немного отдыхаю и оздоравливаюсь между съемками. Страдаю точно меньше, чем средневековые пациенты лекарей», — заявила чуть позже астролог.

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Однако такое заявление Володиной некоторые из подписчиков посчитали дешевой попыткой пиара. «Вы выкладываете фото из больницы и при этом не хотите, чтобы о вас писали или говорили. Зачем? Чтобы все-такие поговорили лишний раз», «Хотела бы скрыть, не публиковала бы, а теперь пишет, что, мол, дайте отдохнуть... Все для пиара», — заявили фолловеры Володиной. (подробности)

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