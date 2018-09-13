Нимфы в таинственном лесу: Рианна вывела на подиум моделей с целлюлитом и толстыми ляжками

СЕГОДНЯ 12:18 2018-09-13T12:24:47+03:00

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Больше года назад певица Рианна очень сильно поправилась, и когда вся фешн-индустрия заявила, что своими объемными нарядами девушка пытается скрыть лишний вес, певица парировала, что любит себя любимой. Более того, с выступающим животом и бедрами чувствует себя еще более сексуальной.

Певица обещала сюрприз на презентации лини нижнего белья и она его устроилаФото: REUTERS

Новая линия белья, которую барбадосская красавица представила на Неделе моды в Нью- Йорке, видимо, закрепила эту мысль: дело не в идеальных пропорциях, а в самоидентификации женщины, в принятии своей уникальной красоты при любых цифрах не весах. Поэтому белье новой коллекции получилось призывно эротичным, но представили его модели с явно выраженным целлюлитом и объемными бедрами. Настолько объемными, что видавшие много гости показа, сильно удивились, увидев такое «прочтение красоты». Более того, в эротичном белье вышла даже беременная манекенщица. Не в первый раз, конечно, но все равно зрелищно. Но главными героинями дефиле стали сестры Хадид – Белла появилась в оливковом белье, чулках и парео, выполняющем роль капюшона и плаща, Джиджи — в голубых шортах, телесных чулках и шубе.

Показ проходил в Бруклине в формате see-now-buy-nowФото: REUTERS

Таким образом, певица дала понять, что ее коллекция Savage x Fenty подходит абсолютно всем. Показ проходил в Бруклине в формате see-now-buy-now — все представленные предметы одежды уже доступны онлайн в магазинах.

Белье новой коллекции получилось призывно эротичнымФото: REUTERS

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А вот и не слабо! Рианна отправилась на остров Барбадос, где она родилась, и где до сих пор живет ее семья, чтобы принять участие в традиционном ежегодном карнавале. Каждый год певица, как почетная жительница острова, возглавляет колонну соотечественников, разряженных в пух и прах. При этом сама Рианна обычно отплясывает в очень откровенных купальниках из стразов и перьев. Снимками своего карнавального костюма, в котором она стала королевой шествия в этом году, артистка поделилась в Инстаграме. За которое время фотографии Рианны в сияющем всеми цветами радуги откровенном бикини набрали тысячи «лайков» и восхищенных комментариев. (подробности)