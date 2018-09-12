Басков объяснил, почему не женился на Лопыревой

СЕГОДНЯ 02:37 2018-09-12T02:50:36+03:00

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- Николай, сейчас обсуждают ваш клип с Филиппом Киркоровым «Ибица». Мол, «Цвет настроения синий» по сравнению с ним - букет полевых ромашек...

- Это все часть шоу. Мы экспериментируем, но это необязательно должно ассоциироваться с образом жизни человека. Есть же актеры, которые играют только отрицательные роли, а при этом являются создателями благотворительных фондов. Так вот, «Ибица» - это шоу-бизнес. Я вообще-то сейчас записал альбом «Верую» - вот он для души (см. «А в это время»).

- Вернемся к «Ибице». Песню сначала ругали блогеры: в названии им слышалось нецензурное слово. А потом и клип запретили на ТВ. Обидно?

- Ну давай запретим интернет, криминальную сводку, фильмы с любовными сценами. Та же Диана Шурыгина, которая в течение двух недель изводила своими откровениями страну, это было нормально? Подростки пересылают друг другу такие вещи, в сравнении с которыми Филипп Киркоров - святой. Но вообще-то «Ибица» - это в большей степени пародия на популярные в 90-х годах американские комедии, такие как «Полицейская академия».

«Готов сняться обнаженным»

- Ты так сильно похудел, что поклонницы бьют тревогу: пусть завязывает с диетами, отощал совсем.

- Их, наверное, какая-то фотография испугала. Ты же видишь, я нормальный, сижу и даже при тебе ем шоколад, не истязаю себя.

- Многие твои коллеги женского пола, похудев, раздеваются для мужских журналов. А тебя слабо сняться обнаженным для женского журнала?

- Если я буду в идеальной форме, то почему нет?

- Профессия у тебя непростая. Нагрузки, постоянные перелеты...

- Восстанавливаюсь как могу. Приехал сегодня и лег днем спать. Все пошли тусоваться куда-то, сидеть в кафе, ресторанах, а я - в кровать. Вроде бы уже не мальчик. Я слежу за своим здоровьем. Не понимаю многих коллег, которые говорят: ой, у меня рука болит, и не могут сходить, сделать МРТ.

- Может, стесняются, хотят даже в глазах врачей быть вечно молодыми?

- Это ненормально. У меня был один знакомый, у него болело ухо, он капал какие-то капли, не ходил к врачу. Через две недели пошел - уже отек мозга. И через три недели его не стало.

- У тебя есть личный доктор?

- Да, конечно.

- Он с тобой всегда ездит?

- Нет. Зачем? Я проделываю курс определенных капельниц, смотрю, в каком состоянии почки, печень. Врачей не боюсь. У меня же бабушка была фармацевт, я вырос в этом во всем.

- А если не музыка, может, врачом бы стал?

- В детстве я увлекался готовкой. Может, был бы поваром. Но мне кажется, я просто создан для своей профессии. Мне в пять лет уже родители говорили, что растет артист. Как-то пошел с дедушкой гулять зимой, сделал из варежки микрофон и представлял, как буду двигаться на сцене...

Снова надел стразы

- Ты снова ходишь в стразах. В ярком костюме. А ведь недавно говорил, что Вика Лопырева, на которой ты грозился жениться, запретила носить тебе стразы...

- Все, я теперь опять в стразах. Мне ничего запрещать нельзя. Я ей тоже много чего запрещал.

- Развод?

- Пока сложно.

- Почему? Расскажи, из-за чего вы расстались.

- Мы не расстались.

- Почему же все сложно?

- Да, у нас непросто. Отношения между нами есть. Мы ими дорожим. Но о свадьбе речи не идет. Штамп ничего не дает и не гарантирует. Он был уже у меня. Я все про это знаю.

А вот взаимопонимание, интерес к человеку, когда каждая встреча как подарок - вот это ценно. Именно это мы стараемся беречь. Признаюсь, не очень получается. Хочу быть семейным человеком, но не складывается. Мы эгоистичны каждый. И оба очень заняты. Жесткие графики. За неделю бывает более десятка перелетов. Профессиональные пилоты не летают столько, сколько мы. Усталость, перегрузки, смена часовых поясов. Если говорить про цену за успех - вот она.

Доходит до смешного иногда. Звоню как-то утром Вике, разбудил звонком. Спрашиваю: «Викусик, ты в каком городе?» Она говорит: «Я не помню». Реально человек спросонья сообразить не может, где он! Потому что почти каждый день новый город, другая страна.

В любом случае я благодарен судьбе за счастье быть рядом с одной из самых красивых девушек России. Она меня в лучшую сторону изменила. Я более спортивно взглянул на жизнь, совершенствуюсь внешне, стал спокойнее, терпимее. Если женщина имеет такое влияние на мужчину, это любовь.

Ты спрашиваешь, почему все сложно. Пример: побывали мы недавно в городе любви, в Париже. Я прилетел на съемки клипа «Ты сердце мое разбила», Вика по своим делам. Договорились встретиться. В результате я на съемках, Вика - на совещании. Так и не встретились. Нормально? Это показательный пример.

Коля подрабатывал в ресторане тайком от родителей. Фото: Личный архив

«Гнева Рамзана не боюсь»

- Не боишься гнева Рамзана Кадырова? Все-таки при нем обещал жениться.

- Нет, конечно. Это все-таки личное.

- Сейчас наверняка поклонники будут говорит: это был пиар...

- Если это действительно мои поклонники, они никогда так не скажут.

- Порой мужчины, быстро завоевав женщину, теряют к ней интерес. Как думаешь, какой должен быть период завоевания и влияет ли он на отношения?

- Здесь не может быть шаблонов. А как же любовь с первого взгляда?

- То есть, если люди друг другу симпатичны, секс может случиться и на первом свидании?

- Конечно! А вообще, я считаю, что отношения должны быть простыми и в радость. Такие, как у меня с Викой.

ФИНАНСЫ

«Свадьбы - основной источник дохода»

- Помнишь, свой первый гонорар?

- Мне было девять лет, и родители не знали, что я начал подрабатывать. Я в кафе (в основном на свадьбах) исполнял песни. У меня уже был репертуар: песня Ротару «Где это было, когда это было» и «Айсберг» Пугачевой. Получал за выступление 10 рублей. Огромные деньги по тем временам для ребенка! Причем делал это втайне от родителей. Маме об этом сказали знакомые: «Как хорошо у вас ребеночек пел вчера в кафе». Мама была в шоке. А ей дальше объясняют: «Так он у вас и на свадьбах за деньги поет». Мама тогда рассмеялась. Если бы она знала, что свадьбы потом станут до меня основным источником дохода (смеется).

- Больше 10 лет назад журнал Rolling Stone сделал с тобой «пьяное» интервью. Можно сказать, напоили и допросили. Память о том скандальном разговоре до сих пор жива...

- Он был действительно скандальным, потому что я не пью. Но пришлось. Это было условие главного редактора, что надо было вместе с ним пить и рассуждать на разные темы.

- А что пили?

- Виски.

- Ты тогда сказал: «Вся наша эстрада сегодня - это временщики, великих практически не осталось. Если говорить о современной эстраде, то это чисто развлечение, лишенное эмоций».

- Какой я прозорливый был. Даже пьяный. Нас время ставит в такие рамки. Знаешь, легче быть молодым и завоевывать весь мир, чем попеть 20, а то и 30 лет и при этом оставаться интересным.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Альбом «Верую» - чтобы стать лучше

В Кремлевском дворце 9 октября Николай представит зрителям свой новый альбом «Верую». Артист исполнит его вместе с симфоническим оркестром и хором имени Свешникова.

- Во время записи альбома я настолько глубоко погрузился в Библию, что ездил на религиозные лекции, - рассказывает Николай. - Наверное, каждый из нас когда-нибудь чувствовал духовное голодание. Так я восполнил свое. Я не призываю людей бежать и усердно молиться. Я просто рассказываю в этих 17 песнях о своем сегодняшнем внутреннем мире. Однажды я спросил батюшку: «В чем цель нашей жизни?» Он говорит: «Мы живем для того, чтобы с каждым днем становиться лучше».