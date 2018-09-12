2018-09-12T15:21:49+03:00
Наука

Мог ли американский астронавт просверлить дыру в российском «Союзе»

Экзотической версией «замыливается» наиболее очевидное объяснение ЧП в космосе
Александр МИЛКУС
Поделиться:
Комментарии: comments6
Даже если в горячечном бреду вообразить, что кто-то из них очень хочет вернуться досрочно – ну уж потерпеть три недели можноДаже если в горячечном бреду вообразить, что кто-то из них очень хочет вернуться досрочно – ну уж потерпеть три недели можно
Изменить размер текста:

Так все-таки мог астронавт просверлить отверстие в российском пилотируемом корабле? Ответ однозначный: нет.

Даже намеки на некое нездоровье, в том числе психическое, одного из членов экипажа никак не могут быть мало-мальски логичным аргументом, который ставит под сомнение такой ответ.

Судите сами: космический корабль «Союз МС-09» пристыкован к российскому малому исследовательскому модулю «Рассвет». Это дальний модуль нашего сегмента МКС – в основном российские космонавты работают в служебном модуле «Звезда». Между «Звездой» и «Рассветом» есть еще внушительный функционально-грузовой модуль «Заря» (произведен в России на деньги NASA). Американцы считают его своим, а обслуживают его преимущественно наши космонавты. Но это по космическим меркам крупные сооружения. На земле их можно сравнить с двухкомнатной квартиркой, где комнаты стоят друг за другом, как раньше говорили, трамвайчиком. Проскользнуть через «Рассвет» в «Союз» можно незаметно, особенно когда экипаж спит, закрывшись в своих каютах. А вот устроить в нем работы с дрелью...

Даже несмотря на то, что в «Заре» постоянно работают вентиляторы (уровень шума 60-70 дБ - это как в офисе в разгар рабочего дня) не услышать работающую в общем-то неподалеку дрель сложно. Космонавты привыкают к определенному набору звуков и любая посторонняя нота была бы ими замечена.

А потом, как рассказывал мне космонавт, несколько раз работавший на МКС в длительных экспедициях, подлезть в невесомости в то место в бытовом отсеке корабля, где обнаружено отверстие, с находящейся на борту дрелью Makita невозможно.

Дырку обнаружили в обшивке в углу чуть выше АСУ – ассенизационного устройства, проще говоря туалета.

Это с одной стороны, с технической.

Теперь с точки зрения логики: зачем сверлить дыру в корабле-спасателе?

Потерять МКС?

Нам объясняют: чтобы пораньше вернуться домой. Во-первых, есть четко прописанная в «Меморандумах о взаимопонимании» (документ, который устанавливает юридические отношения между странами, чьи граждане работают на станции) процедура, каким образом происходит досрочное возвращение экипажа и по каким причинам. Заболевание в эти причины входит. Так же как и разгерметизация. Но в случае разгерметизации, если течь не удается заделать, покидание станции будет экстренное. И мы, скорее всего, в этом случае МКС потеряем – так же, как в свое время оставшуюся без экипажа станцию «Салют-7» (вспоминаем фильм). Нормально, да? Оставить на околоземной орбите без контроля людей 400-тонную конструкцию?

С 140-тонной станцией «Мир» пришлось сильно повозиться, чтобы безопасно спустить и утопить в несудоходном районе Тихого океана.

Захотел домой?

Теперь по поводу астронавта, которому очень захотелось на землю. Причем, с такой силой, что он решил подставить товарищей (про то, что экипажи подбираются и срабатываются на Земле, и это люди, которые 100-процентно доверяют друг другу, распинаться не буду). На станции трое американцев. Нынешний командир станции Эндрю Фойстел и бортинженер Ричард Арнольд вместе с нашим Олегом Артемьевым и так скоро возвращаются. Их приземление запланировано на 4 октября. И возвращаться они будут в своем корабле – «Союз МС-08». Там установлены их ложементы.

Даже если в горячечном бреду вообразить, что кто-то из них очень хочет вернуться досрочно – ну уж потерпеть три недели можно. Риск от разгерметизации станции слишком велик. И уж тем более, не отправится он делать дыру в другом корабле.

Ищите женщину?

Остается еще один американец, вернее американка Серина Ауньён-Чэнселлор. Вместе с Сергеем Прокопьевым и немцем Александром Герстом (кстати, это именно он обнаружил место разгерметизации) она возвращается на землю 13 декабря. В том самом корабле «Союз МС-09». Опять же предположим невозможное – Серина вооружилась дрелью. И решила организовать пробоину в корабле, на котором будет лететь домой?! Вы бы прокололи колесо у машины, на которой собираетесь поехать в магазин?

Уж если провоцировать экстренное покидание МКС, проще течь организовать где-то в модулях станции, а не в кораблях-спасателях, которые повезут на Землю.

В общем, подозрения странные, нелогичные. И не случайно Сергей Прокопьев записал по поводу просверленного отверстия видео, в котором подчеркнул – все шестеро землян на МКС работают дружно и успешно. Во-первых, это профессионалы. Во-вторых, они находятся в экстремальных условиях, что, конечно, сближает людей. А Эндрю Фойстел добавил:

- Команда не имеет к этому отношения, без сомнения. Я считаю постыдным и странным, что кто-то тратит время, рассуждая о том, что в этом замешан экипаж.

А вот на Земле…

Фамилии известны

Пилотируемые корабли собираются в цеху ракетно-космической корпорации «Энергия». Там же их проверяют на герметичность. Затем «Союз» переезжает на Байконур, где в монтажно-испытательном корпусе снова проходят тщательные проверки. Сборщики, которые допущены к кораблю, известны. Существует журнал, в который записывают все работы, произведенные в «Союзе» и фамилии тех, кто за них отвечает.

Теоретически никто чужой не то, чтобы в корабль забраться – подойти близко и то не может. Но это теоретически.

Мы же помним аварию ракеты «Протон-М» в 2013 году. Тогда комиссия решила, что сборщики установили датчики угловых скоростей вверх ногами. Версия эта, по мнению специалистов, работавших в государственном космическом научно-производственном центре имени Хруничева (здесь изготавливают «Протоны»), очень сомнительная. И не случайно шумиха после задержания сборщиков и мастера цеха стихла, когда стало ясно – несмотря на все усилия следствия, дело до суда довести не удалось. Зато стало известно, что рабочие, допущенные к сложнейшим операциям по подготовке ракеты к пуску, получали зарплату меньше, чем кассир в магазине неподалеку от завода.

Дело в производственной дисциплине?

Помним аварию ракеты «Союз У» в 2016 году, когда был потерян грузовик «Прогресс». После чего на изготовитель – Воронежский механический завод (ВМЗ) – были отозваны все двигатели второй и третьей ступеней ракет «Протон М» и третьей ступени «Союза». Выяснилось, что при их изготовлении использовались не те материалы, которые предполагались в конструкторской документации. Менее жаропрочные. Тогда же обнародовали зарплаты сборщиков на ВМЗ - от 15 тысяч рублей. И пошла гулять по интернету байка о том, что кладовщица ушла в отпуск, а новенькая не знала, с какой полки припой выдавать. Ну, уровень производственной дисциплины понятен...

В эфире телеканала «Звезда» даже была озвучена такая версия – мол, это рабочий, недовольный обстановкой на предприятии, сделал дыру в корабле «Союз» - мол, такое вот послание начальству.

Кто и как расследует

Все это, конечно, лишь домыслы. И согласиться с тем, что у нас не только с технологической дисциплиной на главных в стране космических предприятиях не очень хорошо, но и в том, что мы не можем провести грамотное расследование инцидента, не очень приятно. Обидно.

И саму вероятность того, что кто-то, кого не удается вычислить, может просверлить дыру в обшивке пилотируемого корабля и тем самым рискнуть жизнями космонавтов, признавать не хочется. Представим на минутку, что клей, которым заделали на земле отверстие, отпал не во время полета «Союза МС-09» в составе МКС, а через пару часов после старта, когда экипаж снимает полетные скафандры и переходит в бытовой отсек...

В общем, сейчас ситуация у «Роскосмоса» сложная.

И поиском крайнего тут не обойтись.

Госкомиссии нужно получить 100-процентно достоверные выводы – кто, когда, зачем, каким инструментом орудовал. И каким образом гарантировать, что ситуация не повторится в будущем.

У меня надежда на это есть. Возглавил комиссию, созданную на днях, первый зам гендиректора «Роскосмоса» Николай Николаевич Севастьянов. Он профессиональный, вдумчивый космический инженер. В середине 2000-х Севастьянов руководил РКК «Энергия». И тогда ему удалось навести на предприятии и финансовый, и производственный порядок.

СКАЗАНО

- Абсолютно неприемлемо бросать тень ни на наших космонавтов, ни на американских астронавтов, - заявил вице-премьер Юрий Борисов. - Работает комиссия, и пока не будет завершено расследование, выносить подобные приговоры ни в коем случае нельзя, нужно дождаться окончательных итогов этой работы и выявить природу этого отверстия. Не исключено, что причиной мог быть и производственный брак — версий можно рисовать сколько угодно.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Дырку в «Союзе» мог просверлить космонавт, который очень захотел домой

Кто просверлил отверстие в бытовом отсеке космического корабля «Союз МС-09»? Чем дальше в лес, тем более запутанной выглядит эта история. Поначалу РИА «Новости» со ссылкой на источника в «Роскосмосе» сообщили, что причиной космического ЧП стал производственный брак. (подробности)

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на тематическую рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
Стратегические бомбардировщики Ту-95МС выполнили пуски крылатых ракет в рамках учений «Восток-2018»
Норкин рассказал, почему выгнал из телестудии украинского эксперта
В Японии не поддержали предложение Путина по мирному договору
Корабли ТОФ поразили крылатыми ракетами судно-мишень в рамках учений «Восток-2018»
Греф: Сбербанк может повысить ставки по ипотеке
В Норвегии состоялся финал чемпионата по "смертельным" прыжкам в воду
Еврокомиссия выступила за отмену перехода на зимнее и летнее время
Шойгу: Совместные российско-китайские военные учения будут проходить на регулярной основе
Заснувший во время полета пилот шокировал пассажиров
Умер Владимир Радунский - автор иллюстраций к книгам Маршака и Твена
Трудоустройство работников фабрики-банкрота в Вологодской области взято под контроль губернатора
Рабочие нашли арсенал с оружием в старинном особняке в Москве
Полиция возбудила дело по факту хищения бюджетных средств Фонда кино
«Подозреваемый» по делу Скрипалей Петров пообещал дать комментарий
Россиянам разрешат самим выбирать, где получать социальные услуги
Официальный курс евро упал на 75 копеек, доллар - на 40
В турецкой Анталье произошло землетрясение
Власти Китая опровергли сообщения СМИ о казни убийцы девяти школьников
Хозяйка научила собаку говорить «гамбургер»
МЧС предупредил москвичей о сильном ветре
Верховный суд РФ отклонил жалобу защиты украинца Романа Сущенко, осужденного за шпионаж
Региональные власти будут ремонтировать дороги по совету жителей
«Постыдное предположение»: Командир МКС опроверг причастность астронавтов НАСА к порче корабля «Союз»
Британские парламентарии-консерваторы обсудили отставку Терезы Мэй