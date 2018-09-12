Мог ли американский астронавт просверлить дыру в российском «Союзе»

СЕГОДНЯ 14:33 2018-09-12T15:21:49+03:00

Даже если в горячечном бреду вообразить, что кто-то из них очень хочет вернуться досрочно – ну уж потерпеть три недели можно

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Так все-таки мог астронавт просверлить отверстие в российском пилотируемом корабле? Ответ однозначный: нет.

Даже намеки на некое нездоровье, в том числе психическое, одного из членов экипажа никак не могут быть мало-мальски логичным аргументом, который ставит под сомнение такой ответ.

Судите сами: космический корабль «Союз МС-09» пристыкован к российскому малому исследовательскому модулю «Рассвет». Это дальний модуль нашего сегмента МКС – в основном российские космонавты работают в служебном модуле «Звезда». Между «Звездой» и «Рассветом» есть еще внушительный функционально-грузовой модуль «Заря» (произведен в России на деньги NASA). Американцы считают его своим, а обслуживают его преимущественно наши космонавты. Но это по космическим меркам крупные сооружения. На земле их можно сравнить с двухкомнатной квартиркой, где комнаты стоят друг за другом, как раньше говорили, трамвайчиком. Проскользнуть через «Рассвет» в «Союз» можно незаметно, особенно когда экипаж спит, закрывшись в своих каютах. А вот устроить в нем работы с дрелью...

Даже несмотря на то, что в «Заре» постоянно работают вентиляторы (уровень шума 60-70 дБ - это как в офисе в разгар рабочего дня) не услышать работающую в общем-то неподалеку дрель сложно. Космонавты привыкают к определенному набору звуков и любая посторонняя нота была бы ими замечена.

А потом, как рассказывал мне космонавт, несколько раз работавший на МКС в длительных экспедициях, подлезть в невесомости в то место в бытовом отсеке корабля, где обнаружено отверстие, с находящейся на борту дрелью Makita невозможно.

Дырку обнаружили в обшивке в углу чуть выше АСУ – ассенизационного устройства, проще говоря туалета.

Это с одной стороны, с технической.

Теперь с точки зрения логики: зачем сверлить дыру в корабле-спасателе?

Потерять МКС?

Нам объясняют: чтобы пораньше вернуться домой. Во-первых, есть четко прописанная в «Меморандумах о взаимопонимании» (документ, который устанавливает юридические отношения между странами, чьи граждане работают на станции) процедура, каким образом происходит досрочное возвращение экипажа и по каким причинам. Заболевание в эти причины входит. Так же как и разгерметизация. Но в случае разгерметизации, если течь не удается заделать, покидание станции будет экстренное. И мы, скорее всего, в этом случае МКС потеряем – так же, как в свое время оставшуюся без экипажа станцию «Салют-7» (вспоминаем фильм). Нормально, да? Оставить на околоземной орбите без контроля людей 400-тонную конструкцию?

С 140-тонной станцией «Мир» пришлось сильно повозиться, чтобы безопасно спустить и утопить в несудоходном районе Тихого океана.

Захотел домой?

Теперь по поводу астронавта, которому очень захотелось на землю. Причем, с такой силой, что он решил подставить товарищей (про то, что экипажи подбираются и срабатываются на Земле, и это люди, которые 100-процентно доверяют друг другу, распинаться не буду). На станции трое американцев. Нынешний командир станции Эндрю Фойстел и бортинженер Ричард Арнольд вместе с нашим Олегом Артемьевым и так скоро возвращаются. Их приземление запланировано на 4 октября. И возвращаться они будут в своем корабле – «Союз МС-08». Там установлены их ложементы.

Даже если в горячечном бреду вообразить, что кто-то из них очень хочет вернуться досрочно – ну уж потерпеть три недели можно. Риск от разгерметизации станции слишком велик. И уж тем более, не отправится он делать дыру в другом корабле.

Ищите женщину?

Остается еще один американец, вернее американка Серина Ауньён-Чэнселлор. Вместе с Сергеем Прокопьевым и немцем Александром Герстом (кстати, это именно он обнаружил место разгерметизации) она возвращается на землю 13 декабря. В том самом корабле «Союз МС-09». Опять же предположим невозможное – Серина вооружилась дрелью. И решила организовать пробоину в корабле, на котором будет лететь домой?! Вы бы прокололи колесо у машины, на которой собираетесь поехать в магазин?

Уж если провоцировать экстренное покидание МКС, проще течь организовать где-то в модулях станции, а не в кораблях-спасателях, которые повезут на Землю.

В общем, подозрения странные, нелогичные. И не случайно Сергей Прокопьев записал по поводу просверленного отверстия видео, в котором подчеркнул – все шестеро землян на МКС работают дружно и успешно. Во-первых, это профессионалы. Во-вторых, они находятся в экстремальных условиях, что, конечно, сближает людей. А Эндрю Фойстел добавил:

- Команда не имеет к этому отношения, без сомнения. Я считаю постыдным и странным, что кто-то тратит время, рассуждая о том, что в этом замешан экипаж.

А вот на Земле…

Фамилии известны

Пилотируемые корабли собираются в цеху ракетно-космической корпорации «Энергия». Там же их проверяют на герметичность. Затем «Союз» переезжает на Байконур, где в монтажно-испытательном корпусе снова проходят тщательные проверки. Сборщики, которые допущены к кораблю, известны. Существует журнал, в который записывают все работы, произведенные в «Союзе» и фамилии тех, кто за них отвечает.

Теоретически никто чужой не то, чтобы в корабль забраться – подойти близко и то не может. Но это теоретически.

Мы же помним аварию ракеты «Протон-М» в 2013 году. Тогда комиссия решила, что сборщики установили датчики угловых скоростей вверх ногами. Версия эта, по мнению специалистов, работавших в государственном космическом научно-производственном центре имени Хруничева (здесь изготавливают «Протоны»), очень сомнительная. И не случайно шумиха после задержания сборщиков и мастера цеха стихла, когда стало ясно – несмотря на все усилия следствия, дело до суда довести не удалось. Зато стало известно, что рабочие, допущенные к сложнейшим операциям по подготовке ракеты к пуску, получали зарплату меньше, чем кассир в магазине неподалеку от завода.

Дело в производственной дисциплине?

Помним аварию ракеты «Союз У» в 2016 году, когда был потерян грузовик «Прогресс». После чего на изготовитель – Воронежский механический завод (ВМЗ) – были отозваны все двигатели второй и третьей ступеней ракет «Протон М» и третьей ступени «Союза». Выяснилось, что при их изготовлении использовались не те материалы, которые предполагались в конструкторской документации. Менее жаропрочные. Тогда же обнародовали зарплаты сборщиков на ВМЗ - от 15 тысяч рублей. И пошла гулять по интернету байка о том, что кладовщица ушла в отпуск, а новенькая не знала, с какой полки припой выдавать. Ну, уровень производственной дисциплины понятен...

В эфире телеканала «Звезда» даже была озвучена такая версия – мол, это рабочий, недовольный обстановкой на предприятии, сделал дыру в корабле «Союз» - мол, такое вот послание начальству.

Кто и как расследует

Все это, конечно, лишь домыслы. И согласиться с тем, что у нас не только с технологической дисциплиной на главных в стране космических предприятиях не очень хорошо, но и в том, что мы не можем провести грамотное расследование инцидента, не очень приятно. Обидно.

И саму вероятность того, что кто-то, кого не удается вычислить, может просверлить дыру в обшивке пилотируемого корабля и тем самым рискнуть жизнями космонавтов, признавать не хочется. Представим на минутку, что клей, которым заделали на земле отверстие, отпал не во время полета «Союза МС-09» в составе МКС, а через пару часов после старта, когда экипаж снимает полетные скафандры и переходит в бытовой отсек...

В общем, сейчас ситуация у «Роскосмоса» сложная.

И поиском крайнего тут не обойтись.

Госкомиссии нужно получить 100-процентно достоверные выводы – кто, когда, зачем, каким инструментом орудовал. И каким образом гарантировать, что ситуация не повторится в будущем.

У меня надежда на это есть. Возглавил комиссию, созданную на днях, первый зам гендиректора «Роскосмоса» Николай Николаевич Севастьянов. Он профессиональный, вдумчивый космический инженер. В середине 2000-х Севастьянов руководил РКК «Энергия». И тогда ему удалось навести на предприятии и финансовый, и производственный порядок.

СКАЗАНО

- Абсолютно неприемлемо бросать тень ни на наших космонавтов, ни на американских астронавтов, - заявил вице-премьер Юрий Борисов. - Работает комиссия, и пока не будет завершено расследование, выносить подобные приговоры ни в коем случае нельзя, нужно дождаться окончательных итогов этой работы и выявить природу этого отверстия. Не исключено, что причиной мог быть и производственный брак — версий можно рисовать сколько угодно.

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