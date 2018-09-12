Ведущий ток-шоу на НТВ Андрей Норкин: Тронуть «украинского эксперта» нельзя, а спорить с ним невозможно

СЕГОДНЯ 15:55 2018-09-12T17:05:27+03:00

Ведущий программы «Место встречи» на канале НТВ Андрей Норкин прямо во время эфира лишил слова и выгнал со съёмочной площадки украинского «эксперта Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

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Во вторник телестудия в Останкино отметилась очередным скандалом. Ведущий программы «Место встречи» на канале НТВ Андрей Норкин прямо во время эфира лишил слова и выгнал со съёмочной площадки украинского «эксперта» Павла Жовниренко. Как вы поняли, как раз в разгар обсуждения ситуации на Украине.

— Я уже устал с этим бороться, когда людям грязь в глаза — божья роса, — объяснил свой поступок Норкин в эфире Радио «Комсомольская Правда». — Ты ему говоришь: это белое! А он: нет, это черное! Вот он сидел, этот Жовниренко, орал: «Это вы (русские — прим. Ред.) все взорвали, это вы войска ввели!» Вот как я могу с ним разговаривать? Дорогой мой, вы факты приведите, доказательства… А он в ответ сидит ржёт. Я понимаю, что он немолодой человек, и я его не могу тронуть. А спорить с ним невозможно…

— С кем имею дело, я знаю, правду слышать они не хотят, — прокомментировал эпизод сам Жовниренко в беседе с каналом «360». Большую часть времени 65-летний директор киевского Центра стратегических исследований проводит в Москве, вместе с другими «украинскими экспертами» кочуя с одного нашего политического ток-шоу на другое. В одном из них, «Время покажет» на Первом канале, он 22 июня сего года заявил, что не считает Великую Отечественную войну «ни отечественной, ни великой». Так что Норкин этого персонажа выставил из эфира, возможно, за дело. Но зачем его вообще было звать?

Украинский эксперт вывел Андрея Норкина из себя во время эфира.

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