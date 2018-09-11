"Клоун!": Телеведущий Норкин выгнал украинского эксперта‍ из студии

СЕГОДНЯ 22:45 2018-09-11T22:47:02+03:00

Журналист попросил выключить микрофон мужчины и заявил, что тот не имеет права высказываться [видео]

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Ведущий ток-шоу "Место встречи" на НТВ Андрей Норкин выгнал украинского эксперта во время прямого эфира. Причиной стало проявленное мужчиной неуважение - тот перебил российского журналиста, что было встречено весьма агрессивно.

"Вы можете помолчать? У вас недержание, что ли?" — обратился Норкин к гостю студии и, не дождавшись внятного ответа, попросил его покинуть студию.

За эксперта уже вступились другие участники шоу, но ведущий настаивал на том, что украинец больше не имеет право на высказывание своего мнение и попросил техников выключить его микрофон.

Мужчина не стал сопротивляться, спокойно встал со своего места и направился в сторону выхода. Напоследок он сказал Норкину, что "правда восторжествует", и "Россия вспрянет ото сна".

"Клоун", — крикнул ему вслед журналист и посетовал, что не может ударить человека старше себя.

Стоит отметить, что Норкин не впервые "сцепился" с украинским экспертом. Так, в феврале этого года мужчина опять не смог сдержать эмоций и набросился с кулаками на политолога Дмитрия Суворова. Тот грубо прервал немецкого политика Андреаса Маурера, который рассказывал о многочисленных жертвах военных действий в Донбассе, передает сайт kp.ru.