2018-09-13T01:51:12+03:00
ВЭФ-2018

Илья Шестаков - Заместитель министра сельского хозяйства Российской Федерации – руководитель Федерального агентства по рыболовству. Кандидат экономических наук

Дальневосточные рыбаки планируют в следующие 3 - 4 года построить в России 9 рыбопромысловых судна и 10 береговых перерабатывающих заводов
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Для реализации проектов они получат инвестиционные квоты. Договоры мы подписали в этом году, объем инвестиций – 56 миллиардов рублей. И это только первый этап кампании распределения инвестквот. Обновление производственных мощностей позволит повысить конкурентноспособность российской рыбной отрасли, улучшить условия труда простых рыбаков, и насытить внутренний рынок отечественной рыбной продукцией.

Дальний Восток – самый рыбный край России: здесь добывается более 3 миллионов тонн рыбы и морепродуктов, почти 70% общероссийского вылова. Развитие портовой и товаропроводящей инфраструктуры – еще одна ключевая задача. С одной стороны, ситуация с доставкой свежемороженой рыбы в европейскую часть России улучшилась. Если раньше путь, к примеру, до Москвы, занимал 25 суток, то сегодня – не более 10. А стоимость перевозки – всего 5 - 7% от розничной цены.

С другой стороны, стоимость рыбы в магазинах зачастую неадекватно высока. К примеру, как формируется цена на минтай? На Дальнем Востоке у рыбака килограмм минтая стоит около 75 рублей. Плюс доставка – 15 рублей: итого 90. В магазине же на ценниках - 220 рублей. Где оставшиеся 130? Они оседают у многочисленных посредников. Для решения этой проблемы есть два пути: развитие прямых поставок от производителя в сети и создание специализированных оптовых операторов, которые бы аккумулировали уловы разных рыболовецких компаний и поставляли в сети уже товарные партии.

Рыбаку не очень интересно заниматься переработкой и продажей, хотя сейчас им приходится это делать. Однако во взаимоотношениях с торговыми сетями рыбаки, к сожалению, находятся в позиции слабого игрока. Да, сетевики уверяют, что все нормально, но мы-то знаем, как обстоят дела. Ритейл тоже можно понять – они стараются извлекать максимальную выгоду из ситуации. Изменить ее, повторюсь, в состоянии крупные оптовые компании. Формирование современной товаропроводящей системы позволит сократить количество серых мелких посредников.

Сейчас в рамках принятой стратегии развития портовой инфраструктуры уже модернизируются рыбные терминалы в портах Камчатки, Сахалина. Но центром внимания все же является Приморский край – отсюда по стране расходятся основные рыбные потоки. Поэтому запланировано создание специализированного рыбного терминала во Владивостоке. Это позволит, во-первых, устранить нехватку холодильных мощностей и увеличить скорость обработки грузов, во-вторых, организовать специальную инфраструктуру для осуществления аукционной торговли при поставке валютоемких видов водных биоресурсов за рубеж.

Конечно, поставки на внутренний рынок – безусловный приоритет. Но это не противоречит задаче развития экспорта. Сейчас рыбаки значительную часть улова практически в виде сырья продают в японских, китайских, корейских портах, что им более выгодно и удобно, чем прорываться к российскому потребителю. Это, кстати, делает уязвимыми самих рыбаков, если они ориентируются именно на внешние рынки. Немало было примеров, когда спрос на мировом рынке на ту или иную продукцию падал, и компании просто уходили в минус. Кроме того, немало тех, кто еще зависит от зарубежного кредитования. Поэтому диверсификация поставок нужна всем.

В настоящее время готовятся изменения в Налоговый кодекс. Те компании, которые будут поставлять уловы на внутренний рынок, а также на экспорт – продукцию с высокой степенью переработки, получат налоговую льготу.

Еще больше материалов по теме: «IV Восточный экономический форум (сентябрь 2018 г.)»

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