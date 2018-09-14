2018-09-14T17:28:32+03:00
Звезды

Пуговка из «Папиных дочек» Екатерина Старшова показала нового бойфренда

Они познакомились на совместных занятиях фигурным катанием
Ольга АНТОНОВА
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Актриса Екатерина Старшова.Актриса Екатерина Старшова.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети
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Екатерина Старшова, несмотря на свои уже 16 лет, смогла сохранить непосредственность и обаяние той самой Пуговки из сериала «Папины дочки», поэтому до сих пор обожаема миллионами поклонников сериала. И конечно, многие из них интересуются, как сложилась судьба маленькой актрисы. И судя по фото в инстаграме, жизнь у Пуговки бурлит. Она поступила в экстернат, чтобы сдать в ускоренном режиме программу 11 класса, успешно сдала там ЕГЭ в этом году, и планирует на следующий год поступать учиться на врача. Сильно волнуется получиться ли? Ведь девушка выбрала первый МГМУ им. Сеченова, один из самых престижных и востребованных вузов. И все это параллельно с регулярными занятиями фигурным катанием и соревнованиями. И, кажется, именно здесь Катя познакомилась со своей новой любовью. На днях, Старшова опубликовала в своем инстаграме видео, где она сидит на коленях у светловолосового парня.

«Не хочу ничего говорить, слишком люблю», — подписала ролик Катя (Орфография и пунктуация здесь и далее авторские. — Прим. ред.).

ekstarshovaekstarshova
Не хочу ничего говорить, слишком люблю
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Подписчики порадовались за Старшову: «Очень милые, желаю удачи в отношениях», «Какие зайки», «Счастья вам», «Как же мило, вы прекрасны».

Напомним, прошлые отношения Кати завершились год назад. Причина расставания неизвестна.

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Некоторые подписчики предположили, что это вовсе не свадебное платье, а наряд для выпускного вечера или бала. Тем более, как заявили другие пользователи, 16-летней Пуговки, пожалуй, еще раз думать о замужестве. Ведь по российским законам, она даже не совершенолетняя. (подробности)

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На архивных снимках Катя предстала в образе роковой красавицы – Мэрилин Монро. Но если учесть, что на фотографиях девочке не более 12 лет, поклонники не могли не задаться вопросом: а не слишком ли вызывающая фотосессия для ребенка? Тем более, если учесть, что инициатором фотосессия стала мама маленькой звезды. Впрочем, у самой Кати кадры вызвали лишь ностальгию. (подробности)

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